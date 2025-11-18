Subnautica 2 : À fond dans l’IA, le PDG de Krafton aurait demandé à ChatGPT comment éviter de payer les bonus des employés

Puisque l’on parle d’explorer le fond des abysses

Les sites GamesIndustry.biz et Game Developer ont pu se procurer des documents servant à préparer le procès entre Krafton et Unknown Worlds, donnant un nouvel éclairage sur ce qu’il s’est passé en coulisses, selon la version de l’ancienne direction. Les trois fondateurs du studio clament toujours que Krafton leur a demandé de repousser Subnautica 2, notamment pour éviter de payer de gros bonus à l’ensemble du studio. Les plaintifs rajoutent aujourd’hui que l’éditeur aurait ensuite créé « une unité secrète » pour soit parvenir à une entente avec les fondateurs du studio, soit faire en sorte de les renverser :

« Face à cet échec, Krafton a créé une unité secrète baptisée « Projet X » dont le mandat était simple : soit conclure un accord avec les fondateurs concernant le bonus, soit procéder à une prise de contrôle d’Unknown Worlds. les Fondateurs ayant refusé de céder aux exigences de Krafton, ce dernier est passé à l’acte. »

Pour défendre cette position, les avocats des fondateurs ont glissé dans le document des messages entre le PDG de Krafton, CH Kim, et le nouveau responsable financier d’Unknown Worlds, Richard Yoon, qui sont centrées sur cette prise de pouvoir. Le document mentionne :

« Avant cette décision, le PDG de Krafton, CH Kim, était exaspéré par le contrat signé par Krafton pour l’acquisition d’Unknown Worlds. Selon lui, cet accord était devenu désavantageux pour Krafton […] Kim a fait part de sa frustration à Charlie Cleveland lors d’une réunion le 20 mai à Los Angeles. Il a déclaré à Cleveland que le versement du bonus pourrait entraîner une chute significative de la valeur du studio et que, en tant que responsable de l’investissement, il devrait en assumer la responsabilité. »

Toujours selon les avocats des fondateurs, le PDG de Krafton aurait eu peur que le paiement de ce bonus menace sa position en tant que PDG de l’entreprise, et aurait tout fait pour éviter cette obligation. CH Kim se serait alors tourné vers l’IA (ChatGPT) afin d’avoir des conseils concernant la marche à suivre pour éviter une telle situation :

« Il a eu recours à l’intelligence artificielle pour trouver des moyens d’éviter de verser le bonus. ChatGPT a également indiqué qu’il serait difficile d’annuler ce dernier. »

En réponse à ce document (via PC Gamer), Krafton nie ces allégations au sujet de l’utilisation de ChatGPT. Cela pourrait certes sembler grotesque, mais puisque l’utilisation de l’IA dans les tâches managériales prend de plus en plus de place, et que Krafton se vante être une entreprise « AI First », on comprendra pourquoi le tout a l’air crédible. Cependant, aucune preuve de ceci n’est encore avancée. Ce procès devrait en tout cas continuer à faire parler de lui, avec une réponse de la part des avocats de Krafton.