Vous trouverez ci-dessous l’intégralité des informations officielles connues pour bien jouer avec Cloak & Dagger dans Marvel Rivals, ainsi que nos conseils pour bien comprendre son style de jeu.

Présentation Cloak & Dagger

Type : Stratège

: Stratège Difficulté : 3/5

Description officielle : « Comme les deux faces d’une même pièce, Tyrone Johnson et Tandy Bowen sont presque inséparables. Cette équipe de choc surnommée Cloak & Dagger manie les forces de la lumière et des ténèbres pour semer le chaos sur le champ de bataille, sans oublier de soigner ses alliés. »

Lore

Voici les éléments de lore pour Cloak & Dagger au fur et à mesure de l’avancée des révélations dans le jeu :

Un adieu des plus brefs : Lorsque les ados en fuite Tandy Bowen et Tyrone Johnson furent exposés à un médicament expérimental contre leur gré, ils gagnèrent des pouvoirs extraordinaires inattendus. Tandy génère des lames de lumière curative pure tandis que Ty peut se téléporter avec d’autres personnes dans la Dimension noire. Ensemble, ils illuminent les profondeurs ténébreuses de New York sous le nom de Cloak et Dagger. L’Enchevêtrement du flux temporel a frappé lorsque Cloak et Dagger traversaient la Dimension noire. Le duo en a émergé pour découvrir que New York était sous le joug de Dracula. Ils ont rapidement rejoint la résistance héroïque pour contrer l’empire de la nuit éternelle.

à venir… En noir et blanc : à venir…

Statistiques de base

Santé : 250

: 250 Vitesse de mouvement : 6 m/s

Capacités Dagger

Attaque normale

Dague de force vitale : Déchaînez une Dague de force vitale pour infliger des dégâts aux ennemis et soigner les alliés à proximité. Type : Projectile à lancement unique qui génère une zone d’effet à l’impact Effet spécial : Le projectile possède un effet d’attraction, attirant la cible la plus proche du réticule et créant une zone d’action à l’impact produisant des effets de guérison. Dégâts : 15 par coup Soins par coup : 10 Zone d’effet de soins : 18 par coup Rayon d’action : Sphérique de 8 m Cadence de tir : 2,27 coups par seconde Munitions : 12 Coup critique : Non

Déchaînez une Dague de force vitale pour infliger des dégâts aux ennemis et soigner les alliés à proximité.

Capacités

Lien Eternel (Attaque Spéciale) : Effectuez trois taillades rapides, soignant les alliés et endommageant les ennemis sur la trajectoire. Type : Champ d’action continu Dégâts : 30/s Quantité de soins : 220/s Rayon d’action : Cylindrique de 4 m de rayon et d’une longueur de 15 m Durée : chaque sprint dure 5 secondes Coût énergétique : 3400

Effectuez trois taillades rapides, soignant les alliés et endommageant les ennemis sur la trajectoire.

Etreinte de L’Ombre : Passez à Cloak. Passage instantané à l’autre personnage

Passez à Cloak.

Voile de force vitale : Déployez un Voile de force vitale pour soigner les alliés après contact et leur octroyer un bonus de soin. Effet spécial : Le champ avance le long du chemin d’incantation Quantité de soins : 45 Coup de pouce de guérison : 15% Durée : 4 s Rayon d’action : Largeur 6 m, Hauteur 4,5 m Vitesse de déplacement : 20 m/s Distance maximale : 25 m Temps de recharge : 12 s

Déployez un Voile de force vitale pour soigner les alliés après contact et leur octroyer un bonus de soin.

Tempête de dagues : Lancez une volée de dagues, créant un champ de Soin sur la durée dans la zone d’impact. Type : Projectile à incantation unique et impact retardé qui génère un champ d’action Quantité de soins : 55/s Durée : 6 s Rayon d’action : Sphérique de 5 m Temps de recharge : 15 s

Lancez une volée de dagues, créant un champ de Soin sur la durée dans la zone d’impact.

Capacités associées

De L’Ombre à la Lumière (Passive) : Cloak & Dagger peuvent infuser les Moon Knight d’énergie de lumière et de ténèbres pour créer un Royaume de lumière et de ténèbres où Moon Knight peuvent devenir invisibles. Bonus d’équipe : 15% d’amélioration des soins

Cloak & Dagger peuvent infuser les d’énergie de lumière et de ténèbres pour créer un Royaume de lumière et de ténèbres où Moon Knight peuvent devenir invisibles.

Combo suggéré

Incarnez Cloak pour emmener les alliés sur des terrains tactiques avec Téléportation noire, aveuglez les ennemis avec Voile de terreur et battez-les avec Cape de force noire. Incarnez Dagger pour continuer de soigner en jetant des Dagues de force vitale et en déchaînant des Tempêtes de dagues, tout en améliorant la récupération des alliés avec Explosion lumineuse. Couronnez le tout avec Lien éternel pour tailler à travers le champ de bataille et sculpter une zone bonus pour vos alliés.

Capacités Cloak

Attaque normale

Cape de force noire : Infligez des dégâts continus à un ennemi. Type : Champ d’action cylindrique Effet spécial : Les attaques cibleront l’ennemi le plus proche du réticule, lui infligeant des dégâts Dégâts : 75/s Rayon : 20 m Munitions : infinies Coup critique : Non

Infligez des dégâts continus à un ennemi.

