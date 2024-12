Vous trouverez ci-dessous l’intégralité des informations officielles connues pour bien jouer avec Loki dans Marvel Rivals, ainsi que nos conseils pour bien comprendre son style de jeu.

Présentation Loki

Type : Stratège

: Stratège Difficulté : 4/5

Description officielle : « Quel plus grand plaisir y a-t-il pour un dieu de la malice que de se montrer plus malin que ses ennemis ? L’espiègle Loki utilise ses illusions et capacités de métamorphose pour attaquer et fuir le combat, se jouant de ses ennemis dans tout le champ de bataille. »

Lore

Voici les éléments de lore pour Loki au fur et à mesure de l’avancée des révélations dans le jeu :

Fils de Laufey, le roi des Géants des Glaces, Loki fut adopté par Odin et élevé comme un prince d’Asgard. Mais sa véritable nature a fini par prendre le dessus, et Loki a pleinement embrassé son rôle de dieu de la malice. Une fois son père profondément plongé dans le Sommeil d’Odin, Loki a saisi cette opportunité pour s’emparer du trône. Après avoir enrôlé Hela dans son complot et envoyé son frère Thor dans une temporalité lointaine, Loki récolte désormais la sève de chronovium directement depuis l’Arbre-monde Yggdrasil afin de conquérir le flux temporel tout entier. Voyage vers le mystère : à venir…

à venir… Erosion à la racine : à venir…

Capacités Loki

Statistiques de base

Santé : 250

: 250 Vitesse de mouvement : 6 m/s

: 6 m/s Santé des illusions : 250

Durée de l’illusion : 60 s

Quantité maximale d’illusion : 2

Dommages de l’illusion : 100%

Guérison par illusion : 100%

Attaque normale

Missile mystique : Projetez des missiles mystiques pour soigner les alliés ou infliger des dégâts aux ennemis. Type : Projectile à impact retardé qui génère également un champ de zone Dégâts : Le projectile n’inflige aucun dommage, tandis que le champ de zone inflige 30 dégâts par incantation Rayon d’action : Sphérique de 3 m Réduction des dégâts : La diminution commence à 0,5 m et diminue à 50 % à 2,5 m Vitesse du projectile : 100 m/s Quantité de soins : Le projectile ne fournit pas de soins, mais le champ de zone fournit 40 points de vie par incantation Cadence de tir : 1,75 balles par seconde Munitions : 10 Coup critique : Non

Projetez des missiles mystiques pour soigner les alliés ou infliger des dégâts aux ennemis.

Capacités

Dieu espiègle (Attaque Spéciale) : Prenez l’apparence du héros allié ou ennemi ciblé et utilisez toutes ses capacités, à l’exception de ses capacités associées. Type : Attaque ciblée Effet spécial : Après la transformation, la capacité ultime de Loki sera entièrement chargée. Lancer une capacité ultime de type transformation prolongera la durée d’Echange sournois jusqu’à la fin de la capacité de transformation Durée : 15 s Coût énergétique : 3700

Prenez l’apparence du héros allié ou ennemi ciblé et utilisez toutes ses capacités, à l’exception de ses capacités associées.

Domaine de régénération : Utilisez des pierres runiques pour créer un champ magique qui soigne les alliés sur la durée et convertit les dégâts subis en soins supplémentaires. Type : Libère un champ de zone à l’emplacement de Loki et de l’illusion Effet spécial : Le champ de zone est soutenu par des pierres runiques. Il disparaîtra si la pierre runique est détruite ou si sa durée maximale est atteinte. Les alliés sur le terrain recevront des soins au fil du temps, et tous les dégâts subis seront convertis en soins en fonction de la quantité de dégâts subis Rayon d’action : Cylindrique d’un rayon de 5 m et d’une hauteur de 2 m Durée : 5 s Taux de conversion : 30% Quantité de soins : 100/s Temps de recharge : 25 s

Utilisez des pierres runiques pour créer un champ magique qui soigne les alliés sur la durée et convertit les dégâts subis en soins supplémentaires.

Sosie : Projetez une illusion pouvant utiliser certaines capacités de Loki. Type : Attaque ciblée Distance maximale : 30 m Effet spécial : Projeter une illusion à un endroit sélectionné Temps de recharge : 2 charges, chaque charge prenant 12 s pour se recharger

Projetez une illusion pouvant utiliser certaines capacités de Loki.

Echange sournois : Échangez votre position avec celle de l’illusion sélectionnée. Type : Attaque ciblée Distance maximale : 30 m Temps de recharge : 15 s

Échangez votre position avec celle de l’illusion sélectionnée.

