Vous trouverez ci-dessous l’intégralité des informations officielles connues pour bien jouer avec Mantis dans Marvel Rivals, ainsi que nos conseils pour bien comprendre son style de jeu.

Présentation Mantis

Type : Stratège

: Stratège Difficulté : 1/5

Description officielle : « Mantis exploite ses capacités mentales impressionnantes et son penchant pour le contrôle des plantes pour s’attirer les faveurs de l’équipe dans laquelle elle combat. Ses pouvoirs puisent dans un flux d’énergie vitale infini, nourrissant tout ce qu’elle touche avec douceur. »

Lore

Voici les éléments de lore pour Mantis au fur et à mesure de l’avancée des révélations dans le jeu :

Fuite de Mantis : Grâce à ses puissants pouvoirs empathiques, Mantis sait toujours exactement comment vous vous sentez. Sa capacité extraterrestre à altérer les émotions des autres est souvent utile sur le champ de bataille, mais Mantis n’est véritablement heureuse qu’en compagnie de ses camarades Gardiens de la Galaxie. Après avoir été capturée par le Collectionneur et placée dans son parc à thème, Mantis est parvenue à s’enfuir avec l’aide d’autres captifs, Sai et Jeff. Désormais, Mantis voyage à travers l’espace dans l’espoir de retrouver son équipe, tout en accueillant d’autres âmes perdues dans la grande famille des Gardiens.

à venir… Malédiction de la Madone Céleste : à venir…

Capacités Mantis

Statistiques de base

Santé : 275

: 275 Vitesse de mouvement : 6 m/s

Attaque normale

Rafale d’énergie vitale : Projetez une épine d’énergie et regagnez un orbe de vie après un coup critique. Type : Projectile à effet retardé Dégâts : 50 dégâts par coup Vitesse du projectile : 150 m/s Réduction des dégâts : Pas de baisse Cadence de tir : 2,5 coups par s Munitions : 20 Coup critique : Oui Effet spécial : Un coup critique génère 1 orbe de vie

Projetez une épine d’énergie et regagnez un orbe de vie après un coup critique.

Capacités

Résurgence spirituelle (Attaque Spéciale) : Relâchez de l’énergie autour d’elle pendant le déplacement, conférant soins sur la durée et bonus de déplacement aux alliés qui vous entourent. La santé en excès devient un bonus de santé. Type : Champ de zone persistant qui entoure le lanceur Quantité de soins : 150 Quantité de soins uniques du lanceur de sorts et alliés : 200 Boost de mouvement : 3 m/s Soins excédentaires/conversion de santé bonus : 70% Soins excédentaires/conversion de santé max : 100 Rayon d’action : Sphérique de 15 m Durée : 8 s Coût énergétique : 3700

Relâchez de l’énergie autour d’elle pendant le déplacement, conférant soins sur la durée et bonus de déplacement aux alliés qui vous entourent. La santé en excès devient un bonus de santé.

Spore de sommeil : Lancez une spore pour tranquilliser l’ennemi le plus proche. Type : Projectile à impact retardé qui génère également un champ de zone Dégâts : 10 Rayon d’action : Sphérique de 3 m Durée de la sédation : 3,5 s Effet spécial : Les illusions d’une mante se manifesteront aux côtés des héros sous sédation. Les alliés peuvent attaquer cette illusion pour réveiller le héros affecté Santé des illusions : 100 Temps de recharge : 15 s

Lancez une spore pour tranquilliser l’ennemi le plus proche.

Inspiration alliée : Consommez des orbes de vie pour conférer un bonus de dégâts aux alliés. Type: Attaque ciblée Augmentation des dégâts : 12% Durée : 8 s (la durée ne peut pas se cumuler ; lancer à plusieurs reprises ne fera que rafraîchir la durée) Temps de recharge : Consomme 1 orbe de vie

Consommez des orbes de vie pour conférer un bonus de dégâts aux alliés.

Colère naturelle : Consommez des orbes de vie pour bénéficier d’un bonus de dégâts. Augmentation des dégâts : 12% Durée : 8s (la durée ne peut pas se cumuler ; lancer à plusieurs reprises ne fera que rafraîchir la durée) Temps de recharge : Consomme 1 orbe de vie

Consommez des orbes de vie pour bénéficier d’un bonus de dégâts.