Capacités

Lien Eternel (Attaque Spéciale) : Effectuez trois taillades rapides, soignant les alliés et endommageant les ennemis sur la trajectoire. Type : Champ d’action continu Dégâts : 30/s Quantité de soins : 220/s Rayon d’action : Cylindrique de 4 m de rayon et d’une longueur de 15 m Durée : chaque sprint dure 5 secondes Coût énergétique : 3400

Effectuez trois taillades rapides, soignant les alliés et endommageant les ennemis sur la trajectoire.

Etreinte de la Lumière : Passez à Dagger. Passage instantané à l’autre personnage

Passez à Dagger.

Voile de terreur : Déployez un Voile de force noire pour infliger des dégâts aux ennemis après contact, appliquant Aveuglement pour limiter leur vision et Vulnérabilité pour amplifier les dégâts reçus. Effet spécial : Le champ avance le long du chemin d’incantation Dégâts : 55 Durée : 1,5 s Rayon d’action : Visibilité obstruée au delà de 10 m Vulnérabilité : 20% Durée de la Vulnérabilité : 3 s Rayon : Largeur 6 m, Hauteur 4,5 m Vitesse de déplacement : 20 m/s Distance maximale : 25 m Temps de recharge : 12 s

Déployez un Voile de force noire pour infliger des dégâts aux ennemis après contact, appliquant Aveuglement pour limiter leur vision et Vulnérabilité pour amplifier les dégâts reçus.

Téléportation noire : Enveloppez les alliés à proximité dans la Dimension noire et accordez-leur En phase, les rendant impossibles à cibler et invisibles aux ennemis et leur octroyant un bonus de déplacement. Type : Champ d’action continu Effet spécial : Les alliés dans la zone deviennent invisibles et gagnent un bonus de déplacement Durée : 2 s Rayon : Sphérique de 10 m Temps de recharge : 12 s

Enveloppez les alliés à proximité dans la Dimension noire et accordez-leur En phase, les rendant impossibles à cibler et invisibles aux ennemis et leur octroyant un bonus de déplacement.

Capacités associées

De L’Ombre à la Lumière (Passive) : Cloak & Dagger peuvent infuser les Moon Knight d’énergie de lumière et de ténèbres pour créer un Royaume de lumière et de ténèbres où Moon Knight peuvent devenir invisibles. Bonus d’équipe : 15% d’amélioration des soins

Cloak & Dagger peuvent infuser les d’énergie de lumière et de ténèbres pour créer un Royaume de lumière et de ténèbres où Moon Knight peuvent devenir invisibles.

Combo suggéré

Niveau de maîtrise

Voici les défis et missions à réaliser pour augmenter le niveau de maîtrise de Cloak & Dagger dans Marvel Rivals. Vous démarrez au niveau Agent et devez passer par les niveaux Chevalier, Capitaine, Centurion et Seigneur en obtenant des points de maîtrise :

Le temps d’utilisation du Héros atteinte 60 minutes (60 points)

Atteindre 10 000 soins (10 points)

Obtenir un total de 15 KO et Assistances (10 points)

Utiliser Voile de terreur pour réussir des coups sur 10 Héros (10 points)

Récompenses

Vous obtiendrez ces récompenses en élevant le niveau de maîtrise de Cloak & Dagger :

Tag au niveau Chevalier

au niveau Chevalier Signalétique de KO aux niveaux Agent, Capitaine et Centurion

aux niveaux Agent, Capitaine et Centurion Avatar aux niveaux Agent et Seigneur

Tous les costumes de Cloak & Dagger

Voici la liste des différents costumes de Cloak & Dagger à débloquer au lancement du jeu :

Tenue principale

Comment l’obtenir : Lancer Marvel Rivals

Tenue Croissance et Déclin

Comment l’obtenir : Acheter la tenue seule pour 1400 Unités ou le Lot « Cloak & Dagger – Croissance et Déclin » pour 1600 Unités dans la boutique

Acheter la tenue seule pour 1400 Unités ou le Lot « Cloak & Dagger – Croissance et Déclin » pour 1600 Unités dans la boutique A noter que le lot contient aussi la célébration de meilleur joueur « Equilibre de la nature », l’émote « La croissance ou le déclin », le Titre « Croissance et Déclin » et le Tag « Croissance et Déclin »

Tenue Vert citron

Comment l’obtenir : Acheter la tenue seule pour 600 Unités dans la boutique

Comment jouer Cloak & Dagger

En tant que Stratèges disposant chacun de leurs capacités, Cloak & Dagger peuvent être joués à tour de rôle, grâce à un temps de recharge indépendant pour leurs attaques sauf pour l’Attaque Spéciale, pratique pour enchaîner les attaques ou la défense/support avec l’un ou l’autre. Si votre équipe est en difficulté, utilisez Dagger car non seulement ses attaques de base vont restaurer la santé de vos alliés, mais ses capacités Tempête de dagues et Voile de force vitale vont cibler plusieurs héros à la fois permettant de gérer à la fois la ligne ennemie et vos ennemis potentiellement blessés.

Toutefois, vous pouvez aussi passer sur le front grâce à Cloak, permettant d’infliger des dégâts à courte portée. La Téléportation noire vous permettant de vous protéger des attaques ennemies et de pourquoi pas prendre l’avantage, votre Cape de force noire pouvant aveugler les cibles devant vous peut aider les Duellistes ou les Avant-Garde à les éliminer et ainsi reprendre le contrôle de la zone.

Marvel Rivals est disponible gratuitement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. N’hésitez pas à parcourir nos guides complets pour tout savoir sur le jeu et constituer votre meilleur roster.