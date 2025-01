Vous trouverez ci-dessous l’intégralité des informations officielles connues pour bien jouer avec The Punisher dans Marvel Rivals, ainsi que nos conseils pour bien comprendre son style de jeu.

Présentation The Punisher

Type : Duelliste

: Duelliste Difficulté : 1/5

Description officielle : « Maniant tout un arsenal d’armes futuristes de facon experte, Frank Castle est une véritable armée à lui tout seul. Résolu à dispenser une justice expéditive à ses ennemis, the Punisher ne cessera sa mission que lorsqu’il n’aura plus une seule munition ! »

Lore

Voici les éléments de lore pour The Punisher dans le jeu :

« Pris au beau milieu d’une fusillade de la mafia qui a tué sa famille, Frank Castle s’est accroché à la vie uniquement grâce à sa volonté inébranlable et sa soif inextinguible de vengeance. Refusant de voir d’autres innocents souffrir à cause des criminels, Castle fait désormais justice lui-même en tant que Punisher. Grâce à un sérum expérimental ayant grandement prolongé son espérance de vie, la guerre du Punisher s’est poursuivie dans un avenir lointain. En tant que membre des New Marvel Knights, son arsenal impressionnant est devenu un atout essentiel dans la croisade de Black Widow contre Fatalis 2099 ».

Capacités The Punisher

Statistiques de base

Santé : 275

: 275 Vitesse de mouvement : 6 m/s

Attaque normale

Jugement : Tirez sur les ennemis avec Jugement, votre fusil automatique. Type : Projectile à tir rapide Dégâts : 18 dégâts par coup Réduction des dégâts : L’atténuation commence à 20 m et diminue à 70 % à 40 m Rayon de dispersion du réticule (à 10 m) : Jusqu’à un rayon de 0,09 m. Cadence de tir : 10 coups par s Munitions : 30 Coup critique : Oui

Tirez sur les ennemis avec Jugement, votre fusil automatique.

Libération : Tirez sur les ennemis avec Libération, votre fusil de chasse. Type : Projectiles de fusil de chasse qui frappent instantanément Dégâts : 10 dégâts par coup Réduction des dégâts : L’atténuation commence à 8 m et diminue à 40 % à 15 m Balles tirées à chaque fois : 14 Rayon de dispersion du réticule (à 10 m) : 0,6 m Cadence de tir : 1,43 balles par s Munitions : 8 Coup critique : Oui

Tirez sur les ennemis avec Libération, votre fusil de chasse.

Capacités

Jugement dernier (Attaque Spéciale) : Déployez deux mitrailleuses Gatling et des missiles pour attaquer les ennemis. Type : Projectiles à tir rapide qui frappent instantanément et qui ont une trajectoire de suivi Durée : 10 s Coût de l’énergie : 3400 Mitrailleuse Gatling : Degâts : 8 dégâts par coup Réduction des dégâts : L’atténuation commence à 20 m et diminue à 70 % à 40 m Rayon de dispersion du réticule (à 10 m) : Débute avec un rayon d’extension de 0,6 m, qui diminue à 0,3 m après 50 tirs, puis diminue à 0,15 m après 100 tirs Cadence de tir : 33,33 coups par s Munitions : Infinies Coup critique : Oui Missiles montés sur l’épaule : Vitesse du projectile : 60 m/s Dégâts : 50. Intervalle entre les volées : 3 s Intervalle entre les missiles : 0,3 s Nombre maximum de missiles par volée : 8 Nombre maximum de missiles verrouillés par cible : 3 Distance de verrouillage maximale : 40 m

Déployez deux mitrailleuses Gatling et des missiles pour attaquer les ennemis.

Poste d’observation : Lancez un grappin qui génère un câble permettant au Punisher de se déplacer rapidement en Rond (sur consoles). Angle de fixation du câble : 20° – 160° Longueur du câble : 5 m à 35 m Vitesse du tableau de bord : 25 m/s Temps de recharge : 20 s

Lancez un grappin qui génère un câble permettant au Punisher de se déplacer rapidement en Rond (sur consoles).

Tourelle d’abattage : Déployez une tourelle qui immobilise The Punisher, bloque les dégâts devant lui et lui permet d’infliger d’énormes dégâts. Type : Projectiles à tir rapide qui créent un champ d’effet à l’impact Dégâts : 12 dégâts par coup Dégâts causés par l’explosion : 12 dégâts par tour Portée de l’explosion : Rayon sphérique de 3 m Rayon de dispersion du réticule (à 10 m) : Débute avec un rayon d’étalement de 0,2 m, qui diminue à 0,1 m après 10 tirs, et diminue encore à 0,05 m après 20 tirs Cadence de tir : 12,5 balles par s Munitions : 200 Santé de la tourelle : 600 Temps de recharge : 20 m

Déployez une tourelle qui immobilise The Punisher, bloque les dégâts devant lui et lui permet d’infliger d’énormes dégâts.

