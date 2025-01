Vous trouverez ci-dessous l’intégralité des informations officielles connues pour bien jouer avec Thor dans Marvel Rivals, ainsi que nos conseils pour bien comprendre son style de jeu.

Présentation Thor

Type : Avant-Garde

: Avant-Garde Difficulté : 3/5

Description officielle : « Le fils d’Odon puise dans ses pouvoirs divins pour invoquer le tonnerre et les éclairs, qui s’abattent sans répit sur ses ennemis. Brandissant son puissant marteau, Mjolnir, Thor domine facilement le champ de bataille de toute sa puissance ».

Lore

Voici les éléments de lore pour Thor dans le jeu :

« Prince d’Asgard et Dieu de la foudre, Thor Odinson est l’un des guerriers les plus braves que le cosmos ait connus. Brandissant son marteau magique, Thor invoque la fureur de l’orage pour frapper ses ennemis… uniquement qu’il se montre digne de la puissance de Mjolnir. Hélas, Thor a beaucoup souffert depuis l’Enchevêtrement du flux temporel. Lors le Père de toutes choses a été contraint de plonger dans le Sommeil d’Odin pour renouveler son énergie, Thor et son frère Loki se sont battus pour s’emparer du trône. Loki s’est joué de son frère pour remporter le combat et a exilé Thor dans une temporalité lointaine et dangereuse ».

Capacités Thor

Statistiques de base

Santé : 525

: 525 Vitesse de mouvement : 6 m/s

Attaque normale

Frappe de Mjolnir : Maniez Mjolnir pour frapper les ennemis. S’il est éveillé, Thor peut projeter des arcs électriques pour infliger des dégâts. Type : Champ d’effet à effet unique Rayon d’action : 4 m Intervalle d’attaque : 0,6 s Dégâts : 45

Capacités

Dieu de la foudre (Attaque Spéciale) : Foncez dans les cieux puis écrasez le sol après avoir chargé un moment, infligeant des dégâts aux ennemis à portée. Type : Génère un champ d’effet unique à l’expiration Rayon d’action : L’effet global est cylindrique, mesurant 8 m de rayon et 20 m de hauteur, tandis que le champ d’effet unique a un rayon sphérique de 8 m Hauteur : 9 m Durée : 1,5 s Dégâts : Le champ d’effet global dure 0,5 s, infligeant 40 dégâts, tandis que le champ de sorts unique inflige 220 dégâts Coût énergétique : 3100

Tempête foudroyante : Maintenez la touche associée pour faire tournoyer Mjolnir avant de foncer vers l’avant et de repousser les ennemis. Type : Course chargée Temps de charge maximum : 2 s Distance du point de départ : 10m ; avec charge complète : 20 m. Lorsque vous transportez un ennemi, les portées sont de 6 m sans charge et de 13 m avec Dégâts : Sans charge : 40 ; et avec charge complète : 60 Coût en Puissance de Thor : 1

Royaume des éclairs : Invoquez la foudre pour restaurer la puissance de Thor d’après le nombre d’ennemis touchés. Type : Champ à effet prolongé Rayon d’action : Sphérique de 5 m Durée maximale : 4 s Dégâts : Inflige 40 points de dégâts lorsque les ennemis franchissent les limites Temps de recharge : 12 s Effet spécial : Pour chaque ennemi dans la zone d’attaque, 1 point de Puissance de Thor est restauré. Les ennemis qui franchissent la limite seront ralentis de 30%.

Rune d’éveil : Puisez dans la puissance de Thor pour entrer dans un état d’éveil qui confère un bonus de santé et renforce la Frappe de Mjolnir. Type : Amélioration des capacités Vitesse du projectile : 60 m/s Rayon d’action : Sphérique de 3 m Durée : 5 s Dégâts : Des projectiles = 70 ; du champ d’effet = 30 par s Durée maximale du bouclier : 2,5 s Coût en Puissance de Thor : 3 Effet spécial : Inflige des dégâts sur la durée aux ennemis proches

Lancer de marteau : Lancez Mjolnir vers l’avant avant qu’il revienne en main. Type : Lance un projectile à cible unique qui revient après un temps de retard Vitesse du projectile : Le projectile se déplace vers l’extérieur à une vitesse de 60 m par seconde et revient à une vitesse de 80 m par seconde Distance maximale : 24 m Dégâts vers l’extérieur = 70 ; dégâts du projectile = 30 Coût en Puissance de Thor : 1 Coup critique : Non

Puissance de Thor (Passive) : Consumez la puissance de Thor pour gagner un bonus de santé. Réussir une Frappe de Mjolnir sur un ennemi recharge la puissance de Thor. Puissance maximale de Thor : 3 Vitesse de récupération de Puissance de Thor : 5 s par point de puissance Bonus de santé par Puissance de Thor : Chaque point de Puissance de Thor consommé octroie 100 points de santé supplémentaires, tandis que les techniques qui consomment 3 points de Puissance de Thor octroient 200 points de santé bonus Bonus de santé : maximum 200 Temps de récupération d’énergie par Puissance de Thor pour la Frappe de Mjolnir : 5 s Temps de recharge de consommation de Puissance de Thor : 1,5 s

Capacités associées

Renaissance d’Odinson (Passive) : Quand Hela donne un coup qui achève un ennemi, elle peut instantanément ressusciter Loki et Thor dans la phase de réapparition, ou, si la réapparition est inutile, elle peur accorder un bonus de santé. Pourcentage de santé en réapparition : 80% Bonus de santé : 50 Délai de réapparition : 1,5 s

Quand donne un coup qui achève un ennemi, elle peut instantanément ressusciter et Thor dans la phase de réapparition, ou, si la réapparition est inutile, elle peur accorder un bonus de santé.

