Vous trouverez ci-dessous l’intégralité des informations officielles connues pour bien jouer avec Emma Frost dans Marvel Rivals, ainsi que nos conseils pour bien comprendre son style de jeu.

Présentation Emma Frost

Type : Avant-Garde

: Avant-Garde Difficulté : 3/5

Description officielle : « Pour Emma Frost, la guerre constitue le plus beau des arts. Grâce à ses impressionnantes capacités télépathiques, elle tisse finement une toile mentale mortelle qui emprisonne ses ennemis, tandis que sa forme Diamant indestructible lui permet de mener courageusement ses camarades lors des combats ».

Lore

Voici les éléments de lore pour Emma Frost dans le jeu :

« Emma Frost est une mondaine fortunée, une icône de la mode et une puissante télépathe. Auparavant, elle utilisait ses pouvoirs de mutante pour influencer les autres à des fins personnelles, mais aujourd’hui, elle a mis ses talents au service de Charles Xavier et de son rêve de voir coexister humains et mutants. Après la tempête temporelle qui a transporté Krakoa en 2099, Emma et sa Hellfire Trading Company ont défendu la nation insulaire contre de nombreuses multinationales hostiles. Elle a ensuite convaincu le Conseil silencieux d’approuver un nouveau Hellfire Gala afin d’aider à bâtir l’avenir de son peuple dans cette nouvelle temporalité ».

Capacités Emma Frost

Statistiques de base

Santé : 550

: 550 Vitesse de mouvement : 6 m/s

Attaques normales

Impulsion télépathique : Lancez un rayon psionique pour infliger des dégâts à l’ennemi. Plus le rayon frappe longtemps, plus les dégâts sont élevés. Type d’attaque : Dirigée Munitions : 70 Dégâts : Ils augmentent avec l’énergie de 0 à 70/s, puis de 99 à 120/s, puis à pleine énergie : 150/s Portée d’attaque : 15 m Consommation de munitions : 10/s

Lancez un rayon psionique pour infliger des dégâts à l’ennemi. Plus le rayon frappe longtemps, plus les dégâts sont élevés.

Furie étincelante : Sous sa forme Diamant, frappe violemment ses ennemis d’un double coup de poing. Type : Attaque de surface à effet unique Dégâts : Premier et deuxième coup = 50 ; Troisième coup = 70 ; Quatrième coup = 80 Portée d’attaque : 4 m

Sous sa forme Diamant, frappe violemment ses ennemis d’un double coup de poing.

Capacités

Séduction psionique (Spéciale) : Projetez une onde psychique vers l’avant qui étourdit les ennemis et les empêche de déchaîner leurs capacités ultimes. Si l’effet perdure, il prendra petit à petit contrôle de leur esprit et les forcera à se diriger vers Emma Frost. Type : Attaque de zone persistante et à grande portée Durée : 6 s Rayon d’action : En forme de cône de 80°, longueur = 30 m Dégâts : De base = 80/s ; Une atténuation commence à 10 m et diminue de 50 % à 30 m ; L’atténuation de l’angle est de 7° à partir du centre et diminuant de 80 % à 20° Coût énergétique : 3700 Effet spécial : Lorsqu’ils sont exposés à cette attaque, les ennemis accumulent 10 charges par seconde, et les charges diminuent de 10 charges par seconde lorsqu’ils quittent l’exposition. Chaque ennemi ne peut être contrôlé qu’une seule fois par activation d’attaque spéciale

Projetez une onde psychique vers l’avant qui étourdit les ennemis et les empêche de déchaîner leurs capacités ultimes. Si l’effet perdure, il prendra petit à petit contrôle de leur esprit et les forcera à se diriger vers Emma Frost.

Forme diamant : Activez la forme Diamant pour modifier vos attaques, obtenir une réduction des dégâts subis et devenir inarrêtable. Type : Transformation Durée : 8 s Effet spécial : 30 % de réduction des dégâts sous la forme Diamant

Activez la forme Diamant pour modifier vos attaques, obtenir une réduction des dégâts subis et devenir inarrêtable.

Ecrasement carbonique : Sous sa forme Diamant, Emma Frost se jette en avant pour attraper un ennemi, puis le propulse au sol pour lui infliger des dégâts. Dégâts : 30 Distance maximale : 7 m Temps de recharge : 5 s Effet spécial : Durée de l’effet = 1,6 s

Sous sa forme Diamant, Emma Frost se jette en avant pour attraper un ennemi, puis le propulse au sol pour lui infliger des dégâts.

Lance psychique : Prenez possession de la sentience d’un ennemi. Les dégâts infligés à la sentience se répercutent sur la forme physique et peuvent être aggravés par l’impulsion télépathique. Lorsque la sentience se brise, elle déchaîne des dégâts supplémentaires au corps de son propriétaire. Type : Projectile à effet retard Vitesse du projectile : 80 m/s Distance maximale : 24 m Effet de la sentience : 25 % de la santé actuelle de la cible Dégâts : Inflige 5 points de dégâts par coup direct. Lorsque la sentience se brise, elle inflige des dégâts à la cible, équivalant à 25 % de ses points de vie maximum Effet spécial : Lorsque la distance entre la cible et sa sentience est au-delà de 15 m, leur liaison peut être rompue

Prenez possession de la sentience d’un ennemi. Les dégâts infligés à la sentience se répercutent sur la forme physique et peuvent être aggravés par l’impulsion télépathique. Lorsque la sentience se brise, elle déchaîne des dégâts supplémentaires au corps de son propriétaire.

