Vous trouverez ci-dessous l’intégralité des informations officielles connues pour bien jouer avec Jeff the Land Shark dans Marvel Rivals, ainsi que nos conseils pour bien comprendre son style de jeu.

Présentation Jeff the Land Shark

Type : Stratège

: Stratège Difficulté : 1/5

Description officielle : « Pour la plupart, les requins terrestres sont de vicieuses créatures des profondeurs… mais ce n’est pas le cas de Jeff ! Sur le champ de bataille, ce gaillard adorable et facétieux apporte surtout bonheur et soins. Toutefois, si son équipe perd pied, Jeff se transforme en un monstre sanguinaire capable de ne faire qu’une bouchée d’une armée d’ennemis ! »

Lore

Voici les éléments de lore pour Jeff the Land Shark au fur et à mesure de l’avancée des révélations dans le jeu :

Sharknado : Qu’est-ce qui est plus mignon qu’un chaton et plus vorace qu’un requin blanc? C’est Jeff ! Ce bébé requin terrestre est sans doute l’une des créatures les plus étranges et adorables à avoir jamais émergé de l’océan. Mais quiconque a un jour croisé son chemin pourra en témoigner: ce petit a du mordant ! Après sa capture, Jeff a été exposé comme objet de curiosité dans le parc à thème du Collectionneur jusqu’au jour où l’Enchevêtrement du flux temporel a altéré la réalité, lui offrant une opportunité unique de s’échapper. Voilà sa chance de plonger dans la cour des grands et de faire ses preuves en tant que super-héros !

Groupe hydrophile : à venir…

à venir… Baie des dauphins : à venir…

Capacités Jeff the Land Shark

Statistiques de base

Santé : 250

: 250 Vitesse de mouvement : 6 m/s

Attaque normale

Eclaboussure joyeuse : Déclenchez une éclaboussure curatrice. Type : Projectile retardé à tir rapide Vitesse du projectile : 100 m/s Quantité de soins : 140/s Cadence de tir : 20 coups par seconde Munitions : 100

Déclenchez une éclaboussure curatrice.

Eclatement aqueux : Projetez une sphère d’eau à grande vitesse qui explose à l’impact, infligeant des dégâts aux ennemis à portée. Type : Projectile à impact retardé qui génère un champ de zone Dégâts des projectiles : 25 dégâts par tour, Dégâts du champ de zone : 40 dégâts par lancer Rayon d’action : Sphérique de 3 m Réduction des dégâts : La réduction commence à 1 m et diminue à 50 % à 3 m (les dégâts du projectile n’ont pas de diminution) Vitesse du projectile : 100 m/s Cadence de tir : 1,75 balles par seconde Munitions : 12 Coup critique : Non

Projetez une sphère d’eau à grande vitesse qui explose à l’impact, infligeant des dégâts aux ennemis à portée.

Capacités

C’est Jeff ! (Attaque Spéciale) : Plongez en profondeur et refaites surface pour avaler les ennemis et alliés à portée, activant Cache-cache pendant un court instant. Les héros avalés sont ensuite éjectés vers l’avant. Type : Attaque ciblée Effet spécial : Après avoir avalé des alliés et des ennemis, Jeff infligera des dégâts aux ennemis et soignera les alliés pendant toute la durée de l’effet, au cours de laquelle ils bénéficieront également de la capacité Cache-Cache Rayon d’action : Sphérique de 10 m Dégâts : 25/s Quantité de soins : 225/s Durée : 6 s Coût énergétique : 4000

Plongez en profondeur et refaites surface pour avaler les ennemis et alliés à portée, activant Cache-cache pendant un court instant. Les héros avalés sont ensuite éjectés vers l’avant.

Cache-Cache : Plongez dans l’action en exposant uniquement votre aileron, ce qui confère un bonus de déplacement. Lorsqu’il est submergé, Jeff peut se soigner et grimper aux murs. Effet spécial : Pendant la plongée, vous obtenez inarrêtable, des soins sur la durée et un boost de mouvement, tandis que la hitbox de Jeff est réduite. Boost de mouvement : 60% Quantité de soins : 35/s

Plongez dans l’action en exposant uniquement votre aileron, ce qui confère un bonus de déplacement. Lorsqu’il est submergé, Jeff peut se soigner et grimper aux murs.

Bulle de soin : Expulsez une bulle qui soigne l’allié qui la ramasse, ce qui lui confère un bonus de soin et un bonus de déplacement tout en projetant dans les airs les ennemis à proximité. Effet spécial : Toucher la bulle activera immédiatement son effet et repoussera les ennemis proches Quantité de soins : 85 Coup de pouce de guérison : 15% Boost de mouvement : 60% Durée du bonus : 4 s Temps de recharge : 6 charges, chaque charge prenant 6 s pour se recharger

Expulsez une bulle qui soigne l’allié qui la ramasse, ce qui lui confère un bonus de soin et un bonus de déplacement tout en projetant dans les airs les ennemis à proximité.

