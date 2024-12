Vous trouverez ci-dessous l’intégralité des informations officielles connues pour bien jouer avec Black Panther dans Marvel Rivals, ainsi que nos conseils pour bien comprendre son style de jeu.

Présentation Black Panther

Type : Duelliste

: Duelliste Difficulté : 4/5

Description officielle : « T’Challa, roi du Wakanda, manie le mélange parfait de technologie en vibranium de pointe et de pouvoir ancestral tiré du dieu panthère, Bast. Black Panther attend sagement son heure jusqu’à ce que le bon moment pour infiltrer les lignes ennemies et lancer sa chasse se présente ».

Lore

Voici les éléments de lore pour Black Panther au fur et à mesure de l’avancée des révélations dans le jeu :

Silence parmi les étoiles : Le roi T’Challa du Wakanda est bien plus que le souverain de la civilisation humaine la plus avancée. Il est aussi Black Panther, le protecteur sacré de son peuple. Son devoir est d’assurer la survie du Wakanda et de lutter contre toutes les menaces imaginables. T’Challa a récemment étendu son règne au cosmos en créant l’empire intergalactique du Wakanda. En attendant un signe de Bast pour savoir si l’on peut faire confiance ou non à Fatalis, il protège les réserves de chronovium de l’empire et partage sa technologie avec ses fidèles alliés, notamment Reed Richards.

Le roi T’Challa du Wakanda est bien plus que le souverain de la civilisation humaine la plus avancée. Il est aussi Black Panther, le protecteur sacré de son peuple. Son devoir est d’assurer la survie du Wakanda et de lutter contre toutes les menaces imaginables. T’Challa a récemment étendu son règne au cosmos en créant l’empire intergalactique du Wakanda. En attendant un signe de Bast pour savoir si l’on peut faire confiance ou non à Fatalis, il protège les réserves de chronovium de l’empire et partage sa technologie avec ses fidèles alliés, notamment Reed Richards. Le Roi et le Régent : à venir…

à venir… Décret impérial : Assombrir une étoile : à venir…

Capacités Black Panther

Statistiques de base

Santé : 300

: 300 Vitesse de mouvement : 7 m/s

Attaque normale

Griffes de vibranium : Tranchez vers l’avant avec des griffes de vibranium Type : Attaque de mêlée Dégâts : 35 Distance maximale : 3 m Intervalle d’attaque : 0,44 s par coup porté

Tranchez vers l’avant avec des griffes de vibranium

Capacités

Descente de Bast (Attaque spéciale) : Invoquez Bast et bondissez vers l’avant pour infliger des dégâts et placer une marque de vibranium sur les ennemis touchés tout en rechargeant Esprit tranchant Rayon d’action : 22m (L) x 20 m (l) x 7 m (h) Angle de lancer : 150° Dégâts : 150 Coût énergétique : 3300

Invoquez Bast et bondissez vers l’avant pour infliger des dégâts et placer une marque de vibranium sur les ennemis touchés tout en rechargeant Esprit tranchant

Esprit tranchant : Foncez brusquement vers l’avant et infligez des dégâts aux ennemis. une marque de vibranium produit un bonus de santé et actualise la capacité Type : Dégâts basés sur le mouvement Vitesse moyenne : 50 m /s Distance maximale : 15 m Dégâts : 80 Bonus de santé : 40 (120 max) Temps de recharge : 8 secondes

Foncez brusquement vers l’avant et infligez des dégâts aux ennemis. une marque de vibranium produit un bonus de santé et actualise la capacité

Coup de pied tournoyant : Avancez en tournoyant et placez une marque de vibranium sur les ennemis touchés Type : Dégâts basés sur le mouvement Vitesse moyenne : 15 m/s Distance maximale : 16 m Dégâts : 70 Temps de recharge : 8 secondes

Avancez en tournoyant et placez une marque de vibranium sur les ennemis touchés

Pas subtil : Maintenez la touche saut pour courir sur un mur et effectuer un saut après l’avoir quitté Vitesse d’escalade des murs : 10 m/s Temps de recharge du double-saut : 3 secondes

Maintenez la touche saut pour courir sur un mur et effectuer un saut après l’avoir quitté

