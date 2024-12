Vous trouverez ci-dessous l’intégralité des informations officielles connues pour bien jouer avec Luna Snow dans Marvel Rivals, ainsi que nos conseils pour bien comprendre son style de jeu.

Présentation Luna Snow

Type : Stratège

: Stratège Difficulté : 2/5

Description officielle : « Moitié star de la pop, moitié super-héroïne, Luna Snow offre un spectacle étourdissant avec ses pouvoirs de glace. L’arène est sa scène, où Seol Hee et son équipe orchestrent des visuels spectaculaires qui lui permettent d’engranger rapidement nouveaux fans et récompenses. »

Lore

Voici les éléments de lore pour Luna Snow au fur et à mesure de l’avancée des révélations dans le jeu :

Invités des profondeurs : Luna Snow est bien plus qu’une superstar de K-Pop. Elle est aussi un symbole d’espoir pour toute sa génération. En exploitant ses pouvoirs de glace pour refroidir les ardeurs guerrières du monde, Luna est devenue une diplomate musicale, prête à faire face au moindre conflit. Une tragédie a failli survenir lors du concert estival de Luna Snow lorsqu’une créature atlantéenne provoqua un tsunami dévastateur. Luna utilisa sa glace pour retenir la vague et soigna les blessures de la bête. Elle sauva d’innombrables vies à elle seule et empêcha la situation de virer au conflit total entre la Corée du Sud et le monde sous-marin.

à venir… Zéro degré Celsius : à venir…

Capacités Luna Snow

Statistiques de base

Santé : 275

: 275 Vitesse de mouvement : 6 m/s

Attaque normale

Glace lumino-ténébreuse : Tirez des projectiles de glace qui infligent des dégâts aux ennemis ou soignent les alliés. Type : Triple coup qui frappe instantanément Dégâts : 20 dégâts par coup, pour un total de 60 dégâts Réduction des dégâts : L’atténuation commence à 20 m et diminue à 60 % à 40 m Quantité de soins : 20 points de vie par tour, pour un total de 60 points de vie Cadence de tir : 0,5 s pour trois tirs. L’intervalle entre les deux premiers tirs est de 0,05 s Munitions : 30 Coup critique : Oui

Tirez des projectiles de glace qui infligent des dégâts aux ennemis ou soignent les alliés.

Capacités

Destin de deux mondes (Attaque Spéciale) : Montez sur scène et commencez à danser ! Appuyez pour alterner entre deux performances : soignez les alliés ou conférez-leur un bonus de dégâts. Type : Champ de zone persistant qui entoure le lanceur Quantité de soins : 250/s Augmentation des dégâts : 40% Lancer pour soigner l’allié : une fois 200 Valeur du bouclier : 250 Durée : 12 s Coût énergétique : 4000

Montez sur scène et commencez à danser ! Appuyez pour alterner entre deux performances : soignez les alliés ou conférez-leur un bonus de dégâts.

Arts glaciaux : Projetez des éclats de glace pendant une courte durée qui infligent des dégâts aux ennemis ou soignent les alliés tout en restaurant votre propre santé. Type : Champ de zone à un seul lancer qui transperce les ennemis Dégâts : 50 dégâts par coup Quantité de soins : 75 points de vie par tour Rayon d’action : Cylindrique d’un rayon de 1 m et d’une hauteur de 40 m Cadence de tir : 1,43 balles par seconde Durée : 6 s Temps de recharge : 15 s

Projetez des éclats de glace pendant une courte durée qui infligent des dégâts aux ennemis ou soignent les alliés tout en restaurant votre propre santé.

Partage scénique : Liez l’aura d’idole à un allié. Les alliés dotés de l’aura d’idole regagnent également de la santé quand Luna Snow soigne les autres. Type : Attaque ciblée Coup de pouce de guérison : 35% Effet spécial : Procure du soin aux alliés marqués par une « aura d’idole »

Liez l’aura d’idole à un allié. Les alliés dotés de l’aura d’idole regagnent également de la santé quand Luna Snow soigne les autres.

Zéro absolu : Invoquez un bloc de glace qui gèle l’ennemi touché et restaure votre sante. Type : Projectile à effet retardé Vitesse du projectile : 60 m/s Dégâts : 50 Effet spécial : Gèle les ennemis pendant 2,7 s. Cependant, s’ils sont attaqués pendant les 2,2 dernières secondes du gel, l’effet sera annulé

Invoquez un bloc de glace qui gèle l’ennemi touché et restaure votre sante.

