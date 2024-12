Vous trouverez ci-dessous l’intégralité des informations officielles connues pour bien jouer avec Captain America dans Marvel Rivals, ainsi que nos conseils pour bien comprendre son style de jeu.

Présentation Captain America

Type : Avant-Garde

: Avant-Garde Difficulté : 3/5

Description officielle : « Grâce à la puissance du sérum de super-soldat, Steven « Steve » Rogers met à profit son bouclier de vibranium et ses vastes compétences de combat pour affronter quiconque menace la justice. Lorsque Captain America rassemble ses troupes, un vent de bravoure souffle sur le champ de bataille ! »

Lore

Voici les éléments de lore pour Captain America au fur et à mesure de l’avancée des révélations dans le jeu :

Chirurgie de terrain : Afin de servir son pays pendant la Seconde Guerre mondiale, le jeune Steve Rogers s’est porté volontaire pour une expérience qui a augmenté sa force, sa vitesse et son agilité, faisant de lui le premier super soldat des États-Unis. En tant que Captain America, il a âprement combattu les forces ennemies jusqu’à ce qu’il se retrouve congelé dans la glace et perdu pendant de nombreuses années. Découvert et décongelé en 2099, Captain America a commencé à combattre les menaces de demain, y compris Fatalis 2099. Il se bat désormais aux côtés des Avengers pour empêcher le futur désespéré dans lequel il s’est réveillé.

Afin de servir son pays pendant la Seconde Guerre mondiale, le jeune Steve Rogers s’est porté volontaire pour une expérience qui a augmenté sa force, sa vitesse et son agilité, faisant de lui le premier super soldat des États-Unis. En tant que Captain America, il a âprement combattu les forces ennemies jusqu’à ce qu’il se retrouve congelé dans la glace et perdu pendant de nombreuses années. Découvert et décongelé en 2099, Captain America a commencé à combattre les menaces de demain, y compris Fatalis 2099. Il se bat désormais aux côtés des Avengers pour empêcher le futur désespéré dans lequel il s’est réveillé. La sentinelle libre : à venir…

à venir… Prêt pour la Guerre : à venir…

Capacités Captain America

Statistiques de base

Santé : 650

: 650 Vitesse de déplacement : 6 m/s

Attaque normale

Coup de la sentinelle : Rapprochez-vous des ennemis pour les frapper. Le second coup porté permet de lancer un bouclier qui peut ricocher quatre fois. Portée de l’attaque : 4 m Vitesse du bouclier : 60 m/s Distance maximale du bouclier : 25 m Dégâts de l’attaque : 40 Dégâts du bouclier : 45 Intervalle d’attaque : 0,4s puis 0,5s en attaque de mêlée, 0,5s puis 0,57s pour le bouclier Munitions : jusqu’à 4 lancers Coup critique : Non Effet spécial : Cible automatiquement les ennemis proches du réticule de visée

Rapprochez-vous des ennemis pour les frapper. Le second coup porté permet de lancer un bouclier qui peut ricocher quatre fois.

Capacités

Charge de la Liberté (Attaque Spéciale) : Brandissez votre bouclier pour vous frayer un chemin dans la bataille, octroyant à vous-même et aux alliés que vous croisez un bonus de santé et bonus de déplacement continus. Si vous utilisez Légende vivante ou Ruée de meneur pendant que cette capacité est active, vous pouvez envoyer dans les airs vos ennemis. Rayon d’action : Un champ d’action sphérique de 4m enveloppe le lanceur et une zone d’effet d’une largeur de 4m se créé le long du chemin. Durée du champ : 10 s Durée de la zone d’effet : 5 s Taux de récupération de la santé : Lancez le sort pour gagner 150 points de vie bonus et donner 100 points de vie aux ennemis. Chaque seconde qui suit vous permet de gagner 110 points de vie bonus et donne 60 points de vie supplémentaires aux alliés Coût énergétique : 3400

Brandissez votre bouclier pour vous frayer un chemin dans la bataille, octroyant à vous-même et aux alliés que vous croisez un bonus de santé et bonus de déplacement continus. Si vous utilisez Légende vivante ou Ruée de meneur pendant que cette capacité est active, vous pouvez envoyer dans les airs vos ennemis.

Ruée de meneur : Augmente la vitesse et permet un Bond intrépide pour sauter en l’air. Boost de mouvement : 33,4% Hauteur de saut : 5 m

Augmente la vitesse et permet un Bond intrépide pour sauter en l’air.

Poussée de Vibranium : Lancez votre bouclier chargé d’énergie pour frapper les ennemis dans sa trajectoire. Type : Projectile pouvant ricocher Vitesse du projectile : 60 m/s Distance maximale : 25 m Nombre de ricochets : 3 Dégâts : A partir de 70 puis une réduction de 20% par ricochet Temps de recharge : 8 s

Lancez votre bouclier chargé d’énergie pour frapper les ennemis dans sa trajectoire.

Ruée de la Liberté : Brandissez votre bouclier et foncez en avant. Type : Sprint en avant Distance : 12 m Dégâts : 30 Temps de recharge : 12 s

Brandissez votre bouclier et foncez en avant.

