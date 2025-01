Vous trouverez ci-dessous l’intégralité des informations officielles connues pour bien jouer avec Invisible Woman dans Marvel Rivals, ainsi que nos conseils pour bien comprendre son style de jeu.

Présentation Invisible Woman

Type : Stratège

: Stratège Difficulté : 4/5

Description officielle : « Invisible Woman peut se glisser partout sans laisser la moindre trace de son passage. Susan Storm garde son sang-froid dans toutes les situations, lançant des champs de force inébranlables capables de la protéger, elle et son équipe ».

Lore

Voici les éléments de lore pour Invisible Woman dans le jeu :

« À la suite d’un orage de rayons cosmiques, la structure moléculaire de Susan Storm a été altérée, lui octroyant le pouvoir de générer des champs de force et de devenir invisible. Malgré son manque de visibilité, il a toujours été clair que Sue est le ciment qui maintient sa famille, les Quatre Fantastiques, ensemble. Après l’Enchevêtrement du flux temporel, Invisible Woman a pleinement tiré avantage de ses pouvoirs, explorant furtivement des endroits trop dangereux pour les autres héros, et partant en missions de sauvetage pour tirer des civils des griffes des créatures de la nuit ».

Capacités Invisible Woman

Statistiques de base

Santé : 275

: 275 Vitesse de mouvement : 6 m/s

Attaque normale

Projection d’orbe : Lancez un champ de force pouvant transpercer les héros et voler jusqu’à la distance maximale avant de revenir vers Invisible Woman, infligeant des dégâts et soignant les alliés. Type : Projectile unique à impact retardé Effet spécial : Les orbes peuvent transpercer les héros et retourner vers Invisible Woman après avoir atteint leur distance maximale. Ils endommagent les ennemis et soignent leurs coéquipiers. Dégâts : 20 par coup Réduction des dégâts : Pas de baisse Quantité de soins : 40 par coup Cadence de tir : 0,5 s par coup Vitesse du projectile : 120 m/s Distance de vol maximale : 30 m Munitions : 10 Coup critique : Non

Lancez un champ de force pouvant transpercer les héros et voler jusqu’à la distance maximale avant de revenir vers Invisible Woman, infligeant des dégâts et soignant les alliés.

Capacités

Frontière invisible (Attaque Spéciale) : Manifeste un champ de force invisible au sein d’une zone choisie, rendant les alliés à l’intérieur indétectables par les ennemis et leur fournissant des Soins au fil du temps. Les ennemis passant à travers ce champ sont ralentis. Type : Attaque ciblée, génère un champ d’effet cylindrique Taux de ralentissement : 55% Durée du ralentissement : 1 s Quantité de soins : 165/s Rayon d’action : Rayon de 10 m, hauteur de 40 m Durée : 8 s Coût énergétique : 4000

Manifeste un champ de force invisible au sein d’une zone choisie, rendant les alliés à l’intérieur indétectables par les ennemis et leur fournissant des Soins au fil du temps. Les ennemis passant à travers ce champ sont ralentis.

Vortex psionique : Rassemblez de l’énergie psionique et renvoyez-la. Lorsqu’elle touche une cible ou une zone ou en appuyant de nouveau sur La), elle entre en éruption pour créer un Vortex psionique attirant les ennemis continuellement et leur infligeant des dégâts. Type : Projectile à effet unique et impact retardé qui génère également un champ d’effet Vitesse du projectile : 80 m/s Portée du champ d’effet : Rayon de 5m Dégâts de champ d’effet : 35/sec Durée du champ d’effet : 4 s Effet spécial : Applique un effet de ralentissement aux ennemis dans le champ de sorts ; plus ils sont proches du centre du champ, plus l’effet de ralentissement est important Vitesse de ralentissement : Au centre = 50%, au bord = 0% Temps de recharge : 12 s

Rassemblez de l’énergie psionique et renvoyez-la. Lorsqu’elle touche une cible ou une zone ou en appuyant de nouveau sur La), elle entre en éruption pour créer un Vortex psionique attirant les ennemis continuellement et leur infligeant des dégâts.

Force physique : Manipulez l’énergie psionique pour repousser ou attirer les ennemis devant vous. Type : Champ d’effet cylindrique Rayon d’action : Rayon de 1,5 m, longueur de 30 m Dégâts : 55 Portée de la poussée : 12 m Portée de la traction : 7 m Temps de recharge : 8 s

Manipulez l’énergie psionique pour repousser ou attirer les ennemis devant vous.

Coup agile : Lancez un combo de trois attaques. La dernière attaque projette en l’air les ennemis se trouvant en face.

Pas voilé : Générez un champ de force à vos pieds qui vous donnera l’état Invisible si vous marchez dessus. Temps de recharge : 6 s

Générez un champ de force à vos pieds qui vous donnera l’état Invisible si vous marchez dessus.