Coup dans le dos : Sortez une dague pour poignarder les ennemis et infligez des dégâts supplémentaires en cas d’attaque dans le dos. Type : Champ de zone à incantation unique Dégâts : 30 ; dégâts du poignard dans le dos : +15 (pour un total de 45) Rayon d’action : 3 m

Sortez une dague pour poignarder les ennemis et infligez des dégâts supplémentaires en cas d’attaque dans le dos.

Duperie : Devenez invisible et invoquez une illusion pour duper les ennemis. Effet spécial : Loki laisse une illusion à sa place et devient invisible tout en se soignant continuellement. Cette invisibilité n’a pas de limite de temps, mais toutes les actions autres que lancer Echange sournois, recharger ou lancer Sosie le rendront visible. Quantité de soins : La santé se régénère à un taux de 20 points de vie par seconde lorsqu’on est invisible Temps de recharge : 15 s

Devenez invisible et invoquez une illusion pour duper les ennemis.

Capacités associées

Renaissance de Laufeyson (Passive) : Quand Hela donne un coup qui achève un ennemi, elle peut instantanément ressusciter Loki et Thor dans la phase de réapparition, ou, si la résurrection est inutile, elle peut accorder un bonus de santé. Effet spécial : Lorsque Hela vainc un ennemi, si Loki est toujours en vie, il recevra un bonus de santé. Si Loki est vaincu, il réapparaîtra sur place après un court délai Bonus de santé : 50 Délai de réapparition : 1,5 s

Quand donne un coup qui achève un ennemi, elle peut instantanément ressusciter Loki et dans la phase de réapparition, ou, si la résurrection est inutile, elle peut accorder un bonus de santé.

Combo suggéré

Utilisez Duperie et Sosie pour créer des illusions tout en renforçant vos dégâts et vos soins, et déployez Domaine de régénération pour protéger vos alliés et vous-même. Dieu espiègle permet de vous transformer en ennemi ou allié et de déclencher sa capacité ultime, alors choisissez judicieusement !

Niveau de maîtrise

Voici les défis et missions à réaliser pour augmenter le niveau de maîtrise de Loki dans Marvel Rivals. Vous démarrez au niveau Agent et devez passer par les niveaux Chevalier, Capitaine, Centurion et Seigneur en obtenant des points de maîtrise :

Le temps d’utilisation du Héros atteint 60 minutes (60 points)

Atteindre 10 000 soins (10 points)

Obtenir un total de 25 KO et Assistances (10 points)

Conjurer un total de 40 illusions (10 points)

Récompenses

Vous obtiendrez ces récompenses en élevant le niveau de maîtrise de Loki :

Tag au niveau Chevalier

au niveau Chevalier Signalétique de KO aux niveaux Agent, Capitaine et Centurion

aux niveaux Agent, Capitaine et Centurion Avatar aux niveaux Agent et Seigneur

Tous les costumes de Loki

Voici la liste des différents costumes de Loki à débloquer au lancement du jeu :

Tenue principale

Comment l’obtenir : Lancer Marvel Rivals

Tenue Loki Saison 2

Comment l’obtenir : Acheter le Lot « Loki – Loki Saison 2 » pour 1600 Unités dans la boutique (pas de tenue seule disponible)

Acheter le Lot « Loki – Loki Saison 2 » pour 1600 Unités dans la boutique (pas de tenue seule disponible) A noter que le lot contient aussi la célébration de meilleur joueur « Objectif noble », l’émote « Constance du jardinier », le Titre « Loki Saison 2 » et le Tag « Loki Saison 2 »

Tenue Géant de glace

Comment l’obtenir : Acheter la tenue seule pour 600 Unités dans la boutique

Comment jouer Loki

En tant que Stratège, Loki est un véritable couteau suisse. Capable d’attaquer mais aussi de soigner, Loki prend son rôle d’esprit malin à cœur en pouvant tromper les ennemis et user d’illusions pour renverser les situations grâce à Duperie ou Sosie. Si vous êtes poursuivis, pensez à échanger votre place avec l’une de vos illusions avec Echange sournois et ainsi attaquer à revers un ennemi. Notez surtout que votre attaque de base, Missile mystique vous permet d’infliger des dégâts tout en guérissant, ce qui en fait une attaque de choix.

Marvel Rivals est disponible gratuitement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. N’hésitez pas à parcourir nos guides complets pour tout savoir sur le jeu et constituer votre meilleur roster. Retrouvez aussi les fiches de personnages dédiées à Black Widow ou encore Jeff the Land Shark.