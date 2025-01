Vous trouverez ci-dessous l’intégralité des informations officielles connues pour bien jouer avec Venom dans Marvel Rivals, ainsi que nos conseils pour bien comprendre son style de jeu.

Présentation Venom

Type : Avant-Garde

: Avant-Garde Difficulté : 1/5

Description officielle : « Utilisant son corps renforcé par un lien symbiotique comme arme vivante ultime, Eddie Brock et son allié extraterrestre sont toujours prêts à exécuter des attaques brutales sur tous ceux qu’ils considèrent comme leurs ennemis. Les victimes prises au piège des tentacules de Venom n’ont d’autre choix que de se rendre face à ce prédateur insatiable ».

Lore

Voici les éléments de lore pour Venom dans le jeu :

« Lorsque Spider-Man a rejeté un extraterrestre symbiotique qu’il pensait autrefois n’être qu’un vulgaire costume, la créature a formé un nouveau lien avec un homme partageant le même mépris envers Peter Parker. Ensemble, le symbiote et Eddie Brock ont formé le redoutable protecteur connu sous le nom de Venom. En traversant le temps et en combattant dans les guerres occultes, Venom a eu un aperçu de l’avenir horrible attendant cette temporalité. Pour l’empêcher de se produire, Venom sait qu’il n’a que deux options: tuer le dieu sombre Knull ou l’emprisonner sur Klyntar avant de s’emparer de son trône ».

Capacités Venom

Statistiques de base

Santé : 650

: 650 Vitesse de mouvement : 6 m/s

Attaque normale

Prédation noire : Projetez des tentacules vers l’avant pour attaquer les ennemis. Type : Champ à effets retardés avec quatre lancers Rayon d’action : 15 m Intervalle d’attaque : 0,9 s, avec un intervalle de 0,1 s entre chaque tentatule Dégâts : 20 Coup critique : Oui

Projetez des tentacules vers l’avant pour attaquer les ennemis.

Capacités

Festin de l’abysse (Attaque Spéciale) : Creusez sous terre pour vous déplacer librement. Attendez un moment ou appuyez sur Tir pour dévorer les ennemis à la surface et infliger des dégâts basés sur leur santé actuelle. Vous générez également un bonus de santé. Type : Champ d’effet unique qui entoure le lanceur Boost de mouvement : 80% Rayon d’action : Sphérique de 7 m Durée maximale : 4 s Dégâts : Inflige des dégâts équivalents à 50% des points de vie de la cible, suivis de 50 points de dégâts supplémentaires Coût énergétique : 2800 Effet spécial : 100% des dégâts infligés sont convertis en bonus de santé

Creusez sous terre pour vous déplacer librement. Attendez un moment ou appuyez sur Tir pour dévorer les ennemis à la surface et infliger des dégâts basés sur leur santé actuelle. Vous générez également un bonus de santé.

Balancement venimeux : Lancez une toile vers l’avant, permettant un balancement dans la direction désirée. Type : Lancer Longueur maximale de la toile : 30 m Temps de recharge : 8 s

Lancez une toile vers l’avant, permettant un balancement dans la direction désirée.

Résistance symbiotique : Générez un bonus de santé contre les dégâts. Plus la santé de Venom est faible, plus grand est le bonus de santé généré. Type : Effet instantané Temps de recharge : 15 s Effet spécial : Vous octroyez 100 points de vie bonus et convertissez 120% des points de vie perdus en points de vie bonus

Générez un bonus de santé contre les dégâts. Plus la santé de Venom est faible, plus grand est le bonus de santé généré.

Arrivée frénétique : Ruez-vous sur l’endroit ciblé depuis une certaine hauteur. A L’atterrissage, infligez des dégâts aux ennemis proches et projetez-les en l’air vers la zone de chute. Type : Attaque ciblée Distance maximale : 40 m Distance minimale : 3 m Rayon d’action : Sphérique de 6 m Dégâts : 65 dégâts, avec une réduction des dégâts commençant à 2 m du centre du champ de sorts et diminuant à 40 % à 6 m Temps de recharge : 8 s

Ruez-vous sur l’endroit ciblé depuis une certaine hauteur. A L’atterrissage, infligez des dégâts aux ennemis proches et projetez-les en l’air vers la zone de chute.

Corrosion cellulaire : Projetez des tentacules pour ralentir les ennemis à portée. Les ennemis incapables de se libérer à temps subissent des dégâts. Type : Champ d’effet qui entoure le lanceur Rayon d’action : Sphérique de 8 m Dégâts : Le champ d’effet inflige 5 dégâts, passant à 80 si la cible reste dans la zone pendant une durée Temps de recharge : 8 s Effet spécial : Les tentacules ralentissent la cible de 15 % et mettent 3 s pour infliger des dégâts. Si la distance de Venom dépasse 11 m, les tentacules se détacheront

Projetez des tentacules pour ralentir les ennemis à portée. Les ennemis incapables de se libérer à temps subissent des dégâts.