Frappe de Super-Soldat : Depuis le ciel, portez un coup puissant sur une zone ciblée, projetant en l’air les ennemis. Type : Attaque ciblée Distance maximale : 20 m (horizontal) Dégâts : 30 Temps de recharge : 12 s

Depuis le ciel, portez un coup puissant sur une zone ciblée, projetant en l’air les ennemis.

Légende vivante : Brandissez votre bouclier pour dévier les projectiles en approche. Ils ricochent dans une direction. Type : Attaque canalisée Teneur maximale du bouclier : 400 Temps de recharge après destruction : 5 s Temps de recharge : 1 s Réduction des dégâts après ricochet : 50%

Brandissez votre bouclier pour dévier les projectiles en approche. Ils ricochent dans une direction.

Capacités associées

Egide chargée : Thor infuse la puissance de Thor dans Storm et Captain America, octroyant une amélioration électrique. Avec une amélioration électrique, Storm peut déclencher un barrage d’éclairs., Avec une amélioration électrique, Captain America gagne un bonus de déplacement et son bouclier est infusé d’énergie foudroyante qui électrocute les ennemis proches. Intervalle d’attaque du bouclier volant : 0,5 s au 1er coup puis 0,57 s au second coup Vitesse de vol du bouclier : 100 m/s Distance de vol maximale : 25 m Dégâts : 50 Boost de mouvement : + 1 m/s Durée : 6 s Temps de recharge : 20 s Effet spécial : le bouclier peut ricocher une fois, réduisant ses dégâts de 50%

infuse la puissance de Thor dans et Captain America, octroyant une amélioration électrique. Avec une amélioration électrique, Storm peut déclencher un barrage d’éclairs., Avec une amélioration électrique, Captain America gagne un bonus de déplacement et son bouclier est infusé d’énergie foudroyante qui électrocute les ennemis proches.

Combo suggéré

Élancez-vous vers l’avant avec Ruée de meneur pour augmenter votre vitesse, puis offrez-vous un nouveau point de vue avec Bond intrépide. Utilisez Poussée de vibranium pour affaiblir l’ennemi, puis approchez-vous avec Frappe de super-soldat et Ruée de la liberté avant de l’achever avec Coup de la sentinelle sans vous mettre en danger.

Niveau de maîtrise

Voici les défis et missions à réaliser pour augmenter le niveau de maîtrise de Captain America dans Marvel Rivals. Vous démarrez au niveau Agent et devez passer par les niveaux Chevalier, Capitaine, Centurion et Seigneur en obtenant des points de maîtrise :

Le temps d’utilisation du Héros atteint 60 minutes (60 points)

Bloquer 20000 dégâts (10 points)

Atteindre 12 KO (10 points)

Conférer 3500 bonus de santé avec Charge de la Liberté (10 points)

Récompenses

Vous obtiendrez ces récompenses en élevant le niveau de maîtrise de Captain America :

Tag au niveau Chevalier

au niveau Chevalier Signalétique de KO aux niveaux Agent, Capitaine et Centurion

aux niveaux Agent, Capitaine et Centurion Avatar aux niveaux Agent et Seigneur

Tous les costumes de Captain America

Voici la liste des différents costumes de Captain America à débloquer au lancement de Marvel Rivals :

Tenue principale

Comment l’obtenir : Lancer Marvel Rivals

Tenue Captain Gladiator

Comment l’obtenir : Acheter la tenue seule pour 1400 Unités ou le Lot « Captain America – Captain Gladiator » pour 1600 Unités dans la boutique

Acheter la tenue seule pour 1400 Unités ou le Lot « Captain America – Captain Gladiator » pour 1600 Unités dans la boutique A noter que le lot contient aussi la célébration de meilleur joueur « Champion du Killiseum », l’émote « Balancement continu », le Titre « Captain Gladiator » et le Tag « Captain Gladiator »



Tenue Serre Galactique

Comment l’obtenir : Acheter la tenue seule pour 1400 Unités ou le Lot « Captain America – Serre Galactique » pour 1600 Unités dans la boutique

: Acheter la tenue seule pour 1400 Unités ou le Lot « Captain America – Serre Galactique » pour 1600 Unités dans la boutique A noter que le lot contient aussi la célébration de meilleur joueur « Fracas Céleste », l’émote « En route pour le combat », le Titre « Serre Galactique » et le Tag « Serre Galactique »

Tenue Captain A.I.M.ERICA

Comment l’obtenir : Acheter la tenue seule pour 600 Unités dans la boutique

Comment jouer Captain America

En tant qu’Avant-Garde, Captain America est capable de diriger son équipe vers la victoire grâce à son gameplay équilibré. Il peut donc affronter plusieurs ennemis en combat rapproché et défendre sa position pour protéger l’objectif. Il ne faut pas hésiter à alterner les attaques à distance et au contact et à enchaîner par des phases plus défensives. Commencer par la Ruée de la Liberté puis enchaîner par des lancers de boucliers permettra d’infliger plus de dégâts qu’une attaque de mêlée classique. Lorsque la position défensive doit être utilisée, lancez Légende vivante pour réduire les dégâts subis et protéger votre équipe.

Marvel Rivals est disponible gratuitement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. N’hésitez pas à parcourir nos guides complets pour tout savoir sur le jeu et constituer votre meilleur roster.