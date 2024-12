Vous trouverez ci-dessous l’intégralité des informations officielles connues pour bien jouer avec Groot dans Marvel Rivals, ainsi que nos conseils pour bien comprendre son style de jeu.

Présentation Groot

Type : Avant-Garde

: Avant-Garde Difficulté : 2/5

Description officielle : « Colosse floral de la planète X, l’extraterrestre appelé Groot bénéficie d’une vitalité renforcée et peut manipuler n’importe quelle forme de végétation. Aussi robuste qu’un arbre immense, Groot forge sa propre voie et sert d’éclaireur silencieux mais fiable à son équipe. »

Lore

Voici les éléments de lore pour Groot au fur et à mesure de l’avancée des révélations dans le jeu :

Il s’appelle Groot, et c’est un colosse floral de la planète X capable de manipuler les plantes et de régénérer son corps endommagé à partir d’une simple écharde. Héros au cœur des Gardiens de la Galaxie, Groot n’a peut-être pas un vocabulaire très développé, mais ses actes parlent pour Lui. Groot accompagnait Star-Lord et Rocket en mission de reconnaissance sur Klyntar, où ils se sont trouvés coincés après que leur vaisseau a été abattu. Knull, le roi noir de Klyntar, cherche désormais à corrompre les pouvoirs régénérateurs de Groot afin de créer le symbiote ultime. Garde de l’infini : à venir…

à venir… Expérience n°79 de L’Enclave : à venir…

Capacités Groot

Statistiques de base

Santé : 700

: 700 Vitesse de déplacement : 6 m/s

Attaque normale

Frappe de liane : Propulsez des lianes pour attaquer les ennemis. Type : Projectile à effet retardé Vitesse du projectile : 120 m/s Distance maximale : 20 m Intervalle d’attaque : 0,7 s Dégâts : 70 Coup critique : Non

Propulsez des lianes pour attaquer les ennemis.

Capacités

Prison étouffante : Invoquez un ensemble de lianes massif qui attire les ennemis proches et les emprisonne. Type : Projectile à lancement unique qui crée un champ de sorts à l’impact Vitesse du projectile : 60 m/s Rayon d’action : Sphérique de 8 m Dégâts : Le projectile inflige 10 points de dégâts, tandis que le champ de sorts inflige 70 dégâts. Lorsqu’il emprisonne les ennemis, il inflige 20 points de dégâts toutes les 0,5 s Coût énergétique : 2800 Effet spécial : Emprisonne les ennemis pendant 3,5 s

Invoquez un ensemble de lianes massif qui attire les ennemis proches et les emprisonne.

Mur épineux : Ciblez un endroit et faites pousser un mur épineux. Lorsqu’il est éveillé, il frappe les ennemis proches attaqués par Groot et ses alliés. Type : Attaque ciblée Distance maximale : 15 m Temps de recharge : 2 charges, chaque charge prenant 6 s pour se recharger Effet spécial : Le mur épineux inflige 60 points de dégâts toutes les 0,5 s

Ciblez un endroit et faites pousser un mur épineux. Lorsqu’il est éveillé, il frappe les ennemis proches attaqués par Groot et ses alliés.

Mur de bois renforcé : Ciblez un endroit et faites pousser un mur de bois renforcé. Quand il est éveillé, les dégâts infligés par Groot et les alliés proches confèrent à Groot un bonus de santé. Type : Attaque ciblée Distance maximale : 10 m Temps de recharge : 8 s Effet spécial : Le mur de bois renforcé récupère 40 points de vie bonus par seconde, jusqu’à un maximum de 250 points de vie bonus

Ciblez un endroit et faites pousser un mur de bois renforcé. Quand il est éveillé, les dégâts infligés par Groot et les alliés proches confèrent à Groot un bonus de santé.

Flore furieuse : Effectuez un combo avec ses bras et le troisième coup repoussera légèrement l’ennemi en l’air. Rayon d’action : Les deux premières frappes peuvent atteindre 3 m, tandis que la troisième frappe peut atteindre 4 m

Effectuez un combo avec ses bras et le troisième coup repoussera légèrement l’ennemi en l’air.

