Vous trouverez ci-dessous l’intégralité des informations officielles connues pour bien jouer avec Storm dans Marvel Rivals, ainsi que nos conseils pour bien comprendre son style de jeu.

Présentation Storm

Type : Duelliste

: Duelliste Difficulté : 3/5

Description officielle : « Sa capacité mutante de niveau Omega lui permettant de manipuler la météo fait d’Ororo Munroe une force avec laquelle il faut compter. Pluie ou soleil, orages ou typhons, la nature elle-même se plie à la volonté de la déesse de la Tornade ! »

Lore

Voici les éléments de lore pour Storm dans le jeu : « Née mutante et vénérée comme une déesse en raison de sa capacité à manipuler la météo, Ororo Munroe a rejoint les X-Men sous le nom de Storm. En tant que régente de Sol et gardienne de Krakoa, c’est désormais la protectrice des mutants sur Terre et au-delà. L’énergie générée par l’Enchevêtrement du flux temporel a déclenché de violentes tempêtes temporelles sur l’île de Krakoa, la nation servant de refuge aux X-Men. Bien que ses pouvoirs lui permettent de stabiliser le climat de l’île, Storm cherche une solution plus permanente aux côtés de ses camarades héroïques. »

Capacités Storm

Statistiques de base

Santé : 250

: 250 Vitesse de mouvement : 6 m/s

Attaque normale

Lame de vent : Projetez des lames de vent perçantes vers l’avant. Type : Projectile en trajectoire droite Dégâts : 50 dégâts par coup Réduction des dégâts : L’atténuation commence à 15 m et diminue à 50 % à 30 m Cadence de tir : 2 tours par s Munitions : 12 Coup critique : Non Effet spécial : La lame de vent transperce les ennemis

Projetez des lames de vent perçantes vers l’avant.

Capacités

Ouragan Oméga (Attaque Spéciale) : Transformez-vous en ouragan pour attirer les ennemis proches et leur infliger des dégâts. Type : Champ d’effet sphérique Durée maximale de sélection : 5 s Durée de la tornade : 5 s Rayon d’action : Sphérique de 8 m Intervalle d’attaque : 2 coups par s Dégâts : 75 Bonus de santé (pour soi-même) : 350 Coût énergétique : 3100 Effet spécial : Les effets météorologiques seront désactivés pendant l’attaque spéciale

Transformez-vous en ouragan pour attirer les ennemis proches et leur infliger des dégâts.

Contrôle météo : Contrôlez la météo pour renforcer les alliés: le cyclone confère un bonus de déplacement tandis que le tonnerre confère un bonus de dégâts. Type : Champ d’effet sphérique Rayon d’action : Sphérique de 15 m Tornade : Boost de mouvement (pour soi) : 16% Boost de mouvement (allié) : 8% Tonnerre : Augmentation des dégâts (soi-même) : 16% Augmentation des dégâts (allié) : 8%

Contrôlez la météo pour renforcer les alliés: le cyclone confère un bonus de déplacement tandis que le tonnerre confère un bonus de dégâts.

Renfort de la déesse : Canalisez la puissance de la météo pour renforcer Storm : le cyclone confère un bonus de déplacement et ralentit vos ennemis, tandis que le tonnerre confère un bonus de dégâts et invoque des éclairs pour infliger des dégâts. Type : Champ d’effet sphérique Rayon d’action : Sphérique de 15 m Durée : 8 s Temps de recharge : 15 s Tornade améliorée : Boost de mouvement (pour soi) : 40% Boost de mouvement (allié) : 20% Taux de ralentissement de l’ennemi : -15% Tonnerre amélioré : Augmentation des dégâts (soi-même) : 30% Augmentation des dégâts (allié) : 12% Fréquence des éclairs : 2 s par frappe Dégâts : 35

Canalisez la puissance de la météo pour renforcer Storm : le cyclone confère un bonus de déplacement et ralentit vos ennemis, tandis que le tonnerre confère un bonus de dégâts et invoque des éclairs pour infliger des dégâts.

