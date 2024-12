Vous trouverez ci-dessous l’intégralité des informations officielles connues pour bien jouer avec Doctor Strange dans Marvel Rivals, ainsi que nos conseils pour bien comprendre son style de jeu.

Présentation Doctor Strange

Type : Avant-Garde

: Avant-Garde Difficulté : 2/5

Description officielle : « En tant que sorcier suprême, le docteur Stephen Strange manie les sorts anciens avec élégance pour renverser le cours de tous les combats. Cependant, la magie a toujours un prix, et chaque utilisation de ses capacités arcaniques éveille progressivement les ténèbres en lui. »

Lore

Voici les éléments de lore pour Doctor Strange au fur et à mesure de l’avancée des révélations dans le jeu :

Un invité inattendu : Le chirurgien respecté Stephen Strange a été contraint de chercher une autre voie quand il s’est blessé aux mains lors d’un terrible accident. En se consacrant aux arts mystiques, Strange est devenu la première ligne de défense de cette dimension contre les menaces surnaturelles, incarnant désormais le sorcier suprême. Détectant une perturbation temporelle massive, Doctor Strange effectua un rituel arcanique pour protéger sa réalité. Ce fut un échec, et Strange ainsi que son Sanctum Sanctorum se retrouvèrent piégés dans la Dimension miroir. Perdu dans le flux temporel, il utilise sa maîtrise mystique pour s’en libérer temporairement afin de rejoindre le combat

à venir… Serment du Destin : à venir…

Capacités Doctor Strange

Statistiques de base

Santé : 650

: 650 Vitesse de mouvement : 6 m/s

Attaque normale

Dagues de Denak : Lancez des dagues de Denak vers l’avant. Type : Projectiles à effet retardé de cinq coups Vitesse du projectile : 60 m/s Dégâts : 18 Réduction des dégâts : L’atténuation commence à 10 m et diminue à 62,5 % à 20 m Cadence de tir : 5,56 coups par seconde, avec un intervalle de 0,03 seconde entre deux tours Munitions : 8 (mais 1 dague par lancer) Coup critique : Non

Lancez des dagues de Denak vers l’avant.

Capacités

Œil D’Agamotto (Attaque Spéciale) : Séparez les âmes du corps des ennemis à proximité. Les dégâts infligés à ces âmes sont transférés vers leurs corps physiques. Type : Champ à incantation unique entourant le lanceur Rayon d’action : Sphérique de 10 m Dégâts : 60 Durée de la séparation de l’âme : 3 s Coût énergétique : 3400

Séparez les âmes du corps des ennemis à proximité. Les dégâts infligés à ces âmes sont transférés vers leurs corps physiques.

Cape de lévitation : Élevez-vous et planez pendant un bref instant. Distance : 8 m Durée : 6 s Temps de recharge : 15 s

Élevez-vous et planez pendant un bref instant.

Maelström de folie : Relâchez la magie noire accumulée pour infliger des dégâts aux ennemis proches. Type : Champ à incantation unique entourant le lanceur Rayon d’action : Sphérique de 8 m Dégâts : Chaque point de magie noire inflige 1,3 point de dégâts Temps de recharge : 8 s

Relâchez la magie noire accumulée pour infliger des dégâts aux ennemis proches.

Pentagramme de Farallah : Ouvrez des portails entre deux endroits, permettant à toutes les unités de les traverser. Durée : 20 s Temps de recharge : 180 s

Ouvrez des portails entre deux endroits, permettant à toutes les unités de les traverser.

Bouclier du Séraphin : Créez une barrière protectrice contre les dégâts. Type : Attaque focalisée Valeur maximale du bouclier : 800 Vitesse de récupération : 80/s Temps de recharge après destruction : 3 s

Créez une barrière protectrice contre les dégâts.

Prix de la magie (Passive) : De la Magie noire s’accumule à chaque fois que vous touchez un ennemi. Si la Magie noire s’accumule trop longtemps, Doctor Strange sera maudit dans un état d’Anti-soin. Délai d’activation Anti-Soin au maximum de magie noire : 3 s Durée Anti-Soin : 2 s

De la Magie noire s’accumule à chaque fois que vous touchez un ennemi. Si la Magie noire s’accumule trop longtemps, Doctor Strange sera maudit dans un état d’Anti-soin.