Biologie alien (Passive) : Appuyez sur Saut pour ramper sur un mur. Pendant que vous rampez, appuyez sur Tir pour sprinter. Vitesse d’escalade des murs : 3 m/s Vitesse de sprint : 9 m/s

Appuyez sur Saut pour ramper sur un mur. Pendant que vous rampez, appuyez sur Tir pour sprinter.

Capacités associées

Présence de Klyntar (Passive) : Venom partage une partie de ses symbiotes avec Spider-Man et Peni Parker , activant leurs capacités de symbiote. Spider-Man et Peni Parker peuvent convertir les symbiotes en pics explosifs qui blessent les ennemis à proximité et les repousse sans cesse. Bonus d’équipe : + 150 points de vie maximum

Venom partage une partie de ses symbiotes avec et , activant leurs capacités de symbiote. Spider-Man et Peni Parker peuvent convertir les symbiotes en pics explosifs qui blessent les ennemis à proximité et les repousse sans cesse.

Combo suggéré

Manœuvrez rapidement sur le champ de bataille avec Balancement venimeux, puis saisissez le meilleur moment pour attaquer avec Arrivée frénétique. Utilisez Corrosion cellulaire pour attraper les ennemis et leur infliger d’énormes dégâts sur la durée, puis achevez-les avec Prédation noire.

Niveau de maîtrise

Voici des exemples de défis et missions à réaliser pour augmenter le niveau de maîtrise de Venom dans Marvel Rivals. Vous démarrez au niveau Agent et devez passer par les niveaux Chevalier, Capitaine, Centurion et Seigneur en obtenant des points de maîtrise :

Le temps d’utilisation du Héros atteint 60 minutes (60 points)

Bloquer 20 000 dégâts (10 points)

Atteindre 12 KO (10 points)

Gagner 8000 bonus de santé avec Résistance symbiotique (10 points)

Récompenses

Vous obtiendrez ces récompenses en élevant le niveau de maîtrise de Venom :

Tag au niveau Chevalier

au niveau Chevalier Signalétique de KO aux niveaux Agent, Capitaine et Centurion

aux niveaux Agent, Capitaine et Centurion Avatar aux niveaux Agent et Seigneur

Tous les costumes de Venom

Voici la liste des différents costumes de Venom à débloquer au lancement du jeu :

Tenue principale

Comment l’obtenir : Lancer Marvel Rivals

Tenue Symbiote de neige

Comment l’obtenir : Acheter la tenue seule pour 2000 Unités ou le Lot « Symbiote de neige » pour 2200 Unités dans la boutique

Acheter la tenue seule pour 2000 Unités ou le Lot « Symbiote de neige » pour 2200 Unités dans la boutique A noter que le lot contient aussi la célébration de meilleur joueur « Attrape-flocons », l’émote « Refus de fondre », le Titre « Symbiote de neige » et le Tag « Symbiote de neige »

Tenue Space Knight

Comment l’obtenir : Acheter la tenue seule pour 1400 Unités ou le Lot « Space Knight » pour 1600 Unités dans la boutique

Acheter la tenue seule pour 1400 Unités ou le Lot « Space Knight » pour 1600 Unités dans la boutique A noter que le lot contient aussi la célébration de meilleur joueur « A l’instinct », l’émote « La bonne étincelle », le Titre « Space Knight » et le Tag « Space Knight »

Tenue Anti-Venom

Comment l’obtenir : Acheter la tenue seule pour 600 Unités dans la boutique

Comment jouer Venom

En tant qu’Avant-Garde, Venom est l’exemple type du « char offensif » dans les Hero-Shooter. Grâce à ses capacités, vous pouvez plonger vers les ennemis (c’est à dire fondre sur la ligne de front), infliger une tonne de dégâts puis les achever avant de vous échapper vers les Stratèges de votre équipe pour quelques soins bien sentis. Utilisez vos différentes capacités pour vous mobiliser dans l’arène de jeu puis utilisez Arrivée frénétique pour frapper un groupe d’ennemis et infliger le plus de dégâts en les propulsant dans les airs. Votre Attaque Spéciale vous permet aussi de récupérer une bonne quantité d’énergie sur vos ennemis mais pensez à utiliser Corrosion cellulaire pour encore plus les ralentir.

Marvel Rivals est disponible gratuitement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. N’hésitez pas à parcourir nos guides complets pour tout savoir sur le jeu et constituer votre meilleur roster. Retrouvez aussi les fiches de personnages dédiées à Captain America ou encore Groot.