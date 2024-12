Vous trouverez ci-dessous l’intégralité des informations officielles connues pour bien jouer avec Psylocke dans Marvel Rivals, ainsi que nos conseils pour bien comprendre son style de jeu.

Présentation Psylocke

Type : Duelliste

: Duelliste Difficulté : 5/5

Description officielle : « Connue sous le nom de Sai, cette guerrière clairvoyante a la capacité mutante d’invoquer des armes grâce au pouvoir de son esprit. Combattant avec grâce sur le champ de bataille, cette ninja talentueuse peut briser les défenses ennemies uniquement par la force de ses pensées. »

Lore

Voici les éléments de lore pour Psylocke au fur et à mesure de l’avancée des révélations dans le jeu :

Histoire d’Acanti : Une guerrière vagabonde dans le Japon féodal, la ninja télépathique connue comme Sai a dévoué sa vie à terrasser les anciens démons et monstres. Aux côtés de son loup Logan, Psylocke ne trouvera pas le repos tant que tous les Yokai ne seront pas tombés sous sa lame psychique. Sai a été arrachée de sa réalité par l’Enchevêtrement du flux temporel et mise en vitrine par le Collectionneur. Aux côtés de ses nouveaux alliés, elle s’est échappée de sa cage et a appris que d’autres guerriers familiers pourraient toujours être présents. Sa nouvelle quête est de rassembler ces héros, mettre fin à ce conflit et rentrer chez elle.

Une guerrière vagabonde dans le Japon féodal, la ninja télépathique connue comme Sai a dévoué sa vie à terrasser les anciens démons et monstres. Aux côtés de son loup Logan, Psylocke ne trouvera pas le repos tant que tous les Yokai ne seront pas tombés sous sa lame psychique. Sai a été arrachée de sa réalité par l’Enchevêtrement du flux temporel et mise en vitrine par le Collectionneur. Aux côtés de ses nouveaux alliés, elle s’est échappée de sa cage et a appris que d’autres guerriers familiers pourraient toujours être présents. Sa nouvelle quête est de rassembler ces héros, mettre fin à ce conflit et rentrer chez elle. Lumière d’Avalon : à venir…

à venir… Retour au Mont Kirisaki : à venir…

Capacités Psylocke

Statistiques de base

Santé : 250

: 250 Vitesse de mouvement : 6 m/s

Attaque normale

Arbalète psionique : Décochez des carreaux avec une arbalète pionique pour infliger des dégâts aux ennemis et réduire les temps de recharge de toutes ses capacités. Type : Double projectile avec propagation Dégâts : 12 dégâts par coup Réduction des dégâts : L’atténuation commence à 15 m et diminue à 60 % à 30 m Balles tirées à chaque lancer : 4 Cadence de tir : L’intervalle de tir entre les tirs est de 0,2 s, avec un intervalle de 0,6 s entre chaque tir Munitions : 16 Coup critique : Oui Dégâts critiques : 150% Réduction du temps de recharge à l’impact : 0,25 s par coup

Décochez des carreaux avec une arbalète pionique pour infliger des dégâts aux ennemis et réduire les temps de recharge de toutes ses capacités.

Capacités

Danse du papillon (Attaque Spéciale) : Taillez les ennemis à proximité avec un katana psionique, infligeant des dégâts massifs. Rayon d’action : Sphérique de 10 m Durée : 4 s Intervalle d’attaque : 2 coups par seconde Dégâts : 150 dégâts par coup Coût énergétique : 2800 Effet spécial : Psylocke taillera un ennemi aléatoire, en donnant la priorité à celui qui a été le moins touché

Taillez les ennemis à proximité avec un katana psionique, infligeant des dégâts massifs.

Ruée Lame Psi : Foncez vers l’avant et découpez les ennemis sur le chemin avec des lames psioniques. Vitesse moyenne : 43 m/s Distance maximale : 12 m Dégâts : 50 Temps de recharge : 8 s Effet spécial : Lancer cette capacité rappellera automatiquement les Shurikens ailés. Les shurikens se rendront d’abord à la position de départ de Psylocke avant de revenir vers elle

Foncez vers l’avant et découpez les ennemis sur le chemin avec des lames psioniques.

Furtivité psychique : Entrez en mode furtivité et gagnez un bonus de déplacement. Durée : 3 s Boost de mouvement : 50% Temps de recharge : 15 s Effet spécial : Lorsqu’elle est attaquée en mode furtif, Psylocke reste furtive mais devient brièvement visible pendant une courte durée

Entrez en mode furtivité et gagnez un bonus de déplacement.

