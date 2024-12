Vous trouverez ci-dessous l’intégralité des informations officielles connues pour bien jouer avec Black Widow dans Marvel Rivals, ainsi que nos conseils pour bien comprendre son style de jeu.

Présentation Black Widow

Type : Duelliste

Difficulté : 4/5

Description officielle : « Natasha Romanova est une espionne d’élite à tous les niveaux. Munie d’un sniper, elle élimine sans effort les ennemis au loin, tandis que ses bâtons à électrochocs lui permettent de neutraliser toutes les menaces à sa portée. Armée jusqu’aux dents, Black Widow est prête à infliger sa morsure fatale sur le champ de bataille ! »

Lore

Voici les éléments de lore pour Black Widow au fur et à mesure de l’avancée des révélations dans le jeu :

Mercure Dévoilé : Entraînée dès l’enfance dans l’infâme Pièce Rouge, Natasha Romanova est devenue l’une des espionnes et saboteuses les plus craintes du monde. Pendant des années, elle a mis ses compétences de combat incomparables au service des Avengers, tenant la cadence face à certains des êtres les plus puissants ayant jamais existé. Imprégnée de traitements de super-soldat ayant longuement prolongé son espérance de vie, Black Widow a survécu à la plupart de ses ennemis et alliés. Mais son combat fait toujours rage plusieurs décennies dans le futur, où elle mène la Pièce Rouge dans ses efforts pour renverser le tyrannique Fatalis 2099.

Entraînée dès l’enfance dans l’infâme Pièce Rouge, Natasha Romanova est devenue l’une des espionnes et saboteuses les plus craintes du monde. Pendant des années, elle a mis ses compétences de combat incomparables au service des Avengers, tenant la cadence face à certains des êtres les plus puissants ayant jamais existé. Imprégnée de traitements de super-soldat ayant longuement prolongé son espérance de vie, Black Widow a survécu à la plupart de ses ennemis et alliés. Mais son combat fait toujours rage plusieurs décennies dans le futur, où elle mène la Pièce Rouge dans ses efforts pour renverser le tyrannique Fatalis 2099. Fantôme de la pièce rouge : à venir…

à venir… Le baron innocent : à venir…

Capacités Black Widow

Statistiques de base

Santé : 250

: 250 Vitesse de mouvement : 6 m/s

Attaques normales

Bâton morsure de la veuve : Frappez avec les bâtons électriques améliorés Type : Attaque de mêlée Dégâts : 45 Distance maximum : 3 m Cadence de tir : 2 coups par seconde

Frappez avec les bâtons électriques améliorés

Fusil Pièce Rouge : Attaquez avec le Fusil Pièce Rouge Type : Coup direct à direction unilatérale Dégâts : 120 par coup Réduction des dégâts : Dès 10 m jusqu’à -50% à 20 m Cadence de tir : 0,83 balles par secondes Munitions : 8 Coup critique : Oui Attention : le Fusil Pièce Rouge partage le même chargeur que celui de l’attaque Tireuse d’élite (nécessite une visée vers le bas durant 0,3 seconde pour s’activer)

Attaquez avec le Fusil Pièce Rouge

Capacités

Explosion électro-plasmique (Attaque Spéciale) : Basculez le Fusil Pièce Rouge sur le mode Destruction et déchaînez une explosion électro-plasma, infligeant des dégâts aux ennemis situés à portée et laissant du plasma au sol pour Ralentir les ennemis à proximité Vitesse du projectile : 100 m/s Portée explosive : de 5,6 à 8 m en fonction de la durée de charge Dommages causés par l’explosion : de 120 à 170 en fonction de la charge Quantité de plasma : de 7 à 20 en fonction de la charge Rayon d’action : Sphère de 1,5 m Durée du plasma : 10 s Coût énergétique : 2800

Basculez le Fusil Pièce Rouge sur le mode Destruction et déchaînez une explosion électro-plasma, infligeant des dégâts aux ennemis situés à portée et laissant du plasma au sol pour Ralentir les ennemis à proximité

