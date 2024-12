Vous trouverez ci-dessous l’intégralité des informations officielles connues pour bien jouer avec Rocket Raccoon dans Marvel Rivals, ainsi que nos conseils pour bien comprendre son style de jeu.

Présentation Rocket Raccoon

Type : Stratège

: Stratège Difficulté : 1/5

Description officielle : « Rocket n’a peut-être pas l’air d’un génie de la technologie ou d’un tacticien expert, mais quiconque ayant atterri sur sa liste d’ennemis a rapidement regretté de l’avoir sous-estimé. Ce soldat de l’espace rusé est aussi motivé pour booster ses alliés que pour collecter les primes de ses adversaires. »

Lore

Voici les éléments de lore pour Rocket Raccoon au fur et à mesure de l’avancée des révélations dans le jeu :

Agent d’Elite de l’Univers : Il a peut-être l’air mignon de prime abord, mais le ranger de l’espace connu sous le nom de Rocket est souvent de très mauvais poil. Heureusement, il utilise son incroyable savoir technique pour le bien en tant que membre des Gardiens de la Galaxie. Lorsque Star-Lord a signé pour une mission d’exploration sur Klyntar, Rocket s’est joint à lui pour s’entraîner à dégommer du symbiote. Mais quand leur vaisseau s’est écrasé, il s’est brusquement retrouvé à devoir combattre pour sa survie et à protéger ses camarades Gardiens en attendant que l’aide arrive.

à venir… Pillards : à venir…

Capacités Rocket Raccoon

Statistiques de base

Santé : 250

: 250 Vitesse de mouvement : 6 m/s

Attaques normales

Mode bombardement : Lancez des projectiles d’énergie qui infligent des dégâts. Type : Projectile retardé à tir rapide Dégâts : 16 dégâts par coup Vitesse du projectile : 150 m/s Réduction des dégâts : L’atténuation commence à 10 m et diminue à 40 % à 20 m Cadence de tir : 12,05 coups par s Munitions : 45 Coup critique : Oui

Lancez des projectiles d’énergie qui infligent des dégâts.

Mode réparation : Tirez des sphères rebondissantes pour soigner vos alliés. Type : Projectile à effet unique et impact retardé qui génère également un champ d’action Quantité de soins (allié) : 60/s Quantité de soins (soi) : 30/s Vitesse du projectile : 60 m/s Rayon d’action : Sphérique de 5 m Cadence de tir : 2 coups par seconde Munitions : 8 Durée : 5 s Effet spécial : Les sphères rebondissantes rebondissent sur les surfaces au contact, avec un maximum de 10 rebonds. Lorsqu’ils s’approchent d’alliés blessés, leur vitesse diminue Réduction de la vitesse du projectile : 4,5 m/s

Tirez des sphères rebondissantes pour soigner vos alliés.

Capacités

A.F.C. (Attaque Spéciale) : Déployez un amplificateur de fil cosmique qui confère un bonus de dégâts aux alliés. Type : Capacité ciblée qui, lorsqu’elle est activée, invoque une créature et détecte les alliés dans la zone Augmentation des dégâts : 40% Rayon d’action : 20 m Durée : 12 s Santé de l’amplificateur : 800 Coût énergétique : 3700

Déployez un amplificateur de fil cosmique qui confère un bonus de dégâts aux alliés.

Ruée en jetpack : Foncez vers l’avant. Distance du joueur : 10 m Temps de recharge : 2 charges, chaque charge prenant 6 s pour se recharger

Foncez vers l’avant.

B.R.C. : Déployez une balise régénératrice de combat qui ranime un allié tombé au combat et produit régulièrement des packs d’armure et de jetpack. Effet spécial : Génère un objet toutes les 3 s, y compris un pack d’armure et des bottes-fusées Distance maximale de réanimation : 50 m Santé bonus du pack d’armure : 25 Durée : 300 s Temps de recharge : 45 s. Vous pouvez récupérer la balise. Lorsqu’elle est récupérée, le temps de recharge sera réduit en fonction de la santé restante de la balise. Si vous récupérez une balise en pleine santé, le temps de recharge minimum sera de 5 s

Déployez une balise régénératrice de combat qui ranime un allié tombé au combat et produit régulièrement des packs d’armure et de jetpack.

Reptation sauvage (Passive) : Maintenez Saut pour courir sur un mur. Vitesse d’escalade des murs : 10 m/s

Maintenez Saut pour courir sur un mur.