Shurikens ailés : Lancez une volée de shurikens psioniques qui s’accrochent aux ennemis, infligeant des dégâts et lui octroyant un bonus de santé. Appuyez à nouveau pour rappeler les shurikens. Type : Projectile sur trajectoire droite Nombre de projectiles : 5 Fenêtre de rappel : 3 s Bonus de santé : 10 points de vie bonus par tour Temps de recharge : 8 s Effet spécial : Lorsque le projectile est rappelé, il se déplace de 20 secondes vers le réticule avant de revenir à Psylocke Phase de lancer : Dégâts : 8 dégâts par coup Vitesse du projectile : 120 m/s Distance maximale : 25 m Réduction des dégâts : L’atténuation commence à 15 m et diminue à 80 % à 25 m Phase de rappel : Dégâts : 14 par coup Vitesse du projectile : 120 m/s

Lancez une volée de shurikens psioniques qui s’accrochent aux ennemis, infligeant des dégâts et lui octroyant un bonus de santé. Appuyez à nouveau pour rappeler les shurikens.

Capacités associées

Disque psionique : Quand Magik est sur le terrain, Black Panther et Psylocke peuvent puiser dans les Limbes pour revenir quelques secondes en arrière vers une position précédente. Après avoir traversé les Limbes, Black Panther et Psylocke gagneront un bonus de santé basé sur leur santé manquante. Temps de rembobinage : 5 s précédentes Conversion bonus de santé/dégâts subis : 50% Temps de recharge : 30 s

Quand est sur le terrain, et Psylocke peuvent puiser dans les Limbes pour revenir quelques secondes en arrière vers une position précédente. Après avoir traversé les Limbes, Black Panther et Psylocke gagneront un bonus de santé basé sur leur santé manquante.

Combo suggéré

Surprenez vos ennemis avec Furtivité psychique, puis déchaînez Arbalète psionique et Shurikens ailés pour grignoter leur santé, et achevez-les avec Ruée lame Psi. Tirez avantage de la réduction du temps de recharge d’Arbalète psionique pour relancer Furtivité psychique et disparaître du champ de bataille.

Niveau de maîtrise

Voici les défis et missions à réaliser pour augmenter le niveau de maîtrise de Psylocke dans Marvel Rivals. Vous démarrez au niveau Agent et devez passer par les niveaux Chevalier, Capitaine, Centurion et Seigneur en obtenant des points de maîtrise :

Le temps d’utilisation du Héros atteint 60 minutes (60 points)

Infliger 7500 dégâts (10 points)

Effectuer 10 éliminations (10 points)

Utiliser Furtivité psychique pour accumuler 40 secondes d’invisibilité (10 points)

Récompenses

Vous obtiendrez ces récompenses en élevant le niveau de maîtrise de Psylocke :

Tag au niveau Chevalier

au niveau Chevalier Signalétique de KO aux niveaux Agent, Capitaine et Centurion

aux niveaux Agent, Capitaine et Centurion Avatar aux niveaux Agent et Seigneur

Tous les costumes de Psylocke

Voici la liste des différents costumes de Psylocke à débloquer au lancement du jeu :

Tenue principale

Comment l’obtenir : Lancer Marvel Rivals

Tenue Vengeance

Comment l’obtenir : Acheter la tenue seule pour 1400 Unités ou le Lot « Psylocke – Vengeance » pour 1600 Unités dans la boutique

Acheter la tenue seule pour 1400 Unités ou le Lot « Psylocke – Vengeance » pour 1600 Unités dans la boutique A noter que le lot contient aussi la célébration de meilleur joueur « Ma façon de faire », l’émote « Kiza », le Titre « Vengeance » et le Tag « Vengeance »

Tenue Kirisaki Sakura

Comment l’obtenir : Acheter la tenue seule pour 600 Unités dans la boutique

Comment jouer Psylocke

Psylocke est certainement l’une des Duellistes les plus difficiles à jouer, mais aussi l’une des plus puissantes. Grâce à une très bonne mobilité et une furtivité dévastatrice, vous pouvez prendre à revers les ennemis avec votre Arbalète Psionique ou encore vos Shurikens ailés tandis que Ruée lame psi permettra de finir le travail. Utilisez également votre furtivité pour vous rendre près de l’objectif et utilisez votre attaque spéciale pour surprendre et tuer tous les ennemis présents dans les alentours.

Marvel Rivals est disponible gratuitement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. N’hésitez pas à parcourir nos guides complets pour tout savoir sur le jeu et constituer votre meilleur roster. Retrouvez aussi les fiches de personnages dédiées à Hela ou encore Iron Fist.