Vous trouverez ci-dessous l’intégralité des informations officielles connues pour bien jouer avec Hulk dans Marvel Rivals, ainsi que nos conseils pour bien comprendre son style de jeu.

Présentation Hulk

Type : Avant-Garde

: Avant-Garde Difficulté : 4/5

Description officielle : « Scientifique brillant, le docteur Bruce Banner a enfin trouvé un moyen de coexister avec Hulk, son alter ego monstrueux. En accumulant de l’énergie gamma sur plusieurs transformations, il peut devenir au choix le sage et puissant Hero Hulk, ou bien le féroce et destructeur Monster Hulk. Dans les deux cas, il sèmera le chaos sur le champ de bataille ! »

Lore

Voici les éléments de lore pour Hulk au fur et à mesure de l’avancée des révélations dans le jeu :

Banner capricieux : Piégé dans l’explosion d’une arme puissante de son invention, le docteur Bruce Banner a absorbé des radiations gamma qui le transforment en énorme monstre vert quand il perd le contrôle de ses émotions. En tant que Banner, il est toujours un génie. Mais en tant que Hulk, il est la plus forte des créatures ! Banner a développé une ceinture gamma spéciale pour contrôler ses transformations et tempérer la colère de Hulk. Mais lorsque l’Enchevêtrement du flux temporel a transformé la base de missiles de Los Diablos en champ de bataille démoniaque, il a réalisé que le meilleur moyen de combattre les monstres était de libérer celui qui sommeille en lui.

Piégé dans l’explosion d’une arme puissante de son invention, le docteur Bruce Banner a absorbé des radiations gamma qui le transforment en énorme monstre vert quand il perd le contrôle de ses émotions. En tant que Banner, il est toujours un génie. Mais en tant que Hulk, il est la plus forte des créatures ! Banner a développé une ceinture gamma spéciale pour contrôler ses transformations et tempérer la colère de Hulk. Mais lorsque l’Enchevêtrement du flux temporel a transformé la base de missiles de Los Diablos en champ de bataille démoniaque, il a réalisé que le meilleur moyen de combattre les monstres était de libérer celui qui sommeille en lui. Banner éloquent : à venir…

à venir… Banner en évolution : à venir…

Vous trouverez ci-dessous toutes les capacités pour les trois variantes de Bruce Banner alias Hulk.

Capacités Bruce Banner

Statistiques de base

Santé : 200

: 200 Vitesse de mouvement : 6 m /s

Attaque normale

Pistolets à rayons gamma : Tirez avec un pistolet à rayons gamma. Type : Projectile à effet retardé Vitesse du projectile : 80 m/s Dégâts : 16 Cadence de tir : 5 coups par seconde Munitions : 25 Coup critique : Oui

Tirez avec un pistolet à rayons gamma.

Capacités

Banner chétif (Attaque Spéciale) : Transformez Bruce Banner en Hero Hulk. Type : Transformation Coût énergétique : 600 Effet spécial : Le lanceur est immobilisé pendant le processus de transformation et gagne en invincibilité

Transformez Bruce Banner en Hero Hulk.

Grenade gamma : Lancez une grenade gamma qui inflige des dégâts et projette en l’air les ennemis. Type : Projectile à lancer unique qui crée un champ d’action à l’impact Dégâts : 40 Rayon d’action : Sphérique de 3 m Temps de recharge : 8 s Effet spécial : Lorsque le lanceur entre dans le champ d’action, il restaure 50 points d’énergie gamma

Lancez une grenade gamma qui inflige des dégâts et projette en l’air les ennemis.

Capacités associées

Renfort gamma (Passive) : Hulk charge Doctor Strange et Iron Man avec des radiations gamma. Quand Doctor Strange utilise Maelström de folie, il libère l’énergie gamma en excès. Quand Iron Man utilise Surcharge d’armure, il initie un renforcement gamma. Bonus d’équipe : Hero Hulk et Monster Hulk gagnent 150 points de vie maximum

Hulk charge et avec des radiations gamma. Quand Doctor Strange utilise Maelström de folie, il libère l’énergie gamma en excès. Quand Iron Man utilise Surcharge d’armure, il initie un renforcement gamma.

Capacités Hero Hulk

Statistiques de base

Santé : 650

: 650 Vitesse de mouvement : 6 m/s

Attaque normale

Coup puissant : Balancez les poings vers l’avant pour cogner les ennemis. Type : Attaque à effet unique Dégâts : 40 Rayon d’action : 4,5 m Intervalle d’attaque : 0,467 s

Balancez les poings vers l’avant pour cogner les ennemis.

Capacités

Hulk Smash (Attaque Spéciale) : Libérez toute l’énergie gamma accumulée et transformez Hero Hulk en Monster Hulk pendant une durée limitée. Type : Transformation Durée : 12 s Coût énergétique : 3400 Effet spécial : Le joueur est immobilisé pendant le processus de transformation et gagne en invincibilité

Libérez toute l’énergie gamma accumulée et transformez Hero Hulk en Monster Hulk pendant une durée limitée.

