Vous trouverez ci-dessous l’intégralité des informations officielles connues pour bien jouer avec Ultron dans Marvel Rivals, ainsi que nos conseils pour bien comprendre son style de jeu.

Présentation Ultron

Type : Stratège

: Stratège Difficulté : 2/5

Description officielle : « Le pinacle des formes de vie artificielles. Ultron est programmé pour apprendre et s’adapter de façons qui dépassent de loin les capacités humaines. Il peut invoquer une armée de drones automatisés qui obéissent à ses moindres ordres, augmentant ses chances de victoire de manière exponentielle ».

Lore

Voici les éléments de lore pour Ultron dans le jeu :

« Ultron a été conçu par le Dr Henry Pym pour être l’ultime androide gardien de la paix. Mais lorsque sa programmation a déterminé que l’humanité était en réalité son propre pire ennemi, Ultron a décidé de résoudre le problème en effaçant l’humanité de l’existence. En raison de ses tendances génocidaires, Ultron s’est rapidement retrouvé banni de la Terre par Pym et ses compagnons Avengers. Après avoir passé des décennies à conquérir des civilisations cosmiques, Ultron a décidé de retourner dans le système solaire où il a été créé lorsqu’il a découvert qu’un mystérieux assaillant tentait d’effacer toutes les traces de lui de la chronologie ».

Capacités Ultron

Statistiques de base

Santé : 250

: 250 Vitesse de mouvement : 6 m/s

Attaque normale

Rayon encéphalique : Produisez un rayon d’énergie brûlant

Premier faisceau est constant, le deuxième créé un effet de zone cylindrique Munitions : 6 Dégâts : le premier faisceau fait 6 coups en 0,5 s, 12 dégâts par coup ; Le champ d’effet provoque 75 dégâts par coup Réduction des dégâts : L’atténuation commence à 20 m et diminue à 75 % à 30 m Cadence de tir : 1,58 s par tour

Produisez un rayon d’énergie brûlant

Capacités

Rage d’Ultron (Attaque spéciale) : Invoquez des drones d’Ultron qui tirent des rayons encéphaliques infligeant des dégâts aux ennemis ou soignant les alliés Type : Projectile en ligne droite qui génère un champ de zone à l’impact Vitesse du projectile : 120 m/s Dégâts du faisceau : 8 Quantité de soins du rayon : 25 Quantité totale de rayons : 5 Quantité de rayons par tir : 5 Intervalle de tir entre les tirs : 0,2 s Intervalle de tir entre les tours : 0,5 s Rayon d’action : Sphérique de 3 m Durée : 9 s Coût énergétique : 3 400 Auto-guérison : 50/s Effet spécial : Pendant la durée de l’attaque spéciale, Ultron se voit conférer un effet inarrêtable

Invoquez des drones d’Ultron qui tirent des rayons encéphaliques infligeant des dégâts aux ennemis ou soignant les alliés

Vol dynamique : Volez rapidement dans la direction du déplacement, puis entrez dans un état Accéléré Effet spécial : Vol dynamique peut déclencher un sprint unique suivi d’un effet accéléré constant Temps de recharge : 8 s Distance de l’objectif : 12 m Durée de l’accélération : 8 s Boost de mouvement : +40% Bonus de santé (pour soi-même) : 50

Volez rapidement dans la direction du déplacement, puis entrez dans un état Accéléré

Impératif: Patch : Ordonnez à un drone géant de suivre un allié, soignant constamment les alliés dans son rayon, avec des soins supplémentaires pour l’allié désigné Distance cible : 25 m Quantité de soins prodigués à l’allié ciblé : 45/s Quantité de soins prodigués aux autres alliés à portée : 30/s Rayon de guérison par drone : Sphérique de 8m Vision maximale : 30 m

Ordonnez à un drone géant de suivre un allié, soignant constamment les alliés dans son rayon, avec des soins supplémentaires pour l’allié désigné

Impératif: Pare-feu : Invoquez des drones pour accorder un bonus de santé aux alliés à portée, centré sur lui-même et l’allié marqué par Impératif : patch Bonus de santé à Ultron : 75 Bonus de santé aux alliés proches d’Ultron et des drones : 55 Temps de recharge : 10 s Zone d’action : Rayon sphérique de 8 m Baisse de santé bonus commence à 3 s Bonus de vitesse de réduction des points de vie : 40/s Effet spécial : Octroie un bonus de santé à Ultron et à ses alliés à portée, centré autour d’Ultron et des drones