Déité foudroyante (Passive) : Thor infuse la puissance de Thor dans Storm et Captain America , octroyant une amélioration électrique. Avec une amélioration électrique, Storm peut déclencher un barrage d’éclairs. Avec une amélioration électrique, Captain America gagne un bonus de déplacement et son bouclier est infusé d’énergie foudroyante qui électrocute les ennemis proches. Bonus d’équipe : + 100% des points de vie maximum

Thor infuse la puissance de Thor dans et , octroyant une amélioration électrique. Avec une amélioration électrique, Storm peut déclencher un barrage d’éclairs. Avec une amélioration électrique, Captain America gagne un bonus de déplacement et son bouclier est infusé d’énergie foudroyante qui électrocute les ennemis proches.

Combo suggéré

Utilisez Lancer de marteau pour infliger des dégâts de moyenne à longue portée, puis profitez-en pour vous rapprocher avec Tempête foudroyante. Déclenchez Royaume des éclairs au milieu des ennemis pour récupérer de l’énergie et activez Rune d’éveil pour entrer dans un état d’éveil et infliger une rafale de dégâts.

Niveau de maîtrise

Voici des exemples de défis et missions à réaliser pour augmenter le niveau de maîtrise de Thor dans Marvel Rivals. Vous démarrez au niveau Agent et devez passer par les niveaux Chevalier, Capitaine, Centurion et Seigneur en obtenant des points de maîtrise :

Le temps d’utilisation du Héros atteint 60 minutes (60 points)

Bloquer 20 000 dégâts (10 points)

Atteindre 12 KO (10 points)

Accumuler 120 Puissances de Thor (10 points)

Récompenses

Vous obtiendrez ces récompenses en élevant le niveau de maîtrise de Thor :

Tag au niveau Chevalier

au niveau Chevalier Signalétique de KO aux niveaux Agent, Capitaine et Centurion

aux niveaux Agent, Capitaine et Centurion Avatar aux niveaux Agent et Seigneur

Tous les costumes de Thor

Voici la liste des différents costumes de Thor à débloquer au lancement du jeu :

Tenue principale

Comment l’obtenir : Lancer Marvel Rivals

Tenue Thor: Love and Thunder

Comment l’obtenir : Acheter la tenue seule pour 2000 Unités ou le Lot « Thor: Love and Thunder » pour 2200 Unités dans la boutique

Acheter la tenue seule pour 2000 Unités ou le Lot « Thor: Love and Thunder » pour 2200 Unités dans la boutique A noter que le lot contient aussi la célébration de meilleur joueur « Amour et tonnerre », l’émote « N’y allez pas », le Titre « Thor: Love and Thunder » et le Tag « Thor: Love and Thunder »

Tenue Héraut du Tonnerre

Comment l’obtenir : Acheter la tenue seule pour 1400 Unités ou le Lot « Héraut du tonnerre » pour 1600 Unités dans la boutique

: Acheter la tenue seule pour 1400 Unités ou le Lot « Héraut du tonnerre » pour 1600 Unités dans la boutique A noter que le lot contient aussi la célébration de meilleur joueur « Adieu les ténèbres », l’émote « Le tonnerre me va à ravir », le Titre « Héraut du tonnerre » et le Tag « Héraut du tonnerre »

Tenue Renais de Ragnarok

Comment l’obtenir : Grâce à l’événement de la Saison 1 « Aventures de minuit »

Tenue Ombre de Midgard

Comment l’obtenir : Acheter la tenue seule pour 600 Unités dans la boutique

Comment jouer Thor

En tant qu’Avant-Garde, Thor dispose d’une mobilité assez modérée, sans verticalité. Mais Tempête foudroyante vous permet de lancer Mjolnir pour traverser le champ de bataille et ainsi surprendre vos adversaires. Thor dispose d’une bonne résistance aux attaques de mêlée et ses puissantes capacités lui permettent de répondre agréablement aux attaques même menées en groupe, d’autant plus si vous parvenez à le placer en état d’éveil, vous donnant une quantité supplémentaire de santé notamment. Vous pouvez utiliser votre Lancer de Mjolnir pour affaiblir vos ennemis, puis traversez le terrain de jeu avec votre Tempête foudroyante, votre Rune d’éveil ainsi que Royaume des éclairs pour recharger votre Puissance de Thor avant d’utiliser votre Attaque spéciale dévastatrice.

Marvel Rivals est disponible gratuitement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. N'hésitez pas à parcourir nos guides complets pour tout savoir sur le jeu et constituer votre meilleur roster.