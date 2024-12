Vous trouverez ci-dessous l’intégralité des informations officielles connues pour bien jouer avec Iron Fist dans Marvel Rivals, ainsi que nos conseils pour bien comprendre son style de jeu.

Présentation Iron Fist

Type : Duelliste

: Duelliste Difficulté : 4/5

Description officielle : « Maître des arts martiaux chinois, Lin Lie maniait l’Épée de Fu Xi avant qu’elle ne soit brisée. Depuis la fusion des morceaux de son arme avec le puissant Chi de Shou-Lao, il est déterminé à combattre ses ennemis sous l’identité d’Iron Fist l’immortel, avec la grâce et la force d’un dragon. »

Lore

Voici les éléments de lore pour Iron Fist au fur et à mesure de l’avancée des révélations dans le jeu :

Brume sur les Monts kunlun : Manier la divine Épée de Fu Xi et porter le titre d’Arme immortelle n’était pourtant que le début des aventures légendaires de Lin Lie. Lorsqu’il est tombé dans le lac et que l’Épée de Fu Xi a volé en éclats, le dragon immortel Shou-Lao de l’ancienne cité de K’un Lun a partagé son chi de dragon avec Lin Lie, faisant de lui le nouvel Iron Fist. Mais le jeune Iron Fist s’est vite retrouvé face à une immense épreuve alors que l’Enchevêtrement du flux temporel attirait une K’un Lun isolée dans un conflit interdimensionnel. Le royaume secret était dans la tourmente et les dieux en guerre. Lin Lie devait se dresser pour défendre les terres sacrées de K’un Lun, et repousser toute menace qui pourrait vouloir ternir la cité bénie.

à venir… L’épée longue entaille les terres paradisiaques : à venir…

Capacités Iron Fist

Statistiques de base

Santé : 250

: 250 Vitesse de mouvement : 6 m/s

Attaque normale

Jeet Kune Do : Frappez l’ennemi ciblé avec Jeet Kune Do, réduisant le temps de recharge de Défense dragon avec chaque coup. Type : Attaque de mêlée Dégâts : Les quatre premières frappes infligent chacune 32 points de dégâts, tandis que la cinquième frappe inflige 55 points de dégâts Distance maximale : 3 m Intervalle d’attaque : Les quatre premières frappes ont un intervalle de 0,45 s entre elles, tandis que la cinquième frappe a un intervalle de 0,67 s à partir de la quatrième frappe Réduction du temps de recharge par Défense dragon : 1 s

Frappez l’ennemi ciblé avec Jeet Kune Do, réduisant le temps de recharge de Défense dragon avec chaque coup.

Yat Jee Chunk Kuen : Foncez vers l’avant pour poursuivre l’ennemi ciblé et déchaînez une rafale d’attaques. Type : Attaque de mêlée Durée : 5 s Distance maximale : 11 m Vitesse atteinte sans cible : 12 m/s Distance de course sans cible : 3 m Rayon d’action : 3 m Dégâts : 19 dégâts par frappe Vitesse d’attaque : 7 coups par seconde

Foncez vers l’avant pour poursuivre l’ennemi ciblé et déchaînez une rafale d’attaques.

Capacités

Chi vivant (Attaque Spéciale) : Devenez du Chi vivant pour augmenter sa vitesse, dégâts et portée d’attaque, exécutant des coups de poing plus puissants tout en réduisant le temps de recharge de Défense dragon. Durée : 12 s Bonus Yat Jee Chung Kuen : 100% Bonus de Coup de pied K’un-Lun : 100% Augmentation des dégâts : 30% Boost de mouvement : 20% Réduction du temps de recharge de Yat Jee Chung Kuen : -80%

Durée : 12 s Bonus Yat Jee Chung Kuen : 100% Bonus de Coup de pied K'un-Lun : 100% Augmentation des dégâts : 30% Boost de mouvement : 20% Réduction du temps de recharge de Yat Jee Chung Kuen : -80%

Coup de pied K’un-Lun : Foncez vers l’avant, décochant un coup de pied voltigeant en touchant un ennemi ou en atteignant la portée maximum, infligeant des dégâts aux ennemis à proximité. Les dégâts augmentent si la santé de l’ennemi est basse. Type : Capacité de dégâts basée sur le mouvement Vitesse fulgurante : 40 m/s Distance maximale : 12 m Dégâts du premier coup de pied voltigeant : 30 Dégâts du deuxième coup de pied voltigeant : de 35 à 70 (les dégâts maximum sont infligés lorsque la cible dispose de 50% de ses points de vie) Temps de recharge : 12 s

Type : Capacité de dégâts basée sur le mouvement Vitesse fulgurante : 40 m/s Distance maximale : 12 m Dégâts du premier coup de pied voltigeant : 30 Dégâts du deuxième coup de pied voltigeant : de 35 à 70 (les dégâts maximum sont infligés lorsque la cible dispose de 50% de ses points de vie) Temps de recharge : 12 s

