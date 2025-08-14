Aniimo : Univers, gameplay, ambitions techniques… Voici tout ce qu’il faut savoir à propos de ce Pokémon-like free-to-play chinois

Dévoilé pendant la conférence Xbox diffusée en juin 2025, ce free-to-play chinois se présente comme un action-RPG en monde ouvert inspiré de Pokémon, promettant de nous offrir des graphismes et une technique « next-gen à la pointe de la technologie ». Attendu l’an prochain sur PC, Xbox Series et mobiles, voici un récapitulatif de tout ce que nous savons dessus.

Idyll, un monde magique regorgeant d’Aniimo et de secrets

D’après les premières informations partagées par les développeurs et les vidéos de gameplay capturées et relayées par les participants à sa bêta fermée qui a eu lieu début juillet, Aniimo nous invitera à incarner, au choix, un avatar masculin ou féminin entièrement personnalisable. Après avoir remporté le premier prix d’un concours organisé par l’Institut Polaris, nous serons conviés à participer sous ses traits à un voyage nous emmenant découvrir Idyll, une planète peuplée de créatures appelées « Aniimo ». Cependant, tout ne va pas se passer comme prévu.

Pendant que nous parcourrons ce monde magique aux côtés d’une certaine Nico, nous serons attirés par les cris d’Helion et Lunara, deux Aniimo en difficulté dont nous pouvons comprendre la langue. En les sauvant, nous finirons pas nous retrouver piégés dans ce qui ressemble à un étrange temple ancien, où un monstre géant nous attaquera. Nous contraignant à fusionner avec Helion ou Lunara pour parvenir à la vaincre, la jeune fille et sa créature vont malheureusement perdre le contrôle de ce pouvoir, au point de s’en prendre à nous et nous mettre K.O.

Secourus in extremis par le Docteur Lewis qui nous rapatriera ensuite en urgence à l’Institut Polaris, au réveil, nous apprendrons que Nico a repris ses esprits mais que le temple dans lequel nous étions semble avoir disparu, comme s’il n’avait jamais existé. En revanche, un mystérieux cube a pu être récupéré sur les lieux. Lié aux mythes et légendes d’Idyll, nous serons amenés à enquêter dessus afin d’en percer les moindres secrets. Ce qui s’apparentait donc initialement à une « simple excursion touristique » se transformera, au fur et à mesure, en un long périple à travers la planète.

Sans surprise, nous aurons la chance de côtoyer divers membres de l’Institut pour en voir le bout. Outre Nico et le Docteur Lewis, nous bénéficierons du soutien du Directeur Oswen, du Professeur Bohr, de la Directrice Ling Yan, ou encore du Coach Lita pour ne citer qu’eux. Reste maintenant à savoir si un casting de personnages plus large et étoffé sera de la partie, ainsi que la direction que prendra le récit et si ce dernier sera disponible entièrement dès le lancement. En effet, cette production étant un free-to-play, il n’est pas impossible que l’intrigue complète ne se dévoile que sur le très long terme, un peu comme c’est le cas dans Genshin Impact ou Honkai Star Rail par exemple.

Une expérience de jeu axée sur la capture et les pouvoirs des Aniimo

Aniimo sera un Pokémon-like en monde ouvert dans l’esprit. Par conséquent, son gameplay se basera principalement sur l’exploration d’Idyll, dans le but d’attraper et prendre soin d’un tas de créatures différentes. Emberpup, Celestis, Budclaw, Otti, Nimbi, Helion, Lunara… il y en aura un grand nombre à capturer. Toutefois, nous ignorons combien précisément et si des inédits et/ou actuels en version « shiny » seront ajoutés progressivement au roster, par le biais de mises à jour et/ou dans le cadre d’événements temporaires.

Autres similitudes avec la licence de Nintendo et des concurrents qui s’en sont inspirés : chaque petit monstre possédera ses propres caractéristiques, certaines pouvant être améliorées avec le temps ou en dépensant des objets spécifiques. Classe (DPS, Support…), niveau d’expérience, statistiques (Puissance globale, PV, Attaque, Défense…), élément (Eau, Feu, Terre…), trait de personnalité, rang d’affinité, prérequis d’évolution… nous devrons apprendre à les comprendre pour tirer partie efficacement de nos compagnons tout au long de l’aventure, que ce soit pour percer les secrets d’un sanctuaire, résoudre une énigme, terminer un mini-jeu ou relever un défi spécifique.

Autrement dit, nouer des liens forts et s’adapter aux particularités de notre équipe de quatre Aniimo seront indispensables pour progresser et, bien entendu, ça nous aidera à triompher des ennemis présents sur notre chemin. Se déroulant en temps réel, chaque affrontement PvE ou PvP nous demandera d’exploiter au mieux les forces et faiblesses de nos créatures et de celles en face de nous. Il faudra aussi déterminer le moment opportun pour leur donner l’ordre d’utiliser une de leurs compétences en échange d’une certaine quantité de « mana ». De plus, contre les boss notamment, nous aurons la possibilité d’activer le système « Twining » nous autorisant à fusionner avec un de nos compagnons, ce qui nous permettra de profiter pleinement de ses aptitudes jusqu’à lancer une offensive dévastatrice en guise de bouquet final.

Toujours concernant l’expérience de jeu, notez également que notre avatar aura accès à des capacités actives et passives uniques, à débloquer par l’intermédiaire de plusieurs arbres de talents, nous pourrons établir nos camps de bases un peu partout sur la planète, en vue de nous reposer, crafter des objets et matériaux, ou encore commercer, et, plus le statut et niveau d’expérience de notre personnage seront élevés, plus nous serons en mesure d’augmenter la puissance globale et les statistiques de nos Aniimo.

De réelles ambitions techniques en perspective ?

Sur le plan technique, nous ne savons pas grand-chose d’Aniimo, si ce n’est qu’il promet de nous offrir un rendu visuel global « next-gen à la pointe de la technologie ». Un beau jargon marketing qui pourrait d’ailleurs indiquer de façon plus ou moins « subtile » que le studio chinois s’appuie sur l’IA générative pour concevoir sa production. N’ayant cependant eu accès à aucune information officielle à ce sujet, nous éviterons d’être trop mauvaise langue et lui laisserons le bénéfice du doute pour l’instant.

Tout ce que nous pouvons affirmer au moment d’écrire ces lignes est que les séquences de gameplay bêta partagées ces dernières semaines laissent entrevoir un titre qui souhaite et pourrait effectivement nous en mettre plein la vue à sa sortie, avec la présence d’une météo dynamique aux effets assez poussés (pluie, orages, neige…), d’un cycle jour/nuit doté d’un certain charme, d’animations détaillées, d’une direction artistique colorée, de biomes variés à explorer, etc. De belles promesses sur le papier à immortaliser à l’aide d’un mode Photo et au rythme d’une ambiance sonore qui semble tantôt chill, tantôt plus dynamique dans l’ensemble.

Quand sortira Aniimo ?

Aniimo sera commercialisé l’an prochain, en 2026, sur PC, Xbox Series, iOS et Android. Pour rappel, cet action-RPG en monde ouvert sera jouable gratuitement, cross-play et cross-save day one mais, attention, une connexion internet permanente sera obligatoire, aussi bien en solo qu’en coopération en ligne avec trois de vos amis, et aucune traduction française n’a été officialisée, contrairement à l’anglais, au chinois et au japonais qui seront supportés dès le lancement. Enfin, free-to-play oblige, des pass saisonniers, quêtes et événements temporaires, et très probablement micro-transactions seront de la partie. À suivre.