Eclair foudroyant : Projetez un éclair vers l’avant. Type : Champ d’effet en avant Rayon d’action : Cylindrique d’un rayon de 1 m et d’une hauteur de 40 m Dégâts : 70 Temps de recharge : 8 s

Projetez un éclair vers l’avant.

Capacités associées

Rafale chargée : Thor infuse la puissance de Thor dans Storm et Captain America , octroyant une amélioration électrique. Avec une amélioration électrique, Storm peut déclencher un barrage d’éclairs. Avec une amélioration électrique, Captain America gagne un bonus de déplacement et son bouclier est infusé d’énergie foudroyante qui électrocute les ennemis proches. Distance maximale : 60 m Distance maximale de rebond : 5 m Nombre maximum de rebonds : 3 Dégâts causés par la foudre : 50 Temps de recharge : 20 m Effet spécial : Chaque ennemi ne peut être frappé par la foudre qu’une seule fois par lancer

infuse la puissance de Thor dans Storm et , octroyant une amélioration électrique. Avec une amélioration électrique, Storm peut déclencher un barrage d’éclairs. Avec une amélioration électrique, Captain America gagne un bonus de déplacement et son bouclier est infusé d’énergie foudroyante qui électrocute les ennemis proches.

Combo suggéré

Conférez des bonus de dégâts ou de vitesse à l’équipe depuis les cieux ou renforcez les effets météo avec Renfort de la déesse pour restreindre les ennemis à proximité tout en frappant ceux à distance avec Lame de vent avant d’achever tout le monde avec Éclair foudroyant.

Niveau de maîtrise

Voici les défis et missions à réaliser pour augmenter le niveau de maîtrise de Storm dans Marvel Rivals. Vous démarrez au niveau Agent et devez passer par les niveaux Chevalier, Capitaine, Centurion et Seigneur en obtenant des points de maîtrise :

Le temps d’utilisation du Héros atteint 60 minutes (60 points)

Infliger 8000 dégâts (10 points)

Effectuer 10 éliminations (10 points)

Utiliser Renfort de la déesse sur 75 héros (10 points)

Récompenses

Vous obtiendrez ces récompenses en élevant le niveau de maîtrise de Storm :

Tag au niveau Chevalier

au niveau Chevalier Signalétique de KO aux niveaux Agent, Capitaine et Centurion

aux niveaux Agent, Capitaine et Centurion Avatar aux niveaux Agent et Seigneur

Tous les costumes de Storm

Voici la liste des différents costumes de Storm à débloquer au lancement du jeu :

Tenue principale

Comment l’obtenir : Lancer Marvel Rivals

Tenue Crête iroquoise

Comment l’obtenir : Acheter la tenue seule pour 1400 Unités ou le Lot « Crête iroquoise » pour 1600 Unités dans la boutique

Acheter la tenue seule pour 1400 Unités ou le Lot « Crête iroquoise » pour 1600 Unités dans la boutique A noter que le lot contient aussi la célébration de meilleur joueur « Face à la foudre », l’émote « C’est parti ! », le Titre « Crête iroquoise » et le Tag « Crête iroquoise »

Tenue Souffle d’Ivoire

Comment l’obtenir : Grâce aux accomplissements « Aventure héroïque »

Comment jouer Storm

En tant que Duelliste, Storm mettra à profit ses capacités hautes en couleur et son aptitude à contrôler les conditions climatiques pour soutenir son équipe tout en infligeant des dégâts significatifs aux adversaires. Polyvalente, offensive mais aussi stratégique, Storm dispose d’un panel équilibré de compétences pouvant mener à la victoire. Utilisez votre tornade et votre tonnerre pour booster vos équipiers et vous-même puis utilisez vos mouvements libres pour surprendre vos adversaires. Attention tout de même à ne pas trop vous éloigner de vos alliés sous peine de subir de lourds dégâts.

Marvel Rivals est disponible gratuitement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. N’hésitez pas à parcourir nos guides complets pour tout savoir sur le jeu et constituer votre meilleur roster. Retrouvez aussi les fiches de personnages dédiées à Captain America ou encore Groot.