Invoquez des drones pour accorder un bonus de santé aux alliés à portée, centré sur lui-même et l’allié marqué par Impératif : patch

Capacités associées

Rayon nano : Iron Man utilise la nanotechnologie pour améliorer l’arsenal d’Ultron, améliorant son Rayon encéphalique en Rayon nano. Pendant sa phase active, Ultron tire un Rayon nano imparable droit devant, traversant tous les personnages, infligeant des dégâts massifs aux ennemis tout en restaurant simultanément la santé des alliés Munitions : infinies Coup critique : Non Rayon d’action : de 2,5 m, cylindrique, de longueur infinie Dégâts : 70/s Réduction des dégâts : L’atténuation commence à 20 m et diminue à 75 % à 30 m Guérison : 85/s Temps de recharge : 30 s Durée du champ d’efet : 8 s

utilise la nanotechnologie pour améliorer l’arsenal d’Ultron, améliorant son Rayon encéphalique en Rayon nano. Pendant sa phase active, Ultron tire un Rayon nano imparable droit devant, traversant tous les personnages, infligeant des dégâts massifs aux ennemis tout en restaurant simultanément la santé des alliés

Combo suggéré

Tout d’abord, déployez le drone Impératif: patch pour suivre et assister les alliés en état critique. Ensuite, activez Impératif: pare-feu pour stabiliser leur santé, puis utilisez à nouveau Impératif: patch pour soigner vos coéquipiers. En cas d’attaque, utilisez Vol dynamique pour créer de la distance, puis ripostez avec des attaques au Rayon encéphalique.

Niveau de maîtrise

Voici les défis et missions à réaliser pour augmenter le niveau de maîtrise de Ultron dans Marvel Rivals. Vous démarrez au niveau Agent et devez passer par les niveaux Chevalier, Capitaine, Centurion et Seigneur en obtenant des points de maîtrise :

Le temps d’utilisation du Héros atteint 60 minutes (60 points)

Atteindre 10 000 soins (10 points)

Obtenir un total de 25 KO et Assistances (10 points)

Utiliser Impératif: Page feu pour ajouter 4 000 points de santé supplémentaires en cumulé (10 points)

Récompenses

Vous obtiendrez ces récompenses en élevant le niveau de maîtrise de Ultron :

Tag au niveau Chevalier

au niveau Chevalier Signalétique de KO aux niveaux Agent, Capitaine et Centurion

aux niveaux Agent, Capitaine et Centurion Avatar aux niveaux Agent et Seigneur

Tous les costumes de Ultron

Voici la liste des différents costumes de Ultron à débloquer au lancement du personnage :

Tenue principale

Comment l’obtenir : Lancer Marvel Rivals

Tenue X-Tron

Comment l’obtenir : Acheter le combo Yggrout & X-Tron pour 2800 Unités dans la boutique

Acheter le combo Yggrout & X-Tron pour 2800 Unités dans la boutique A noter que le lot contient aussi la tenue Yggrout, les célébrations de meilleur joueur « Arbre sacré » et « L’aube de X-Tron », les émotes « Révision de la conscience » et « Dix royaumes », les Titres et Tag « Yggroot » et « X-Tron »

Tenue Fantôme mécanique

Comment l’obtenir : Acheter la tenue pour 800 Unités dans la boutique

Comment jouer Ultron

Ultron est un héros de classe Stratège avec la capacité d’invoquer des drones pour soutenir ses coéquipiers. Cela en fait d’ailleurs le premier stratège de Marvel Rivals en capacité de voler. Ultron va alors exceller en soutien guérisseur constant, infligeant des dégâts tout en soignant régulièrement ses alliés grâce à ses capacités. Il ne possède que peu de points de vie, mais gardez à l’esprit que la spécialité d’Ultron est la guérison constante en zone et non l’attaque frontale. Attention cependant à ne pas trop vous éloigner de votre drone de guérison sous risque de déconnexion. Le mieux est de se placer à couvert, de préférence à proximité d’objets incassables et près des Avant-gardes, entre eux et les autres Stratèges de l’équipe.

Marvel Rivals est disponible gratuitement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. N’hésitez pas à parcourir nos guides complets pour tout savoir sur le jeu et constituer votre meilleur roster. Retrouvez aussi les fiches de personnages dédiées à Spider-Man ou encore Hawkeye.