Récupération d’harmonie : Croisez les jambes et canalisez le Chi pour récupérer de la santé. La santé en excès devient un bonus de santé. Durée : 3 s Soins par seconde : 100 Soins excédentaires / Conversion de santé max : 50 Temps de recharge : 12 s

Durée : 3 s Soins par seconde : 100 Soins excédentaires / Conversion de santé max : 50 Temps de recharge : 12 s

Bond de la grue : Effectuez jusqu’à trois sauts consécutifs dans les airs. Quantité : 3 Temps de recharge : Chaque charge prend 1 s pour se recharger

Quantité : 3 Temps de recharge : Chaque charge prend 1 s pour se recharger

Défense dragon : Adoptez une posture défensive avec un bonus de Chi pour bloquer les attaques entrantes et gagnez une Réduction des dégâts. Lorsque vous cessez votre posture défensive, vous gagnez un bonus de santé et pouvez riposter avec Yat Jee Chung Kuen. Temps de posture : 1 s Réduction des dégâts : 30% Conversion Bonus santé / Dégâts bloqués : 1,5 Conversion Max santé / Dégâts bloqués : 150 Temps de recharge : 15 s

Temps de posture : 1 s Réduction des dégâts : 30% Conversion Bonus santé / Dégâts bloqués : 1,5 Conversion Max santé / Dégâts bloqués : 150 Temps de recharge : 15 s

Course murale (Passive) : Courez horizontalement le long des murs. Vitesse d’escalade : 9 m/s

Vitesse d'escalade : 9 m/s

Absorption de Chi (Passive) : Les Assistances aux éliminations d’ennemis lui permettent d’absorber leur Chi et de gagner un bonus de santé. Bonus de santé : 50

Bonus de santé : 50

Capacités associées

Frisson dragon (Passive) : Iron Fist canalise le Chi de Shou-Lao en Luna Snow , transformant ses pouvoirs de glace en un anneau givré infusé de Chi qui irradie à partir d’elle. Cet anneau peut repousser les ennemis avec des dégâts glaçants et applique un effet de ralentissement, tout en soignant simultanément ses alliés. Bonus d’équipe : Augmentation de 15% des dégâts

Bonus d'équipe : Augmentation de 15% des dégâts

Combo suggéré

Filez à travers la carte avec Course murale et Bond de la grue, puis utilisez Récupération d’harmonie pour gagner un peu de santé bonus. Déchaînez Jeet Kune Do pour frapper les ennemis, puis parez les dégâts entrants avec Défense Dragon avant de contrer avec un déluge de coups de points et de les achever avec un Coup de pied K’un-Lun mortel.

Niveau de maîtrise

Voici les défis et missions à réaliser pour augmenter le niveau de maîtrise de Iron Fist dans Marvel Rivals. Vous démarrez au niveau Agent et devez passer par les niveaux Chevalier, Capitaine, Centurion et Seigneur en obtenant des points de maîtrise :

Le temps d’utilisation du Héros atteint 60 minutes (60 points)

Infliger 6000 dégâts (10 points)

Effectuer 8 éliminations (10 points)

Gagner 1500 bonus de santé avec Défense dragon (10 points)

Récompenses

Vous obtiendrez ces récompenses en élevant le niveau de maîtrise de Iron Fist :

Tag au niveau Chevalier

au niveau Chevalier Signalétique de KO aux niveaux Agent, Capitaine et Centurion

aux niveaux Agent, Capitaine et Centurion Avatar aux niveaux Agent et Seigneur

Tous les costumes de Iron Fist

Voici la liste des différents costumes de Iron Fist à débloquer au lancement du jeu :

Tenue principale

Comment l’obtenir : Lancer Marvel Rivals

Tenue Maître épéiste

Comment l’obtenir : Acheter la tenue seule pour 1400 Unités ou le Lot « Iron Fist – Maître épéiste » pour 1600 Unités dans la boutique

Acheter la tenue seule pour 1400 Unités ou le Lot « Iron Fist – Maître épéiste » pour 1600 Unités dans la boutique A noter que le lot contient aussi la célébration de meilleur joueur « Epée de Fu XI », l’émote « Fastoche », le Titre « Maître épéiste » et le Tag « Maître épéiste »

Tenue Expert en arts martiaux

Comment l’obtenir : Acheter la tenue seule pour 600 Unités dans la boutique

Comment jouer Iron Fist

En tant que Duelliste, Iron Fist dispose d’une très bonne mobilité et d’une vitesse d’exécution assez atypique. Il peut également soigner une grande partie de sa santé avec sa Récupération d’harmonie. La capacité Défense dragon permet également de réduire les dégâts, mais en plus, il gagne également des points de vie supplémentaires lorsqu’il contribue à l’élimination d’un ennemi. Cela fait de lui un allié solide mais il serait bien vu de vous accompagner d’un Stratège ou d’un Avant-Garde, car seul, vous risqueriez de vite déchanter. Utilisez également votre Attaque spéciale pour réduire le temps de recharge de Défense dragon et tolérer encore plus les dégâts subis.

Marvel Rivals est disponible gratuitement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. N’hésitez pas à parcourir nos guides complets pour tout savoir sur le jeu et constituer votre meilleur roster.