Grenade disciplinaire : Lancez une grenade fumigène vers l’avant pour bloquer la vision des ennemis et bondissez en arrière. Type : Projectile à trajectoire arquée Vitesse du projectile : 40 m/s Rayon d’action : Sphérique de 5 m Dégâts : 45 Distance de saut vers l’arrière : 9 m Temps de recharge : 8 s Effet spécial : Création d’un écran de fumée temporaire qui obstrue la vision

Lancez une grenade fumigène vers l’avant pour bloquer la vision des ennemis et bondissez en arrière.

Regard du guerrier (Passive) : Gardez en visuel les ennemis qui disparaissent de votre champ de vision pendant un court instant. Effet spécial : Conserve la vision des ennemis qui disparaissent de la vue pendant une courte durée Rayon d’action : Sphérique de 30 m Durée : 3 s

Gardez en visuel les ennemis qui disparaissent de votre champ de vision pendant un court instant.

Capacités associées

Punition infinie (Passive) : Rocket Raccoon lance un dispositif de surcharge de munitions dans la direction ciblée. Une fois dans la portée du dispositif, The Punisher et Winter Soldier reçoivent des bonus de munitions infinies et de tirs plus rapides. Augmentation de la cadence de tir de Jugement : 67% Augmentation de la cadence de tir de Libération : 67%

lance un dispositif de surcharge de munitions dans la direction ciblée. Une fois dans la portée du dispositif, The Punisher et reçoivent des bonus de munitions infinies et de tirs plus rapides.

Combo suggéré

Utilisez Libération, Jugement et Tourelle d’abattage pour toucher les ennemis à des portées différentes. Gérez le terrain avec Poste d’observation et bénéficiez d’une vision supérieure avec Regard du guerrier.

Niveau de maîtrise

Voici un exemple de défis et missions à réaliser pour augmenter le niveau de maîtrise de The Punisher dans Marvel Rivals. Vous démarrez au niveau Agent et devez passer par les niveaux Chevalier, Capitaine, Centurion et Seigneur en obtenant des points de maîtrise :

Le temps d’utilisation du Héros atteint 60 minutes (60 points)

Infliger 10000 dégâts (10 points)

Effectuer 10 éliminations (10 points)

Envelopper 20 ennemis avec Grenade disciplinaire (10 points)

Récompenses

Vous obtiendrez ces récompenses en élevant le niveau de maîtrise de The Punisher :

Tag au niveau Chevalier

au niveau Chevalier Signalétique de KO aux niveaux Agent, Capitaine et Centurion

aux niveaux Agent, Capitaine et Centurion Avatar aux niveaux Agent et Seigneur

Tous les costumes de The Punisher

Voici la liste des différents costumes de The Punisher à débloquer au lancement du jeu :

Tenue principale

Comment l’obtenir : Lancer Marvel Rivals

Tenue Punisher 2099

Comment l’obtenir : Acheter la tenue seule pour 1400 Unités ou le Lot « Punisher 2099 » pour 1600 Unités dans la boutique

Acheter la tenue seule pour 1400 Unités ou le Lot « Punisher 2099 » pour 1600 Unités dans la boutique A noter que le lot contient aussi la célébration de meilleur joueur « Destructeur de remparts », l’émote « L’amour et la guerre », le Titre « Punisher 2099 » et le Tag « Punisher 2099 »

Tenue Thunderbolts

Comment l’obtenir : Grâce au Pass de combat de la Saison 0

Tenue Camouflage

Comment l’obtenir : Acheter la tenue seule pour 600 Unités dans la boutique

Comment jouer The Punisher

En tant que Duelliste, The Punisher dispose d’attaques dévastatrices. Mais son statut de gros morceau et sa faible vie en font un personnage fragile tout de même. Utilisez vos armes à distance dès que possible pour éviter de vous retrouver au cœur d’un combat que vous ne pourrez pas fuir. Veillez à utiliser votre tourelle dès que possible également, mais attention, vous ne pouvez pas bouger tant que la tourelle est utilisée. Vous pouvez aussi utilisez la Grenade disciplinaire ou le Poste d’observation pour vous échapper rapidement de la zone lorsque vous êtes encerclé par des ennemis. Votre aisance en visée sera aussi capitale pour réussir vos meilleurs coups.

Marvel Rivals est disponible gratuitement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. N’hésitez pas à parcourir nos guides complets pour tout savoir sur le jeu et constituer votre meilleur roster. Retrouvez aussi les fiches de personnages dédiées à ….