Vous trouverez ci-dessous l’intégralité des informations officielles connues pour bien jouer avec Scarlet Witch dans Marvel Rivals, ainsi que nos conseils pour bien comprendre son style de jeu.

Présentation Scarlet Witch

Type : Duelliste

: Duelliste Difficulté : 1/5

Description officielle : « Wanda Maximoff est une experte en magie du chaos. Elle est capable de manipuler à son gré la réalité elle-même. L’énergie, l’espace et la matière ne sont qu’un jeu entre les mains de Scarlet Witch ! »

Lore

Voici les éléments de lore pour Scarlet Witch au fur et à mesure de l’avancée des révélations dans le jeu :

Voix de l’Au-delà : L’expertise en magie du chaos de Wanda Maximoff fait d’elle l’un des êtres les plus puissants de l’univers. En incarnant Scarlet Witch, elle cherche à exploiter ce chaos pour rendre une forme d’équilibre à un monde constamment au bord de la destruction. Depuis l’Enchevêtrement du flux temporel, la réalité ne tient qu’à un fil, et la magie du chaos est l’une des forces qui parviennent à la maintenir. Si elle échoue à sa mission, Scarlet Witch est convaincue que cet univers, et toute la vie qui le peuple, sont voués à se désintégrer. Elle refuse d’abandonner le monde à son sort… quel qu’en soit le prix.

Les neiges du Mont Wundagore : à venir…

à venir… Pseudépigraphe du chaos : à venir…

Capacités Scarlet Witch

Statistiques de base

Santé : 250

: 250 Vitesse de mouvement : 6 m/s

Attaque normale

Contrôle chaotique : Déchaînez la magie du chaos sur vos ennemis pour leur infliger des dégâts basés sur une fraction de leur santé maximum et récupérer de l’énergie chaotique. Type : Champ d’action cylindrique Rayon d’action : Cylindrique d’un rayon de 3 m et d’une hauteur de 20 m Cadence de tir : 0,1 s par coup Dégâts : 5 dégâts de base + 0,5 % des PV max de l’ennemi par coup Recharge en Explosion chtonienne : 0,08 par coup Munitions : Infinies Coup critique : Non Effet spécial 1 : Attaquez l’ennemi le plus proche à portée Effet spécial 2 : Frapper avec les charges de contrôle chaotique Explosion chtonienne

Déchaînez la magie du chaos sur vos ennemis pour leur infliger des dégâts basés sur une fraction de leur santé maximum et récupérer de l’énergie chaotique.

Capacités

Effacement de la réalité : Volez librement tout en chargeant de l’énergie, puis relâchez-la pour infliger d’immenses dégâts. Type : Champ d’action sphérique Rayon d’action : Sphérique de 15 m Dégâts : 750 Temps de charge : 4 s Ralentissement : immédiat, l’effet augmentant progressivement jusqu’à -35% en 3,5 s Effet spécial : Pendant cette période, Scarlet Witch entre dans un état de vol libre

Volez librement tout en chargeant de l’énergie, puis relâchez-la pour infliger d’immenses dégâts.

Projection mystique : Entrez en état En phase pour voler librement. Durée : 2 s Boost de mouvement : 50% Vitesse de recharge : 8 s par charge Effet spécial : Pendant cette période, Scarlet Witch entre dans l’état En phase

Entrez en état En phase pour voler librement.

Sceau noir : Touchez une cible ou la scène, ou bien générez un champ de force qui étourdit régulièrement les ennemis à portée. Type : Projectile en ligne droite qui génère un champ d’action à l’impact Vitesse du projectile : 40 m/s Délai de génération du champ d’action : 0,8 s Rayon d’action : Sphérique de 3 m Durée du champ de sort : 4,5 s Intervalle de détection : 1,25 s Durée de l’étourdissement par détection : 0,5 s Temps de recharge : 12 s

Touchez une cible ou la scène, ou bien générez un champ de force qui étourdit régulièrement les ennemis à portée.

Télékinésie : Maintenez Saut pour retomber doucement. Vitesse de déplacement horizontal : 6 m/s Vitesse en descente : 3,5 m/s

Maintenez Saut pour retomber doucement.

