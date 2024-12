Vous trouverez ci-dessous l’intégralité des informations officielles connues pour bien jouer avec Hawkeye dans Marvel Rivals, ainsi que nos conseils pour bien comprendre son style de jeu.

Présentation Hawkeye

Type : Duelliste

: Duelliste Difficulté : 4/5

Description officielle : « Malgré son absence de super-pouvoirs, les compétences inégalées d’Hawkeye comme tireur d’élite lui ont valu sa place aux côtés des plus grands héros de la Terre. La tête froide et la main sûre, Clint Barton ne manque jamais sa cible… alors les ennemis n’ont qu’à bien se tenir ! »

Lore

Voici les éléments de lore pour Hawkeye au fur et à mesure de l’avancée des révélations dans le jeu :

Au sud pour l’hiver : Clint Barton est l’un des meilleurs tireurs d’élite en activité. Il n’a peut-être pas de super-pouvoirs, mais sa capacité naturelle à toucher presque n’importe quelle cible lui a fait gagner sa place aux côtés des plus grands héros de la Terre. Sous le nom d’Hawkeye, il s’est fait connaître en éliminant une flotte ennemie entière à l’aide d’un unique carquois. Pendant un moment, Clint s’est éloigné des Avengers pour accomplir une quête de vengeance sous le nom de Ronin. Il est revenu de cette mission plus vieux et plus sage, juste à temps pour infiltrer la base Erebus de l’Hydra et sauver Winter Soldier captif.

Clint Barton est l’un des meilleurs tireurs d’élite en activité. Il n’a peut-être pas de super-pouvoirs, mais sa capacité naturelle à toucher presque n’importe quelle cible lui a fait gagner sa place aux côtés des plus grands héros de la Terre. Sous le nom d’Hawkeye, il s’est fait connaître en éliminant une flotte ennemie entière à l’aide d’un unique carquois. Pendant un moment, Clint s’est éloigné des Avengers pour accomplir une quête de vengeance sous le nom de Ronin. Il est revenu de cette mission plus vieux et plus sage, juste à temps pour infiltrer la base Erebus de l’Hydra et sauver Winter Soldier captif. Vision aveugle : à venir…

à venir… En plein dans le mille : à venir…

Capacités Hawkeye

Statistiques de base

Santé : 250

: 250 Vitesse de mouvement : 6 m/s

Attaque normale

Flèche pénétrante : Tirez une flèche puissante. Type : Projectile chargé à la trajectoire arquée Vitesse ralentie pendant la recharge : -30% Temps de charge minimum : 0,7 s Vitesse du projectile : de 120 à 180 m/s (la vitesse maximale est atteinte après 0,9 s de charge) Dégâts : de 8 à 80 (dégâts maximum après 0,9 s de charge) Munitions : Infinies Coup critique : Oui

Tirez une flèche puissante.

Volée explosive : Tirez trois flèches explosives. Type : Projectile à la trajectoire arquée qui génère un champ d’action à l’impact Vitesse ralentie pendant la charge : – 30% Vitesse du projectile : 60 m/s Dégâts causés par les projectiles : 20 Rayon d’action : Sphérique de 3 m Dégâts du champ d’action : 25 Flèches explosives par lancer : 3 Temps de recharge : 0,5 s

Tirez trois flèches explosives.

Capacités

Vision du chasseur (Attaque Spéciale) : Capturez des images rémanentes des ennemis dans votre champ de vision. Les dégâts infligés à une image rémanente sont transférés à l’ennemi correspondant. Durée : 10 s Intervalle de génération d’images rémanentes : 0,5 s Durée de l’image rémanente : 3 s Coût énergétique : 3700

Capturez des images rémanentes des ennemis dans votre champ de vision. Les dégâts infligés à une image rémanente sont transférés à l’ennemi correspondant.

Frappe du croissant : Dégainez un katana et taillez vers l’avant, projetant en l’air les ennemis touchés. Type : Attaque de mêlée Distance maximale : 8 m Dégâts : 40 Temps de recharge : 15 s

Dégainez un katana et taillez vers l’avant, projetant en l’air les ennemis touchés.

Flèche hypersonique : Tirez une Flèche hypersonique qui inflige deux occurrences de dégâts aux ennemis sur son passage et leur applique un Ralentissement. Cette capacité peut abattre les héros volants. Type : Projectile en ligne droite accompagné d’un champ d’action Vitesse du projectile : 150 m/s Portée du premier champ de sorts : longueur 3 m, largeur 3 m, hauteur 2,7 m Premiers dégâts : 50 Portée du champ du deuxième sort : longueur 3 m, largeur 5 m, hauteur 1,6 m Seconds dégâts : 50 Vitesse ralentie : -40% Durée du ralentissement : 1 s Temps de recharge : 12 s

Tirez une Flèche hypersonique qui inflige deux occurrences de dégâts aux ennemis sur son passage et leur applique un Ralentissement. Cette capacité peut abattre les héros volants.