Garde indestructible : Générez des boucliers gamma pour Hero Hulk et les alliés à proximité, qui absorbent et convertissent les dégâts en énergie pour Hulk Smash. Type : Champ d’action qui entoure le joueur Rayon d’action : Sphérique de 5 m Temps de recharge : 12 s Valeur du bouclier du lanceur : 250 Valeur du bouclier de l’allié : 100 Durée maximale du bouclier : 2,5 s Effet spécial : Lorsque le bouclier du lanceur subit des dégâts, 100% des dégâts sont convertis en énergie gamma. Lorsque le bouclier d’un allié subit des dégâts, 10 % des dégâts sont convertis en énergie gamma

Générez des boucliers gamma pour Hero Hulk et les alliés à proximité, qui absorbent et convertissent les dégâts en énergie pour Hulk Smash.

Confinement radioactif : Émettez de l’énergie gamma pour immobiliser les ennemis et les immuniser contre tous les effets de capacité. Utiliser Coup puissant ou Rafale gamma annulera prématurément ce statut. Type : Projectile à effet unique Vitesse du projectile : 100 m/s Dégâts : 5 Temps de recharge : 15 s Durée max : 2 s

Émettez de l’énergie gamma pour immobiliser les ennemis et les immuniser contre tous les effets de capacité. Utiliser Coup puissant ou Rafale gamma annulera prématurément ce statut.

Bond prodigieux : Maintenez pour effectuer un bond chargé qui permet à Hero Hulk d’abattre un ennemi volant. Type : Course chargée Temps de charge minimum : 0,7 s Temps de charge maximum : 2 s Vitesse au temps de charge minimum : 19 m/s Vitesse au temps de charge maximum : 25 m/s Effet spécial : Appuyez sur Saut pendant le Bond prodigieux pour vous accrocher au mur que vous rencontrez

Maintenez pour effectuer un bond chargé qui permet à Hero Hulk d’abattre un ennemi volant.

Rafale gamma : Émettez des rafales gamma pour infliger des dégâts. Type : Projectile à un seul lancer qui peut transpercer les ennemis Vitesse du projectile : 80 m/s Dégâts : 70 Temps de recharge : 8 s

Émettez des rafales gamma pour infliger des dégâts.

Capacités associées

Renfort gamma (Passive) : Hulk charge Doctor Strange et Iron Man avec des radiations gamma. Quand Doctor Strange utilise Maelström de folie, il libère l’énergie gamma en excès. Quand Iron Man utilise Surcharge d’armure, il initie un renforcement gamma. Bonus d’équipe : Hero Hulk et Monster Hulk gagnent 150 points de vie maximum

Hulk charge et avec des radiations gamma. Quand Doctor Strange utilise Maelström de folie, il libère l’énergie gamma en excès. Quand Iron Man utilise Surcharge d’armure, il initie un renforcement gamma.

Lancer gamma : Wolverine peut interagir avec Hulk. Une fois la confirmation effectuée des deux côtés, Hulk peut soulever Wolverine. Appuyez sur la touche pour le lancer dans la direction du réticule. Type : Attaque ciblée Distance maximale : 20 m Temps de recharge : 3 s lorsqu’il n’est pas lancé, 15 s lorsqu’il est lancé

peut interagir avec Hulk. Une fois la confirmation effectuée des deux côtés, Hulk peut soulever Wolverine. Appuyez sur la touche pour le lancer dans la direction du réticule.

Combo suggéré

Débarquez sur le champ de bataille avec Bond prodigieux, déclenchez Garde indestructible pour subir des dégâts, cognez les ennemis avec Coup puissant et Rafale gamma avant de devenir un monstre avec un Hulk Smash dévastateur !

Capacités Monster Hulk

Statistiques de base

Santé : 1400

: 1400 Vitesse de mouvement : 6 m/s

Attaque normale

Coup puissant : Balancez les poings vers l’avant pour cogner et projeter les ennemis en l’air. Type : Champ d’action à effet unique Dégâts : 70 Rayon d’action : 5 m Intervalle d’attaque : 0,52 s



Capacités

Brise-Monde (Attaque Spéciale) : Saisissez et frappez l’ennemi devant vous. Type : Attaque ciblée Dégâts : Inflige 5 coups de 40 points de dégâts chacun Durée : 5 s Rayon d’action : 5 m Effet spécial : Lors de l’exécution de l’attaque, Hulk dispose d’une réduction de dégâts de 30 %

Saisissez et frappez l’ennemi devant vous.

Confinement radioactif : Émettez de l’énergie gamma pour immobiliser les ennemis et les immuniser contre tous les effets de capacité. Utiliser Coup puissant ou Rafale gamma annulera prématurément ce statut. Type : Projectile à effet unique Vitesse du projectile : 150 m/s Dégâts : 5 Temps de recharge : 5 s Durée max : 2 s

Émettez de l’énergie gamma pour immobiliser les ennemis et les immuniser contre tous les effets de capacité. Utiliser Coup puissant ou Rafale gamma annulera prématurément ce statut.