Egide mentale : Créez une barrière en lévitation à l’emplacement désigné. Type : Bouclier à déployer Valeur maximale du bouclier : 500 Vitesse de récupération : 70/s Récupération après le déploiement : 2 s Temps de recharge pour repositionnement : 3 s Temps de recharge après destruction : 4 s

Créez une barrière en lévitation à l’emplacement désigné.

Coup cristallin : Sous sa forme Diamant, Emma Frost envoie un coup de pied aérien vers l’avant et repousse les ennemis. Des dégâts supplémentaires sont infligés si les ennemis sont propulsés contre un mur. Type : Attaque de zone à effet unique Portée de frappe : 5 m Dégâts : 50 ; les dégâts passent à 100 lorsque la cible est projetée contre un mur Temps de recharge : 2 s Effet spécial : Distance maximale de projection = 10 m

Sous sa forme Diamant, Emma Frost envoie un coup de pied aérien vers l’avant et repousse les ennemis. Des dégâts supplémentaires sont infligés si les ennemis sont propulsés contre un mur.

Capacités associées

Lien mental (Passive) : Emma Frost peut créer un lien mental avec Magneto et Psylocke , qui lui permettra de créer des projections illusoires. En leur compagnie, Emma Frost créera une Projection mentale de Magneto et de Psylocke, entraînant l’apparition d’une Illusion doublée capable de se déplacer et d’utiliser des capacités afin de perturber les ennemis. Bonus d’équipe : + 100 points de vie maximum

Emma Frost peut créer un lien mental avec et , qui lui permettra de créer des projections illusoires. En leur compagnie, Emma Frost créera une Projection mentale de Magneto et de Psylocke, entraînant l’apparition d’une Illusion doublée capable de se déplacer et d’utiliser des capacités afin de perturber les ennemis.

Combo suggéré

Bloquez les dégâts subis grâce à l’Égide mentale, puis déployez la Lance psychique pour expulser la sentience du corps de vos ennemis. Continuez avec l’Impulsion télépathique, qui s’attaquera à la fois à leur forme physique et à leur sentience pour réduire leur santé de façon continue. Lorsque l’occasion se présente, transformez-vous en forme Diamant. Ensuite, utilisez l’Écrasement carbonique et le Coup cristallin pour attirer vos ennemis vers votre équipe afin de procéder à une élimination coordonnée.

Niveau de maîtrise

Voici les défis et missions à réaliser pour augmenter le niveau de maîtrise de Emma Frost dans Marvel Rivals. Vous démarrez au niveau Agent et devez passer par les niveaux Chevalier, Capitaine, Centurion et Seigneur en obtenant des points de maîtrise :

Le temps d’utilisation du Héros atteint 60 minutes (60 points)

Bloquer 21 000 dégâts (10 points)

Atteindre 15 KO (10 points)

Prenez le contrôle de 6 sentiences (10 points)

Récompenses

Vous obtiendrez ces récompenses en élevant le niveau de maîtrise de Emma Frost :

Tag au niveau Chevalier

au niveau Chevalier Signalétique de KO aux niveaux Agent, Capitaine et Centurion

aux niveaux Agent, Capitaine et Centurion Avatar aux niveaux Agent et Seigneur

Tous les costumes de Emma Frost

Voici la liste des différents costumes de Emma Frost à débloquer au lancement du personnage :

Tenue principale

Comment l’obtenir : Lancer Marvel Rivals

Tenue X-Révolution

Comment l’obtenir : Acheter la tenue seule pour 1400 Unités ou le Lot « Emma Frost – X-Révolution » pour 1600 Unités dans la boutique

Acheter la tenue seule pour 1400 Unités ou le Lot « Emma Frost – X-Révolution » pour 1600 Unités dans la boutique A noter que le lot contient aussi la célébration de meilleur joueur « Progression sous pression « , l’émote « Détail mineur », le Titre « X-Révolution » et le Tag « X-Révolution »

Tenue Bleu Saphir

Comment l’obtenir : Acheter dans la boutique pour 600 Unités

Comment jouer Emma Frost

Emma Frost n’est pas une Avant-Garde comme les autres. Effectivement, elle sera davantage tournée vers le contrôle des ennemis que dans l’attaque de tank à proprement parler. La maîtriser vous demandera alors de comprendre les positionnements stratégiques, les mouvements précis et des combos bien synchronisés. Sa forme Diamant lui confère de grandes forces supplémentaires et ses autres pouvoirs lui permettent de générer une barrière psychique à distance ou encore de prendre le contrôle de la sentience d’un ennemis pour lui infliger des dégâts. Lorsque vous êtes sous forme humaine, restez avec vos alliés et tirez à distance pour infliger des dégâts. N’utilisez la forme Diamant de Emma Frost que si vous sentez que c’est le bon moment, pour ne pas que cela vous soit plutôt délétère ; choisissez par exemple un moment parfait pour éliminer un ou plusieurs ennemis acculés ou pour tenir un point stratégique à défendre.

Marvel Rivals est disponible gratuitement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. N’hésitez pas à parcourir nos guides complets pour tout savoir sur le jeu et constituer votre meilleur roster. Retrouvez aussi les fiches de personnages dédiées à Spider-Man ou encore Hawkeye.