As du pilotage (Passive) : Maintenez Saut pour retomber doucement. Vitesse en descente : 3,5 m/s

Maintenez Saut pour retomber doucement.

Capacités associées

Anciens amis : Jeff the Land Shark et Rocket Raccoon peuvent grimper sur les épaules de Groot, bénéficiant ainsi d’une réduction des dégâts. Type : Attaque ciblée Rayon d’action : Jusqu’à 12 m Réduction des dégâts : 0.35

et Rocket Raccoon peuvent grimper sur les épaules de Groot, bénéficiant ainsi d’une réduction des dégâts.

Invention de munitions : Rocket Raccoon lance un dispositif de surcharge de munitions dans la direction ciblée. Une fois dans la portée du dispositif, The Punisher et Winter Soldier reçoivent des bonus de munitions infinies et de tirs plus rapides. Rayon d’action : Sphérique de 10 m Durée : 12 s Temps de recharge : 45 s Bonus d’équipe : 5 % d’amélioration des soins

Rocket Raccoon lance un dispositif de surcharge de munitions dans la direction ciblée. Une fois dans la portée du dispositif, et reçoivent des bonus de munitions infinies et de tirs plus rapides.

Combo suggéré

Déplacez-vous avec aisance grâce à Ruée en jetpack, utilisez Mode réparation pour soigner votre équipe en continu et déployez Balise régénératrice de combat pour des résurrections alliées rapides.

Niveau de maîtrise

Voici les défis et missions à réaliser pour augmenter le niveau de maîtrise de Rocket Raccoon dans Marvel Rivals. Vous démarrez au niveau Agent et devez passer par les niveaux Chevalier, Capitaine, Centurion et Seigneur en obtenant des points de maîtrise :

Le temps d’utilisation du Héros atteint 60 minutes (60 points)

Atteindre 10 000 soins (10 points)

Obtenir un total de 25 KO et Assistances (10 points)

Ressusciter 6 alliés avec B.R.C. (10 points)

Récompenses

Vous obtiendrez ces récompenses en élevant le niveau de maîtrise de Rocket Raccoon :

Tag au niveau Chevalier

au niveau Chevalier Signalétique de KO aux niveaux Agent, Capitaine et Centurion

aux niveaux Agent, Capitaine et Centurion Avatar aux niveaux Agent et Seigneur

Tous les costumes de Rocket Raccoon

Voici la liste des différents costumes de Rocket Raccoon à débloquer au lancement du jeu :

Tenue principale

Comment l’obtenir : Lancer Marvel Rivals

Tenue Gardiens de la Galaxie Ep. 3

Comment l’obtenir : Acheter le Lot Combo « Gardiens de la Galaxie Ep. 3 » pou 4500 Unités dans la boutique

Acheter le Lot Combo « Gardiens de la Galaxie Ep. 3 » pou 4500 Unités dans la boutique A noter que le lot contient aussi une tenue, une Célébration de meilleur joueur, un Titre et un Tag pour trois autres personnages : Star-Lord, Groot et Mantis

Tenue Hiver Sauvage

Comment l’obtenir : Acheter le Lot « Meilleurs bourgeons d’hiver » pour 2300 Unités dans la boutique

A noter que le lot contient aussi une tenue pour Groot, ainsi qu’une Célébration de meilleur joueur, un Titre et un Tag pour les deux personnages

Tenue Rocky

Comment l’obtenir : Acheter la tenue seule pour 600 Unités dans la boutique

Comment jouer Rocket Raccoon

En tant que Stratège, Rocket Raccoon est plutôt tourné vers les débutants. Facile à utiliser et possédant des capacités simples, Rocket Raccoon peut cependant s’avérer très utile dans une équipe. Il peut effectivement se soigner mais soigner aussi ses alliés grâce à des sphères rebondissantes idéales en atmosphères plutôt fermées. Plutôt agile, il peut fuir le danger grâce à sa mobilité accrue mais ne sera pas du tout efficace en cas d’attaque frontale et devra plutôt se cantonner à son rôle de Soigneur. Il vous faudra aussi tout faire pour déclencher son attaque spéciale pour permettre un boost important aux attaques de vos alliés et ainsi retourner le combat en votre faveur.

Marvel Rivals est disponible gratuitement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. N’hésitez pas à parcourir nos guides complets pour tout savoir sur le jeu et constituer votre meilleur roster. Retrouvez aussi les fiches de personnages dédiées à Loki ou encore Peni Parker.