Bouclier gardien : Génère un bouclier de force devant un allié choisi. Le bouclier peut bloquer les dégâts et fournir des Soins au fil du temps aux alliés proches. Les ennemis passant à travers le bouclier sont ralentis. Type : Attaque ciblée Quantité de soins : 50/s Rayon d’action : Rayon de 3m Pourcentage de ralentissement : 30% Durée du ralentissement : 3 s Valeur maximale du bouclier : 300 Effet spécial : Avant que le bouclier ne soit détruit, Invisible Woman peut choisir de reprojeter le bouclier sur un coéquipier sélectionné à tout moment. Une fois que le bouclier a été endommagé, Invisible Woman peut appuyer sur la touche dédiée pour récupérer le bouclier et restaurer sa valeur. Récupération du bouclier par seconde : 50 Remps de recharge après destruction : 6 s

Génère un bouclier de force devant un allié choisi. Le bouclier peut bloquer les dégâts et fournir des Soins au fil du temps aux alliés proches. Les ennemis passant à travers le bouclier sont ralentis.

A couvert (Passive) : Deviens Invisible après un certain temps hors combat et bénéficie d’une Régénération Progressive de Santé. Quantité de soins : 20/s

Deviens Invisible après un certain temps hors combat et bénéficie d’une Régénération Progressive de Santé.

Capacités associées

Fantasti-Force (Passive) : Invisible Woman puise dans ses pouvoirs, canalisant Puissance psionique pour fortifier toute l’équipe des Quatre Fantastiques. Ce redoutable pouvoir renforce Mister Fantastic , leur octroyant plus de résistance contre les blessures. Une fois activé, ils peuvent générer continuellement un bonus de santé pour contrebalancer toute perte de santé. Bonus d’équipe : 15% d’amélioration des soins

Invisible Woman puise dans ses pouvoirs, canalisant Puissance psionique pour fortifier toute l’équipe des Quatre Fantastiques. Ce redoutable pouvoir renforce , leur octroyant plus de résistance contre les blessures. Une fois activé, ils peuvent générer continuellement un bonus de santé pour contrebalancer toute perte de santé.

Combo suggéré

Canalisez la puissance de Projection d’orbe pour soigner vos alliés tout en transperçant vos ennemis. Déployez Vortex psionique avec la Force physique résonnante pour entraver les mouvements de l’ennemi. En dernier recours, invoquez le Bouclier gardien pour protéger vos alliés et disparaissez habilement avec À couvert afin de vous replier en toute discrétion.

Niveau de maîtrise

Voici les défis et missions à réaliser pour augmenter le niveau de maîtrise de Invisible Woman dans Marvel Rivals. Vous démarrez au niveau Agent et devez passer par les niveaux Chevalier, Capitaine, Centurion et Seigneur en obtenant des points de maîtrise :

Le temps d’utilisation du Héros atteint 60 minutes (60 points)

Atteindre 10000 soins (10 points)

Obtenir un total de 25 KO et Assistances (10 points)

Bloquer 5000 dégâts avec Bouclier gardien (10 points)

Récompenses

Vous obtiendrez ces récompenses en élevant le niveau de maîtrise de Invisible Woman :

Tag au niveau Chevalier

au niveau Chevalier Signalétique de KO aux niveaux Agent, Capitaine et Centurion

aux niveaux Agent, Capitaine et Centurion Avatar aux niveaux Agent et Seigneur

Tous les costumes de Invisible Woman

Voici la liste des différents costumes de Invisible Woman à débloquer au lancement du jeu :

Tenue principale

Comment l’obtenir : Lancer Marvel Rivals

Tenue Malice

Comment l’obtenir : Acheter la tenue seule pour 1400 Unités ou le Lot « Malice » pour 1600 Unités dans la boutique

Acheter la tenue seule pour 1400 Unités ou le Lot « Malice » pour 1600 Unités dans la boutique A noter que le lot contient aussi la célébration de meilleur joueur « Tourbillon malveillant », l’émote « Tourment intérieur », le Titre « Malice » et le Tag « Malice »

Tenue Vraie famille

Comment l’obtenir : Acheter la tenue Première famille seule pour 600 Unités dans la boutique

Comment jouer Invisible Woman

En tant que Stratège, Invisible Woman sera très bien placée pour assurer un soutien indéfectible à son équipe, notamment grâce à son combo de capacités entraînant des protections ou des soins à ses alliés, tout en ralentissant ses ennemis qui croiseraient ces dites protections. Utilisez ses capacités de mouvement amélioré comme Pas voilé pour échapper à certaines situations et utilisez votre Vortex psionique si vous êtes poursuivis par exemple. Mais vos attaques sont faibles et vous n’avez pas une grosse barre de vie donc restez en soutien et contentez-vous de suivre vos alliés pour les soigner au fur et à mesure de leurs attaques, d’autant plus qu’elle ne pourra pas se soigner activement.

Marvel Rivals est disponible gratuitement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. N’hésitez pas à parcourir nos guides complets pour tout savoir sur le jeu et constituer votre meilleur roster. Retrouvez aussi les fiches de personnages dédiées dans notre guide du roster.