Pied véloce : Foncez vers l’avant et effectuez un puissant saut Boost de mouvement : +33% Coût énergétique du sprint : 12/s Coût énergétique du saut puissant : 24 par saut Vitesse de récupération de l’énergie : 10/s

Foncez vers l’avant et effectuez un puissant saut

Danseuse émérite : Déchaînez un coup de pied tournoyant pour projeter en l’air les ennemis. Réussir le coup lui permettra de filer sur sa cible avec un grappin pour un deuxième coup de pied Type : Bagarre Distance du coup de pied tournoyant : 12 m Dégâts du coup de pied tournoyant : 35 Temps de recharge : 15 s

Déchaînez un coup de pied tournoyant pour projeter en l’air les ennemis. Réussir le coup lui permettra de filer sur sa cible avec un grappin pour un deuxième coup de pied Tireuse d’élite : Basculez le Fusil Pièce Rouge sur le mode Sniper pour tirer des balles à haute énergie

Capacités associées

Traque supra-sensorielle : Hawkeye peut partager sa vision du chasseur avec Black Widow, lui permettant de voir les images rémanentes des ennemis et de leur infliger des dégâts

Combo suggéré

Tirez avantage de la belle vitesse de Pied véloce pour trouver l’endroit parfait pour des attaques à longue portée. Quand les ennemis approchent, repoussez-les dans les airs avec Danseuse émérite pour assurer votre sécurité et attendez le bon moment pour contrer. Déchaînez Explosion électro-plasmique pour créer une fenêtre de dégâts pour votre équipe.

Niveau de maîtrise

Voici les défis et missions à réaliser pour augmenter le niveau de maîtrise de Black Widow dans Marvel Rivals. Vous démarrez au niveau Agent et devez passer par les niveaux Chevalier, Capitaine, Centurion et Seigneur en obtenant des points de maîtrise :

Le temps d’utilisation du Héros atteint 60 minutes (60 points)

Infliger 6000 dégâts (10 points)

Effectuer 10 Eliminations (10 points)

Réussir 5 KO critiques (10 points)

Récompenses

Vous obtiendrez ces récompenses en élevant le niveau de maîtrise de Black Widow :

Tag au niveau Chevalier

au niveau Chevalier Signalétique de KO aux niveaux Agent, Capitaine et Centurion

aux niveaux Agent, Capitaine et Centurion Avatar aux niveaux Agent et Seigneur

Tous les costumes de Black Widow

Voici la liste des différents costumes de Black Widow à débloquer au lancement du jeu :

Tenue principale

Comment l’obtenir : Lancer Marvel Rivals

Tenue Blanche

Comment l’obtenir : Acheter la tenue seule pour 1600 Unités ou le Lot « Black Widow – Agent Arctique » pour 1800 Unités dans la boutique

Acheter la tenue seule pour 1600 Unités ou le Lot « Black Widow – Agent Arctique » pour 1800 Unités dans la boutique A noter que le lot contient aussi la célébration de meilleur joueur « Refuge hivernal », l’émote « Echauffement », le Titre « Agent Arctique » et le Tag « Agent Arctique »

Tenue Toxicité Létale

Comment l’obtenir : Acheter la tenue seule pour 600 Unités dans la boutique

Comment jouer Black Widow

En tant que Duelliste, Black Widow doit être préférée en cas d’approche tactique. En tant que tireuse d’élite grâce à son Sniper, Black Widow performe dans les attaques à distance mais peut devenir tout aussi dévastatrice au corps à corps grâce à son agilité (courses et sauts améliorés) et ses autres capacités dont son Attaque spéciale. Si vous savez viser à distance et avec précision, Black Widow pourrait ainsi devenir un de vos personnages principaux dans Marvel Rivals, mais attention, car elle dispose d’une santé relativement faible donc préférez rester à distance si vous vous sentez en danger.

Marvel Rivals est disponible gratuitement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. N’hésitez pas à parcourir nos guides complets pour tout savoir sur le jeu et constituer votre meilleur roster.