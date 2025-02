Vous trouverez ci-dessous l’intégralité des informations officielles connues pour bien jouer avec The Thing, La Chose, dans Marvel Rivals, ainsi que nos conseils pour bien comprendre son style de jeu.

Présentation The Thing

Type : Avant-Garde

: Avant-Garde Difficulté : 1/5

Description officielle : « Quelle que soit l’équipe à laquelle il appartienne, Benjamin J. Grimm en devient inéluctablement la star incontestée. Toujours en première ligne sur le champ de bataille, The Thing, véritable bouclier humain, est prête à tout pour protéger ses alliés grâce à sa forme ultra résistante ».

Lore

Voici les éléments de lore pour The Thing dans le jeu :

« Quand Reed Richards a eu besoin d’un pilote pour tester sa navette spatiale, Ben Grimm n’a pas hésité à s’installer dans le cockpit, même s’il n’aurait jamais imaginé que ce voyage allait le transformer en monstre aux yeux du reste du monde. Cependant, les rayons cosmiques n’ont transformé que son corps en pierre, et derrière les couches rocheuses, son cœur d’or continue de battre toujours plus fort. Depuis que New York est tombée dans la nuit éternelle, The Thing s’est dévoué à protéger sa ville des monstres qui l’envahissent ».

Capacités The Thing

Attaque normale

Coup rocheux : Coup de poing rapide vers l’avant.

Capacités

Ça va chauffer (Attaque Spéciale) : Utilisez une force immense pour propulser en l’air tous les ennemis situés devant vous.

Utilisez une force immense pour propulser en l’air tous les ennemis situés devant vous. Charge de Yancy Street : Chargez continuellement vers l’avant, projetant en l’air les ennemis et créant à l’arrivée une zone empêchant l’utilisation de capacités de déplacement.

Chargez continuellement vers l’avant, projetant en l’air les ennemis et créant à l’arrivée une zone empêchant l’utilisation de capacités de déplacement. Saut fortifié : Sautez vers un allié et appliquez une réduction des dégâts sur vous deux.

Sautez vers un allié et appliquez une réduction des dégâts sur vous deux. Fracassement de pierre : Décochez un Coup puissant dévastateur.

Décochez un Coup puissant dévastateur. Volonté inébranlable (Passive) : Immunité aux projections dans les airs, repoussements et autres effets de déplacement.

Capacités associées

Camarades coopératifs : Invisible Woman puise dans ses pouvoirs, canalisant Puissance psionique pour fortifier toute l’équipe des Quatre Fantastiques. Ce redoutable pouvoir renforce Mister Fantastic , The Thing et Human Torch , leur octroyant plus de résistance contre les blessures. Une fois activé, ils peuvent générer continuellement un bonus de santé pour contrebalancer toute perte de santé.

puise dans ses pouvoirs, canalisant Puissance psionique pour fortifier toute l’équipe des Quatre Fantastiques. Ce redoutable pouvoir renforce , et , leur octroyant plus de résistance contre les blessures. Une fois activé, ils peuvent générer continuellement un bonus de santé pour contrebalancer toute perte de santé. Lancer cosmique : Wolverine, Hulk et The Thing peuvent interagir entre eux. Une fois que les deux parties ont confirmé, Hulk et The Thing peut soulever Wolverine et appuyer sur la touche pour le lancer vers l’avant.

Combo suggéré

Lancez la Charge de Yancy Street pour perturber le front ennemi et stopper son avancée. Alternez entre le Coup rocheux dévastateur et le Fracassement de pierre percutant. Utilisez le Saut fortifié pour améliorer votre survivabilité. Dès que la capacité ultime est disponible, chargez en avant avec la Charge de Yancy Street et lancez Ça va chauffer pour étourdir vos ennemis et diriger un assaut coordonné avec vos équipiers.

Niveau de maîtrise

Voici les défis et missions à réaliser pour augmenter le niveau de maîtrise de The Thing dans Marvel Rivals. Vous démarrez au niveau Agent et devez passer par les niveaux Chevalier, Capitaine, Centurion et Seigneur en obtenant des points de maîtrise :

Le temps d’utilisation du Héros atteint 60 minutes (60 points)

Bloquer 21000 dégâts (10 points)

Atteindre 15 KO (10 points)

Toucher 30 ennemis avec Charge de Yancy Street (10 points)

Récompenses

Vous obtiendrez ces récompenses en élevant le niveau de maîtrise de The Thing :

Tag au niveau Chevalier

au niveau Chevalier Signalétique de KO aux niveaux Agent, Capitaine et Centurion

aux niveaux Agent, Capitaine et Centurion Avatar aux niveaux Agent et Seigneur

Tous les costumes de The Thing

Voici la liste des différents costumes de The Thing à débloquer au lancement du jeu :

Tenue principale

Comment l’obtenir : Lancer Marvel Rivals

Tenue Trench-Coat

Comment l’obtenir : Acheter la tenue seule pour 1400 Unités ou le Lot « Trench-Coat » pour 1600 Unités dans la boutique

Acheter la tenue seule pour 1400 Unités ou le Lot « Trench-Coat » pour 1600 Unités dans la boutique A noter que le lot contient aussi la célébration de meilleur joueur « Cicatrices profondes », l’émote « Objet qui tombe », le Titre « Trench-Coat » et le Tag « Trench-Coat »

Tenue Vraie famille

Comment l’obtenir : Acheter la tenue seule pour 600 Unités dans la boutique

Comment jouer The Thing

En tant qu’Avant-Garde colossal, The Thing doit être en capacité de mettre à profit son immense force et son corps indestructible faisant office de bouclier afin d’assurer la victoire dans n’importe quel match. En effet, vous devez absolument profiter de sa capacité à réduire les dégâts pour améliorer la survie de l’équipe. Faites cependant attention à sa faible mobilité qui pourrait empêcher la poursuite d’adversaires rapides et in fine, la fuite d’une zone périlleuse. De plus, certaines de ses capacités se rechargent lentement, vous devrez donc en tenir compte et être stratégique dans leur utilisation. Pour triompher, vous pourriez par exemple vous positionnez au front des combats pour absorber les maximum d’attaques subies et ainsi protéger les alliés les moins dotés en Points de vie. Il serait aussi préférable de faire équipe avec des héros qui peuvent suivre vos attaques comme Human Torch et les autres membres des Quatre Fantastiques.

Marvel Rivals est disponible gratuitement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S.