Taillade du Ronin : Donnez des coups de wakizashi pour frapper les ennemis devant vous tout en repoussant les projectiles en approche. Type : Attaque de mêlée Distance maximale : 3 m Effet spécial : Cette capacité ne peut pas bloquer les explosions ou les effets créés par les projectiles à l’impact

Donnez des coups de wakizashi pour frapper les ennemis devant vous tout en repoussant les projectiles en approche.

Bond vers le ciel : Effectuez un double saut dans la direction de votre déplacement. Temps de recharge : 6 s

Effectuez un double saut dans la direction de votre déplacement.

Concentration de l’archer (Passive) : Visez un ennemi pour améliorer votre précision et augmenter les dégâts infligés par Flèche pénétrante. Bonus de dégâts : de 0 à 80 (dégâts maximum après 0,9 s de visée) Coup critique : Oui Effet spécial : Inflige des dégâts supplémentaires aux dégâts de base de Flèche pénétrante

Visez un ennemi pour améliorer votre précision et augmenter les dégâts infligés par Flèche pénétrante.

Capacités associées

Vision suprasensorielle : Hawkeye peut partager sa vision du chasseur avec Black Widow , lui permettant de voir les images rémanentes des ennemis et de leur infliger des dégâts. Bonus d’équipe : + 20% d’augmentation des dégâts

Hawkeye peut partager sa vision du chasseur avec , lui permettant de voir les images rémanentes des ennemis et de leur infliger des dégâts.

Combo suggéré

Affaiblissez progressivement les ennemis depuis une distance de sécurité avec la Flèche hypersonique, repoussez les agresseurs avec une rapide Frappe du croissant, améliorez la Concentration de l’archer avec la visée stable d’une Flèche pénétrante et le moment venu, basculez sur une Volée explosive pour de gros dégâts d’explosion.

Niveau de maîtrise

Voici les défis et missions à réaliser pour augmenter le niveau de maîtrise de Hawkeye dans Marvel Rivals. Vous démarrez au niveau Agent et devez passer par les niveaux Chevalier, Capitaine, Centurion et Seigneur en obtenant des points de maîtrise :

Le temps d’utilisation du Héros atteint 60 minutes (60 points)

Infliger 10 000 dégâts (10 points)

Effectuer 12 éliminations (10 points)

Réussir 40 coups avec Flèche hypersonique (10 points)

Récompenses

Vous obtiendrez ces récompenses en élevant le niveau de maîtrise de Hawkeye :

Tag au niveau Chevalier

au niveau Chevalier Signalétique de KO aux niveaux Agent, Capitaine et Centurion

aux niveaux Agent, Capitaine et Centurion Avatar aux niveaux Agent et Seigneur

Tous les costumes de Hawkeye

Voici la liste des différents costumes de Hawkeye à débloquer au lancement du jeu :

Tenue principale

Comment l’obtenir : Lancer Marvel Rivals

Tenue Freefall

Comment l’obtenir : Acheter la tenue seule pour 1400 Unités ou le Lot « Hawkeye – Freefall » pour 1600 Unités dans la boutique

Acheter la tenue seule pour 1400 Unités ou le Lot « Hawkeye – Freefall » pour 1600 Unités dans la boutique A noter que le lot contient aussi la célébration de meilleur joueur « Freefall », l’émote « Tour de passe-passe », le Titre « Freefall » et le Tag « Freefall »

Tenue Crocs Galactiques

Comment l’obtenir : Acheter la tenue seule pour 1400 Unités ou le Lot « Hawkeye – Crocs Galactiques » pour 1600 Unités dans la boutique

: Acheter la tenue seule pour 1400 Unités ou le Lot « Hawkeye – Crocs Galactiques » pour 1600 Unités dans la boutique A noter que le lot contient aussi la célébration de meilleur joueur « Taillade du serpent », l’émote « Ronin fruité », le Titre « Crocs Galactiques » et le Tag « Crocs Galactiques »

Tenue Œil du Tigre

Comment l’obtenir : Acheter la tenue seule pour 600 Unités dans la boutique

Comment jouer Hawkeye

En tant que Duelliste, Hawkeye est très doué en attaques frontales au corps à corps mais aussi à distance grâce à la pluralité de ses attaques. Il dispose cependant d’une petite santé et n’a aucune solution de guérison. Il vaut mieux que vous l’associez à un Stratège pour vous en sortir plus facilement. Utilisez le double-saut pour être plus mobile sur le terrain mais attention à votre visée qui pourrait être davantage imprécise.

Marvel Rivals est disponible gratuitement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. N’hésitez pas à parcourir nos guides complets pour tout savoir sur le jeu et constituer votre meilleur roster.