Fleur curatrice : Consommez des orbes de vie pour conférer des soins sur la durée aux alliés. Type : Attaque ciblée Effet spécial : La fleur curative offre deux types d’effets curatifs : la guérison unique et la guérison sur la durée Quantité de soins unique : 55 Quantité de guérison dans le temps : 20/s Durée : 8 s (la durée ne peut pas se cumuler ; lancer à plusieurs reprises ne fera que rafraîchir la durée) Temps de recharge : Consomme 1 orbe de vie

Consommez des orbes de vie pour conférer des soins sur la durée aux alliés.

Faveur de la nature (Passive) : Recevez un bonus de déplacement quand vous n’êtes pas blessée et des soins sur la durée quand vous consommez des orbes de vie. Temps nécessaire pour quitter le combat : 3 s Vitesse de déplacement hors combat : 8,5 m/s Effet spécial : Consommez des orbes de vie pour recevoir des soins sur la durée Quantité de soins : 12,5 par s Durée : 8 secondes

Recevez un bonus de déplacement quand vous n’êtes pas blessée et des soins sur la durée quand vous consommez des orbes de vie.

Capacités associées

Âme de la nature (Passive) : Adam Warlock améliore le pouvoir de renaissance de Star-Lord et Mantis, leur conférant le pouvoir d’une résurrection en cocon. Temps de recharge : 120 s

Adam Warlock améliore le pouvoir de renaissance de Star-Lord et Mantis, leur conférant le pouvoir d’une résurrection en cocon.

Combo suggéré

Employez stratégiquement les Orbes de vie pour déclencher Fleur curatrice afin de soigner vos alliés ou bien Inspiration alliée/Colère naturelle pour renforcer les dégâts infligés par les alliés et par vous-même. Utilisez Spore de sommeil pour tranquilliser les ennemis, perturber leurs capacités et aider votre équipe à les éliminer.

Niveau de maîtrise

Voici les défis et missions à réaliser pour augmenter le niveau de maîtrise de Mantis dans Marvel Rivals. Vous démarrez au niveau Agent et devez passer par les niveaux Chevalier, Capitaine, Centurion et Seigneur en obtenant des points de maîtrise :

Le temps d’utilisation du Héros atteint 60 minutes (60 points)

Atteindre 10 000 soins (10 points)

Obtenir un total de 25 KO et Assistances (10 points)

Tranquilliser 5 ennemis avec Spore de sommeil (10 points)

Récompenses

Vous obtiendrez ces récompenses en élevant le niveau de maîtrise de Mantis :

Tag au niveau Chevalier

au niveau Chevalier Signalétique de KO aux niveaux Agent, Capitaine et Centurion

aux niveaux Agent, Capitaine et Centurion Avatar aux niveaux Agent et Seigneur

Tous les costumes de Mantis

Voici la liste des différents costumes de Mantis à débloquer au lancement du jeu :

Tenue principale

Comment l’obtenir : Lancer Marvel Rivals

Tenue Ailes Galactiques

Comment l’obtenir : Par le Pass de combat Saison 0

Tenue Gardiens de la Galaxie Ep. 3

Comment l’obtenir : Acheter le Lot Combo « Gardiens de la Galaxie Ep. 3 » pour 4500 Unités dans la boutique

: Acheter le Lot Combo « Gardiens de la Galaxie Ep. 3 » pour 4500 Unités dans la boutique A noter que le lot contient aussi un ensemble de cosmétiques pour Star-Lord, Rocket Raccoon et Groot

Tenue Knowhere Corp

Comment l’obtenir : Acheter la tenue seule pour 600 Unités dans la boutique

Comment jouer Mantis

En tant que Stratège, Mantis ne dispose de quasiment aucune attaque offensive, mais dispose d’un large panel de soins à distribuer à ses alliés (et plusieurs à la fois). Son rôle de guérisseuse atteint son paroxysme avec son Attaque Spéciale qui rend tout le monde presque invincible pendant quelques secondes. Mais elle reste très vulnérable aux attaques directes et est la plupart du temps très vite éliminée sur le terrain. Son attaque de Spores peut être dévastatrice, mais est très longue à recharger et ne pourra viser qu’un seul ennemi à la fois. Il vous faudra donc la plupart du temps rester en retrait et agir en tant que Soutien, telle la classe à laquelle vous appartenez.

Marvel Rivals est disponible gratuitement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. N’hésitez pas à parcourir nos guides complets pour tout savoir sur le jeu et constituer votre meilleur roster. Retrouvez aussi les fiches de personnages dédiées à Magneto ou encore Groot.