Bombe à spores : Lancez une bombe à spores explosive qui se scinde en plusieurs petites spores explosives. Type : Projectile à lancer unique qui crée un champ de sorts à l’impact Vitesse du projectile : 60 m/s Rayon d’action : Génère un champ de sorts avec un rayon sphérique de 5 m, tandis que les petites spores explosives créent un champ de sorts avec un rayon sphérique de 1,5 m Dégâts : Le projectile lui-même n’inflige aucun dégât, tandis que bombe à spores inflige 55 dégâts et les spores explosives infligent 10 dégâts Temps de recharge : 6 s Effet spécial : La Bombe à spores explose en 6 spores explosives

Lancez une bombe à spores explosive qui se scinde en plusieurs petites spores explosives.

Colosse Floral (Passive) : Les murs de bois près de Groot s’éveillent, activant un effet supplémentaire. Appuyez sur Attaque en érigeant un mur de bois pour continuer à construire d’autres murs. Type : Champ de sorts continu qui entoure le lanceur Rayon d’action : Cylindrique d’un rayon de 20 m et d’une hauteur de 40 m

Les murs de bois près de Groot s’éveillent, activant un effet supplémentaire. Appuyez sur Attaque en érigeant un mur de bois pour continuer à construire d’autres murs.

Capacités associées

Epaule amicale (Passive) : Jeff the Land Shark et Rocket Raccoon peuvent grimper sur les épaules de Groot, bénéficiant ainsi d’une réduction des dégâts. Bonus d’équipe : + 150 Points de Vie maximum

et peuvent grimper sur les épaules de Groot, bénéficiant ainsi d’une réduction des dégâts.

Combo suggéré

Utilisez les murs de bois pour séparer le champ de bataille et mieux encaisser les dégâts, puis déployez Mur épineux pour remodeler le terrain de manière tactique. Piégez les ennemis avec Prison étouffante, puis éliminez-les avec un combo dévastateur de Bombe à spores et Frappe de liane.

Niveau de maîtrise

Voici les défis et missions à réaliser pour augmenter le niveau de maîtrise de Groot dans Marvel Rivals. Vous démarrez au niveau Agent et devez passer par les niveaux Chevalier, Capitaine, Centurion et Seigneur en obtenant des points de maîtrise :

Le temps d’utilisation du Héros atteint 60 minutes (60 points)

Bloquer 27 000 dégâts (10 points)

Atteindre 12 KO (10 points)

Construire 50 Murs de bois (10 points)

Récompenses

Vous obtiendrez ces récompenses en élevant le niveau de maîtrise de Groot :

Tag au niveau Chevalier

au niveau Chevalier Signalétique de KO aux niveaux Agent, Capitaine et Centurion

aux niveaux Agent, Capitaine et Centurion Avatar aux niveaux Agent et Seigneur

Tous les costumes de Groot

Voici la liste des différents costumes de Groot à débloquer au lancement du jeu :

Tenue principale

Comment l’obtenir : Lancer Marvel Rivals

Tenue Gardiens de la Galaxie Ep. 3

Comment l’obtenir : Acheter le Lot Combo « Gardiens de la Galaxie Ep. 3 » pou 4500 Unités dans la boutique

Acheter le Lot Combo « Gardiens de la Galaxie Ep. 3 » pou 4500 Unités dans la boutique A noter que le lot contient aussi une tenue, une Célébration de meilleur joueur, un Titre et un Tag pour trois autres personnages : Star-Lord, Rocket Raccoon et Mantis

Tenue Cime Algae

Comment l’obtenir : Acheter la tenue pour 600 Unités dans la boutique

Comment jouer Groot

On pourrait croire qu’en tant qu’Avant-Garde, Groot serait un personnage idéal à jouer pour infliger de gros dégâts. Néanmoins, sa lenteur générale et ses attaques liées plutôt au dynamisme du terrain font de lui un partenaire assez exigeant pour les personnes peu habituées voire peu agréable. Ici, l’idée sera d’utiliser le Mur épineux pour séparer un ennemi du reste de son équipe et ainsi faciliter son élimination par les alliés. Si vous êtes en danger, utilisez le Mur de bois renforcé pour obtenir un bonus de santé, augmentant vos PV jusqu’à un maximum de 1 100, tant que vous infligez des dégâts aux ennemis. Vous pouvez aussi user de votre attaque de base puis infliger une attaque de Bombe à Spores en complément de la Prison étouffante pour regrouper les ennemis et les achever.

Marvel Rivals est disponible gratuitement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. N’hésitez pas à parcourir nos guides complets pour tout savoir sur le jeu et constituer votre meilleur roster.