Capacités associées

Maelström Gamma : Hulk charge Doctor Strange et Iron Man avec des radiations gamma. Quand Doctor Strange utilise Maelström de folie, il libère l’énergie gamma en excès. Quand Iron Man utilise Surcharge d’armure, il initie un renforcement gamma. Type : Champ de sort à incantation unique entourant le lanceur Rayon d’action : Sphérique de 10 m Dégâts : Chaque point de magie noire inflige 1,4 point de dégâts Temps de recharge : 8 s Effet spécial : Au maximum de magie noire, vous ne serez plus soumis à l’Anti-Soin (Prix de la Magie)

charge Doctor Strange et avec des radiations gamma. Quand Doctor Strange utilise Maelström de folie, il libère l’énergie gamma en excès. Quand Iron Man utilise Surcharge d’armure, il initie un renforcement gamma.

Combo suggéré

Utilisez Bouclier du Séraphin pour encaisser les dégâts ou Dagues de Denak pour frapper tout en accumulant de la magie noire. Une fois pleinement accumulée, foncez sur les ennemis avec Cape de lévitation et déclenchez Maelström de folie. Avec l’Œil d’Agamotto en main, invoquez le Pentagramme de Farallah pour une attaque-surprise tout en vous servant de l’œil pour contrôler les ennemis.

Niveau de maîtrise

Voici les défis et missions à réaliser pour augmenter le niveau de maîtrise de Doctor Strange dans Marvel Rivals. Vous démarrez au niveau Agent et devez passer par les niveaux Chevalier, Capitaine, Centurion et Seigneur en obtenant des points de maîtrise :

Le temps d’utilisation du Héros atteint 60 minutes (60 points)

Bloquer 21 000 dégâts (10 points)

Atteindre 12 KO (10 points)

Relâcher 6 âmes avec Œil d’Agamotto (10 points)

Récompenses

Vous obtiendrez ces récompenses en élevant le niveau de maîtrise de Doctor Strange :

Tag au niveau Chevalier

au niveau Chevalier Signalétique de KO aux niveaux Agent, Capitaine et Centurion

aux niveaux Agent, Capitaine et Centurion Avatar aux niveaux Agent et Seigneur

Tous les costumes de Doctor Strange

Voici la liste des différents costumes de Doctor Strange à débloquer au lancement du jeu :

Tenue principale

Comment l’obtenir : Lancer Marvel Rivals

Tenue Sorcier Suprême de la Galaxie

Comment l’obtenir : Acheter la tenue seule pour 1400 Unités ou le Lot « Doctor Strange – Sorcier Suprême de la Galaxie » pour 1600 Unités dans la boutique

Acheter la tenue seule pour 1400 Unités ou le Lot « Doctor Strange – Sorcier Suprême de la Galaxie » pour 1600 Unités dans la boutique A noter que le lot contient aussi la célébration de meilleur joueur « Mystique Interstellaire », l’émote « Merveille singulière », le Titre « Chef Suprême Galactique » et le Tag « Chef Suprême Galactique »

Tenue Dieu de la Magie

Comment l’obtenir : Par le Pass de combat Saison 0

Tenue Maître de la Magie Noire

Comment l’obtenir : Acheter la tenue seule pour 600 Unités dans la boutique

Comment jouer Doctor Strange

En tant qu’Avant-Garde, Doctor Strange est peut être l’un des personnages les plus puissants du jeu. Pour bien le jouer, vous pouvez par exemple utiliser ses Dagues de Denak pour infliger des dégâts aux ennemis et accumuler de la magie noire (celle-ci est affichée à l’écran sous le réticule de visée). Quand la magie noire atteint son maximum, vous ne pourrez plus vous soigner mais vous pourrez l’expulser en utilisant l’attaque Maelström de folie, qui inflige de gros dégâts dans une zone d’effet autour de vous. Utilisez votre Cape de lévitation ou votre Bouclier du Séraphin pour échapper aux attaques et à la fois protéger vos alliés. Utilisez vos portails (Pentagramme de Farallah) pour vous glisser derrière vos ennemis et utiliser l’Œil d’Agamotto qui dispose d’une courte portée, nécessitant d’être assez proche de vos ennemis pour qu’il fonctionne. Utilisez ce moment critique pour décimer l’équipe adverse, la durée de l’attaque étant très courte.

Marvel Rivals est disponible gratuitement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. N’hésitez pas à parcourir nos guides complets pour tout savoir sur le jeu et constituer votre meilleur roster.