Explosion chtonienne : Consommez de l’énergie chaotique pour envoyer des missiles magiques explosifs qui infligent des dégâts aux ennemis. Type : Projectile en ligne droite qui génère un champ d’action à l’impact Vitesse du projectile : 120 m/s Dommages causés par les projectiles : 30 Rayon d’action : Sphérique de 3 m Dégâts du champ d’action : 35 Vitesse de charge par défaut : 0,2/s

Consommez de l’énergie chaotique pour envoyer des missiles magiques explosifs qui infligent des dégâts aux ennemis.

Capacités associées

Lien chaotique (Passive) : Scarlet Witch peut imprégner Magneto d’énergie chaotique pour enchanter son épée. Après avoir reçu de l’énergie chaotique, Magneto peut libérer toute sa puissance et frapper les ennemis avec son épée enchantée. Bonus d’équipe : Bonus de dégâts de 10%

Scarlet Witch peut imprégner d’énergie chaotique pour enchanter son épée. Après avoir reçu de l’énergie chaotique, Magneto peut libérer toute sa puissance et frapper les ennemis avec son épée enchantée.

Combo suggéré

Lancez Sceau noir pour étourdir les ennemis, Contrôle chaotique pour restaurer votre énergie et Explosion chtonienne pour frapper les ennemis. Exploitez au mieux Effacement de la réalité pour infliger d’énormes dégâts.

Niveau de maîtrise

Voici les défis et missions à réaliser pour augmenter le niveau de maîtrise de Scarlet Witch dans Marvel Rivals. Vous démarrez au niveau Agent et devez passer par les niveaux Chevalier, Capitaine, Centurion et Seigneur en obtenant des points de maîtrise :

L’utilisation du Héros atteint 60 minutes (60 points)

Infliger 7500 dégâts (10 points)

Effectuer 10 éliminations (10 points)

Etourdir 6 ennemis avec Sceau noir (10 points)

Récompenses

Vous obtiendrez ces récompenses en élevant le niveau de maîtrise de Scarlet Witch :

Tag au niveau Chevalier

au niveau Chevalier Signalétique de KO aux niveaux Agent, Capitaine et Centurion

aux niveaux Agent, Capitaine et Centurion Avatar aux niveaux Agent et Seigneur

Tous les costumes de Scarlet Witch

Voici la liste des différents costumes de Scarlet Witch à débloquer au lancement du jeu :

Tenue principale

Comment l’obtenir : Lancer Marvel Rivals

Tenue Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Comment l’obtenir : Acheter la tenue seule pour 1600 Unités ou le Lot « Scarlet Witch – Doctor Strange in the Multiverse of Madness » pour 1800 Unités dans la boutique

Acheter la tenue seule pour 1600 Unités ou le Lot « Scarlet Witch – Doctor Strange in the Multiverse of Madness » pour 1800 Unités dans la boutique A noter que le lot contient aussi la célébration de meilleur joueur « En route pour la réunion », l’émote « Charme intemporel », le Titre « Doctor Strange in the Multiverse of Madness » et le Tag « Doctor Strange in the Multiverse of Madness »

Tenue La tisseuse de Nyx

Comment l’obtenir : Acheter la tenue seule pour 600 Unités dans la boutique

Comment jouer Scarlet Witch

En tant que Duelliste aux pouvoirs magiques, Scarlet Witch est polyvalente dans ses attaques et se déplace en plus assez facilement sur le champ de bataille, en faisant un adversaire redoutable sur le terrain. Utilisez à foison votre attaque de base pour obtenir des munitions pour votre Explosion chtonienne pouvant venir à bout de bon nombre de Duellistes et Stratèges rapidement, d’autant plus si vous groupez votre attaque du Sceau noir étourdissant vos ennemis.

Marvel Rivals est disponible gratuitement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. N’hésitez pas à parcourir nos guides complets pour tout savoir sur le jeu et constituer votre meilleur roster. Retrouvez aussi les fiches de personnages dédiées à Magik ou encore Rocket Raccoon.