Bond prodigieux : Maintenez pour effectuer un bond chargé qui permet à Hero Hulk d’abattre un ennemi volant. Type : Course chargée Temps de charge minimum : 0,7 s Temps de charge maximum : 1,5 s Vitesse au temps de charge minimum : 19,4 m/s Vitesse au temps de charge maximum : 25 m/s Effet spécial : Appuyez sur Saut pendant le Bond prodigieux pour vous accrocher au mur que vous rencontrez

Maintenez pour effectuer un bond chargé qui permet à Hero Hulk d’abattre un ennemi volant.

Rafale gamma : Émettez des rafales gamma pour infliger des dégâts. Type : Projectile à un seul lancer qui peut transpercer les ennemis Vitesse du projectile : 60 m/s Dégâts : 125 Temps de recharge : 1 s

Émettez des rafales gamma pour infliger des dégâts.

Capacités associées

Renfort gamma (Passive) : Hulk charge Doctor Strange et Iron Man avec des radiations gamma. Quand Doctor Strange utilise Maelström de folie, il libère l’énergie gamma en excès. Quand Iron Man utilise Surcharge d’armure, il initie un renforcement gamma. Bonus d’équipe : Hero Hulk et Monster Hulk gagnent 150 points de vie maximum

Hulk charge et avec des radiations gamma. Quand Doctor Strange utilise Maelström de folie, il libère l’énergie gamma en excès. Quand Iron Man utilise Surcharge d’armure, il initie un renforcement gamma.

Lancer gamma : Wolverine peut interagir avec Hulk. Une fois la confirmation effectuée des deux côtés, Hulk peut soulever Wolverine. Appuyez sur la touche pour le lancer dans la direction du réticule. Type : Attaque ciblée Distance maximale : 20 m Temps de recharge : 3 s lorsqu’il n’est pas lancé, 15 s lorsqu’il est lancé

peut interagir avec Hulk. Une fois la confirmation effectuée des deux côtés, Hulk peut soulever Wolverine. Appuyez sur la touche pour le lancer dans la direction du réticule.

Niveau de maîtrise

Voici les défis et missions à réaliser pour augmenter le niveau de maîtrise de Hulk dans Marvel Rivals. Vous démarrez au niveau Agent et devez passer par les niveaux Chevalier, Capitaine, Centurion et Seigneur en obtenant des points de maîtrise :

Le temps d’utilisation du Héros atteint 60 minutes (60 points)

Bloquer 21 000 dégâts (10 points)

Atteindre 10 KO (10 points)

Ajouter Garde indestructible sur 20 alliés (10 points)

Récompenses

Vous obtiendrez ces récompenses en élevant le niveau de maîtrise de Hulk :

Tag au niveau Chevalier

au niveau Chevalier Signalétique de KO aux niveaux Agent, Capitaine et Centurion

aux niveaux Agent, Capitaine et Centurion Avatar aux niveaux Agent et Seigneur

Tous les costumes de Hulk

Voici la liste des différents costumes de Hulk à débloquer au lancement du jeu :

Tenue principale

Comment l’obtenir : Lancer Marvel Rivals

Tenue Green Scar

Comment l’obtenir : Acheter la tenue seule pour 2000 Unités ou le Lot « Hulk – Green Scar » pour 2400 Unités dans la boutique

Acheter la tenue seule pour 2000 Unités ou le Lot « Hulk – Green Scar » pour 2400 Unités dans la boutique A noter que le lot contient aussi la célébration de meilleur joueur « Warbound », l’émote « Brise-Monde », le Titre « Green Scar » et le Tag « Green Scar »

Tenue Puissante Bombe G

Comment l’obtenir : Acheter la tenue seule pour 600 Unités dans la boutique

Comment jouer Hulk

En tant qu’Avant-Garde, Bruce Banner / Hulk, il agira comme un « tank », c’est à dire de manière très offensive. Cependant, lorsque vous incarnez Bruce Banner, il vous faudra d’abord infliger des dégâts et ne pas trop en subir sous peine de mourir afin de pouvoir vous transformer en Hero Hulk. Hulk peut ainsi supporter beaucoup plus de dégâts, donc usez de votre Saut prodigieux pour sauter vers la ligne de front ennemie et utilisez votre Garde indestructible pour renforcer votre défense et infligez un maximum de dégâts aux ennemis. Si vous êtes trop faible, battez en retraite avant d’être éliminé.

Dès que vous débloquez l’attaque spéciale Hulk Smash, foncez en direction de la ligne de combat, sautez grâce à votre Bond prodigieux et utilisez votre Garde indestructible avant de déclencher votre attaque vous transformant en Monster Hulk quasiment invincible. Utilisez vos attaques pour lancer vos ennemis et faites un carnage mais préparez-vous à reprendre votre ancienne forme rapidement donc tenez-en compte. Si vous êtes vaincu, vous reviendrez sous la forme de Bruce Banner très faible. Préparez-vous alors à changer de héros à la prochaine réapparition, vous ne ferez probablement plus le poids.

Marvel Rivals est disponible gratuitement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. N’hésitez pas à parcourir nos guides complets pour tout savoir sur le jeu et constituer votre meilleur roster.