Patinage artistique (Passive) : Continuez d’avancer pour commencer à faire du patin à glace et pouvoir faire des sauts plus hauts. Temps nécessaire pour commencer à patiner : 0,5 s Vitesse de patinage : 9,6 m/s

Continuez d’avancer pour commencer à faire du patin à glace et pouvoir faire des sauts plus hauts.

Cœur cryogénique (Passive) : Regagnez automatiquement de la santé quand vous lancez Arts glaciaux ou Zéro absolu. Quantité de soins : 30/s pendant 3 secondes

Regagnez automatiquement de la santé quand vous lancez Arts glaciaux ou Zéro absolu.

Capacités associées

Danse de glace (Passive) : Luna Snow imprègne Namor et Jeff the Land Shark d’énergie de glace. Ils peuvent ensuite y puiser pour renforcer leurs capacités à volonté. Bonus d’équipe : 15% d’amélioration des soins

Luna Snow imprègne et d’énergie de glace. Ils peuvent ensuite y puiser pour renforcer leurs capacités à volonté.

Chi gelé : Iron Fist canalise le Chi de Shou-Lao en Luna Snow, transformant ses pouvoirs de glace en un anneau givré infusé de Chi qui irradie à partir d’elle. Cet anneau peut repousser les ennemis avec des dégâts glaçants et applique un effet de ralentissement, tout en soignant simultanément ses alliés. Type : champ de zone à effet unique qui entoure le lanceur Dégâts : 25 Quantité de soins : 50 Rayon d’action : rayon de 10 m Effet spécial : Repousse les ennemis et applique un ralentissement Vitesse ralentie : 20% pendant 2 s

canalise le Chi de Shou-Lao en Luna Snow, transformant ses pouvoirs de glace en un anneau givré infusé de Chi qui irradie à partir d’elle. Cet anneau peut repousser les ennemis avec des dégâts glaçants et applique un effet de ralentissement, tout en soignant simultanément ses alliés.

Combo suggéré

Déclenchez Glace lumino-ténébreuse pour infliger des dégâts aux ennemis ou soigner des alliés et protégez un allié vital avec Partage scénique. Renforcez les soins ou les dégâts avec Arts glaciaux et gelez les ennemis avec Zéro absolu.

Niveau de maîtrise

Voici les défis et missions à réaliser pour augmenter le niveau de maîtrise de Luna Snow dans Marvel Rivals. Vous démarrez au niveau Agent et devez passer par les niveaux Chevalier, Capitaine, Centurion et Seigneur en obtenant des points de maîtrise :

Le temps d’utilisation du Héros atteint 60 minutes (60 points)

Atteindre 12 000 soins (10 points)

Obtenir un total de 25 KO et Assistances (10 points)

Geler 4 ennemis avec Zéro absolu (10 points)

Récompenses

Vous obtiendrez ces récompenses en élevant le niveau de maîtrise de Luna Snow :

Tag au niveau Chevalier

au niveau Chevalier Signalétique de KO aux niveaux Agent, Capitaine et Centurion

aux niveaux Agent, Capitaine et Centurion Avatar aux niveaux Agent et Seigneur

Tous les costumes de Luna Snow

Voici la liste des différents costumes de Luna Snow à débloquer au lancement du jeu :

Tenue principale

Comment l’obtenir : Lancer Marvel Rivals

Tenue Etoile brillante

Comment l’obtenir : Acheter la tenue seule pour 1400 Unités ou le Lot « Luna Snow – Etoile brillante » pour 1600 Unités dans la boutique

Acheter la tenue seule pour 1400 Unités ou le Lot « Luna Snow – Etoile brillante » pour 1600 Unités dans la boutique A noter que le lot contient aussi la célébration de meilleur joueur « L’heure du retour », l’émote « Oups », le Titre « Etoile brillante » et le Tag « Etoile brillante »

Tenue Menthol

Comment l’obtenir : Acheter la tenue seule pour 600 Unités dans la boutique

Comment jouer Luna Snow

En tant que Stratège, Luna Snow dispose de soins très puissants et demeure une guérisseuse hors-pair. Elle a également une excellente mobilité, ce qui lui permet de changer rapidement de place pour soigner ses coéquipiers. Vous pouvez aussi participer activement au combat en utilisant Cœur cryogénique couplé à une attaque de base et à Arts glaciaux pour obtenir un coup de pouce et vous sortir d’une situation délicate.

Marvel Rivals est disponible gratuitement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. N’hésitez pas à parcourir nos guides complets pour tout savoir sur le jeu et constituer votre meilleur roster. Retrouvez aussi les fiches de personnages dédiées à Hela ou encore Iron Man.