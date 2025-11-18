Subnautica 2 : À fond dans l’IA, le PDG de Krafton aurait demandé à ChatGPT comment éviter de payer les bonus des employés

Non, vous n’êtes pas sur Hard Drive, ni sur Le Gorafi. L’obsession de l’industrie autour de l’IA amène parfois à des situations des plus grotesques, et puisque Krafton a décidé de tout miser sur cet outil, c’est sans surprise qu’il se retrouve aujourd’hui au beau milieu d’une affaire aussi triste qu’affligeante. Avant d’annoncer qu’il voulait être une entreprise « AI First », Krafton faisait déjà les gros titres à cause de son conflit avec Unknown Worlds, le studio derrière Subnautica 2. Enfin, en conflit avec l’ancienne direction du studio, qui a été écartée il y a quelques mois. Alors que le procès se prépare, de nouveaux documents font surface et dressent un portrait très particulier de Krafton dans cette histoire.