Lancer de javelot : Lancez un javelot d’énergie de vibranium vers l’avant, qui créé un champ de force de vibranium et place une marque de vibranium sur les ennemis dans son rayon Type : Projectile Vitesse : 60 m/s Rayon d’action : Sphérique de 5 m Dégâts ; 45 Temps de recharge : 6 secondes Munitions : 2

Lancez un javelot d’énergie de vibranium vers l’avant, qui créé un champ de force de vibranium et place une marque de vibranium sur les ennemis dans son rayon

Fourberie de la Panthère (Passive) : Infligez plus de dégâts lorsque votre santé est faible Conditions : Moins de 100 PV Augmentation des dégâts : +20%

Infligez plus de dégâts lorsque votre santé est faible

Capacités associées

Maître Wakandien : Quand Magik est sur le terrain, Black Panther et Magik peuvent puiser dans les Limbes pour revenir quelques secondes en arrière dans une position différente. Après avoir traversé les Limbes, Black Panther et Magik gagnent un bonus de santé basé sur leur santé manquante. Temps de retour en arrière : 5 s Conversion bonus de santé / dégâts : 50% Temps de recharge : 30 s

Quand Magik est sur le terrain, Black Panther et Magik peuvent puiser dans les Limbes pour revenir quelques secondes en arrière dans une position différente. Après avoir traversé les Limbes, Black Panther et Magik gagnent un bonus de santé basé sur leur santé manquante.

Combo suggéré

Utilisez Lancer de javelot et Coup de pied tournoyant pour placer des marques de vibranium sur les ennemis, puis frappez-les avec Esprit tranchant afin de réinitialiser les temps de recharge. Exploitez Pas subtil pour attaquer ou fuir facilement les combats.

Niveau de maîtrise

Voici les défis et missions à réaliser pour augmenter le niveau de maîtrise de Black Panther dans Marvel Rivals. Vous démarrez au niveau Agent et devez passer par les niveaux Chevalier, Capitaine, Centurion et Seigneur en obtenant des points de maîtrise :

Le temps d’utilisation du Héros atteint 60 minutes (60 points)

Infliger 7500 dégâts (10 points)

Effectuer 10 éliminations (10 points)

Utiliser Esprit tranchant 30 fois (10 points)

Récompenses

Vous obtiendrez ces récompenses en élevant le niveau de maîtrise de Black Panther :

Tag au niveau Chevalier

au niveau Chevalier Signalétique de KO aux niveaux Agent, Capitaine et Centurion

aux niveaux Agent, Capitaine et Centurion Avatar aux niveaux Agent et Seigneur

Tous les costumes de Black Panther

Voici la liste des différents costumes de Black Panther à débloquer au lancement du jeu :

Tenue principale

Comment l’obtenir : Lancer Marvel Rivals

Tenue Elu de Bast

Comment l’obtenir : Acheter la tenue seule pour 1400 Unités ou le Lot « Black Panther – Elu de Bast » pour 1600 Unités dans la boutique

Acheter la tenue seule pour 1400 Unités ou le Lot « Black Panther – Elu de Bast » pour 1600 Unités dans la boutique A noter que le lot contient aussi la célébration de meilleur joueur « Descendance de Mosi », l’émote « Impulsion naturelle », le Titre « Elu de Bast » et le Tag « Elu de Bast »

Tenue Sang des Orishas

Comment l’obtenir : Acheter la tenue seule pour 600 Unités dans la boutique

Tenue Griffe Galactique

Comment l’obtenir : Dans le Passe de Combat Saison 0

Comment jouer Black Panther

En tant que Duelliste, Black Panther dispose d’un atout pour les attaques rapprochées mais demeure assez difficile à maîtriser en plus de posséder une vie assez faible. Restez constamment en mouvement pour utiliser à bon escient toutes ses attaques et marques de vibranium, et n’hésitez pas à associer vos attaques à celles de vos alliés pour triompher. Votre capacité spéciale, la Descente de Bast devrait être couplée à un combo de mouvements et notamment après vous être dégagés d’un ennemi pour faire de la place à votre amie sauvage. Privilégiez les attaques de masse puis éloignez-vous dès que la situation devient défavorable mais tenez bien compte que Black Panther ne dispose d’aucune force à distance.

Marvel Rivals est disponible gratuitement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. N’hésitez pas à parcourir nos guides complets pour tout savoir sur le jeu et constituer votre meilleur roster.