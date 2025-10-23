Les jeux exclusifs à une console sont « désuets » selon Sarah Bond, présidente de Xbox

Nintendo n’est sans doute pas de cet avis

Maintenant que Xbox ne veut plus de jeux exclusifs à sa plateforme, il faut faire accepter l’idée que c’est avant tout parce que les exclusivités n’ont plus d’avenir, selon Xbox. Sarah Bond en rajoute ici une couche en expliquant que le public a évolué, en témoigne le fait que les jeux les plus populaires du monde ne sont en aucun des exclusivités :

« Nous avons dépassé ce point [où les exclusivités étaient essentielles]. Les jeux les plus populaires du monde sont disponibles partout. Vous regardez Call of Duty, Minecraft, Fortnite, Roblox… C’est ça qui permet de bâtir des communautés dans le gaming, c’est là que les gens se rassemblent. L’idée de les bloquer sur une boutique en ligne ou une plateforme, c’est désuet pour nous. Vous allez avoir envie de jouer avec vos amis partout peu importe votre plateforme. »

Une manière aussi de préparer le terrain de la prochaine génération, qui pourrait se diriger vers un format à la ROG Xbox Ally, avec une console à l’architecture ouverte, capable de faire tourner des jeux qui ne sont pas uniquement vendus sur la boutique Xbox. Quant à savoir si les exclusivités ont fait leur temps, ça, cela reste à voir, tant Nintendo s’en sort bien à ce sujet.