Adorable insouciance (Passive) : Diminuez les dégâts subis suite aux coups critiques. Réduction des dégâts des coups critiques : 50%

Diminuez les dégâts subis suite aux coups critiques.

Capacités associées

Lancer gelé : Luna Snow imprègne Namor et Jeff le requin terrestre d’énergie de glace. Ils peuvent ensuite y puiser pour renforcer leurs capacités à volonté. Type : Projectile à impact retardé qui génère également un champ de zone Effet spécial : Eclatement aqueux sera remplacé par Lancer gelé ; lorsque Lancer gelé frappe un ennemi ou l’environnement, il crée une zone qui ralentit les ennemis. les ennemis dans cette zone subissent un effet de ralentissement Dégâts : Des projectiles = 30 ; Du champ de zone = 40 Rayon d’action : Sphérique de 5 m Vitesse ralentie de 15% Durée du ralentissement : 3 s Réduction des dégâts : Pas de baisse Vitesse du projectile : 100 m/s Cadence de tir : 1,75 balles par seconde Munitions : 12 Coup critique : Non

imprègne et Jeff le requin terrestre d’énergie de glace. Ils peuvent ensuite y puiser pour renforcer leurs capacités à volonté.

Nouveaux amis : Jeff le requin terrestre et Rocket Raccoon peuvent grimper sur les épaules de Groot , bénéficiant ainsi d’une réduction des dégâts. Type : Attaque ciblée Rayon d’action : jusqu’à 12 m Réduction des dégâts : 35%

Jeff le requin terrestre et peuvent grimper sur les épaules de , bénéficiant ainsi d’une réduction des dégâts.

Combo suggéré

Plongez dans l’action et cherchez la position optimale avec Cache-cache, apportez votre soutien à l’équipe avec Éclaboussure joyeuse ou Bulle de soin, et infligez des dégâts avec Éclatement aqueux. Utilisez C’est Jeff ! pour avaler ennemis et alliés, puis recrachez-les dans des endroits stratégiques pour inverser le cours de la bataille.

Niveau de maîtrise

Voici les défis et missions à réaliser pour augmenter le niveau de maîtrise de Jeff the Land Shark dans Marvel Rivals. Vous démarrez au niveau Agent et devez passer par les niveaux Chevalier, Capitaine, Centurion et Seigneur en obtenant des points de maîtrise :

Le temps d’utilisation du Héros atteint 60 minutes (60 points)

Atteindre 10 000 soins (10 points)

Obtenir un total de 20 KO et Assistances (10 points)

Avaler 4 héros avec C’est Jeff ! (10 points)

Récompenses

Vous obtiendrez ces récompenses en élevant le niveau de maîtrise de Jeff the Land Shark :

Tag au niveau Chevalier

au niveau Chevalier Signalétique de KO aux niveaux Agent, Capitaine et Centurion

aux niveaux Agent, Capitaine et Centurion Avatar aux niveaux Agent et Seigneur

Tous les costumes de Jeff the Land Shark

Voici la liste des différents costumes de Jeff the Land Shark à débloquer au lancement du jeu :

Tenue principale

Comment l’obtenir : Lancer Marvel Rivals

Tenue Dauphin Incognito

Comment l’obtenir : Acheter la tenue seule pour 1400 Unités ou le Lot « Jeff- Dauphin Incognito » pour 1600 Unités dans la boutique

Acheter la tenue seule pour 1400 Unités ou le Lot « Jeff- Dauphin Incognito » pour 1600 Unités dans la boutique A noter que le lot contient aussi la célébration de meilleur joueur « Pas un simple requin », l’émote « Continuez comme ça », le Titre « Dauphin Incognito » et le Tag « Dauphin Incognito »

Tenue Avengers adopté

Comment l’obtenir : Acheter la tenue seule pour 600 Unités dans la boutique

Comment jouer Jeff the Land Shark

En tant que Stratège, Jeff the Land Shark dispose de nombreuses capacités pour soigner ses alliés et devient un élément primordial en ce sens. Il est cependant très faible en puissance de feu donc ne restez pas au milieu des affrontements pour rien. Si vous êtes pris pour cible, utilisez Cache-Cache pour rejoindre rapidement le reste de votre équipe et bénéficier de leur défense. Mais attention puisque Jeff n’est pas invincible sous la terre et peut subir des dégâts également.

Marvel Rivals est disponible gratuitement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. N’hésitez pas à parcourir nos guides complets pour tout savoir sur le jeu et constituer votre meilleur roster. Retrouvez aussi les fiches de personnages dédiées à Captain America ou encore Groot.