Cela faisait un bout de temps que l’on avait plus eu droit à un nouveau personnage Cryo dans Genshin Impact. Layla vient combler ce vide en étant un personnage 4 étoiles assez attendu. Voici tout ce qu’il faut savoir sur Layla, avec son kit, ses armes, ses artefacts et matériaux.

Présentation de Layla

Rareté : ★★★★

: ★★★★ Élément : Cryo ( )

: Cryo ( ) Arme : Epée à une main

: Epée à une main Seiyū : Miyu Tomita

: Miyu Tomita Anniversaire : 19 décembre

: 19 décembre Date d’arrivée bannière de Layla : vendredi 18 novembre 2022

Description officielle : « Une étudiante du Rtawahist spécialisée en astrologie théorique. Parfois somnambule, parfois insomniaque, elle souffre de troubles du sommeil. »

Compétences Layla

Compétences actives

Attaque normale – Épée de radiance : Enchaîne jusqu’à 3 coups d’épée

: Enchaîne jusqu’à 3 coups d’épée Attaque chargée : Consomme de l’endurance pour déclencher deux coups d’épée rapides.

: Consomme de l’endurance pour déclencher deux coups d’épée rapides. Attaque plongeante : Layla plonge du haut des airs pour frapper le sol et effectuer des dégâts de zone.

: Layla plonge du haut des airs pour frapper le sol et effectuer des dégâts de zone. Nuits de solennité : Brandit un bouclier connu sous le nom de « Rideau de sommeil » et inflige des dégâts Cryo de zone. L’absorption de dégâts d’un rideau de sommeil est basée sur les PV max de Layla et ce dernier absorbe les dégâts Cryo 250 % plus efficacement. Lorsque le bouclier est déployé, Layla obtient une brève application Cryo. Étoiles vespérales et étoiles filantes : Tant qu’un rideau de sommeil est actif, il obtient 1 étoile vespérale toutes les 1,5 secondes. Lorsqu’un personnage protégé par ce bouclier utilise une compétence élémentaire, le bouclier obtient 2 étoiles vespérales, des étoiles vespérales pouvant être créées une fois toutes les 0,3 seconde de cette manière. Un maximum de 4 étoiles vespérales peut être cumulé en même temps. Lorsqu’un rideau de sommeil a cumulé 4 étoiles vespérales et que des ennemis sont à proximité, ces étoiles vespérales se transforment en étoiles filantes à tête chercheuse qui sont tirées en séquence, infligeant des dégâts Cryo aux ennemis touchés. Si la durée d’un rideau de sommeil se termine ou s’il est détruit, les étoiles vespérales disparaissent, mais si une ou plusieurs étoiles filantes ont déjà été tirées, ces dernières durent jusqu’à la fin de cette vague de tirs. Il est impossible de créer de nouvelles étoiles vespérales tant que la vague d’étoiles filantes n’a pas fini d’être tirée.

: Brandit un bouclier connu sous le nom de « Rideau de sommeil » et inflige des dégâts Cryo de zone. L’absorption de dégâts d’un rideau de sommeil est basée sur les PV max de Layla et ce dernier absorbe les dégâts Cryo 250 % plus efficacement. Lorsque le bouclier est déployé, Layla obtient une brève application Cryo. Rêve berçant les étoiles : Libère une sphère de rêve céleste qui tire de façon continue des rayons de lumière stellaire sur les ennemis à portée, infligeant des dégâts Cryo. Lorsqu’un rayon de lumière stellaire touche un ennemi, il génère 1 étoile vespérale pour les rideaux de sommeil à proximité. Chaque rideau de sommeil peut obtenir 1 étoile vespérale toutes les 0,5 seconde de cette manière.

Compétences passives

Telle la lumière naissante : Pendant la durée d’un rideau de sommeil, chaque étoile vespérale obtenue accorde l’effet Sommeil profond : Augmente la force du bouclier du personnage affecté par le rideau de sommeil de 6 %. Cet effet peut être cumulé 4 fois maximum et dure jusqu’à la fin du rideau de sommeil.

: Pendant la durée d’un rideau de sommeil, chaque étoile vespérale obtenue accorde l’effet Sommeil profond : Sommeil imperturbable : Augmente les dégâts infligés par les étoiles filantes tirées par Nuits de solennité d’une valeur équivalant à 1,5% des PV max de Layla.

: Augmente les dégâts infligés par les étoiles filantes tirées par Nuits de solennité d’une valeur équivalant à 1,5% des PV max de Layla. Présage de rêve ténébreux : 10 % de chances d’obtenir le double de produits lors de la synthèse de matériaux d’aptitude de personnage.

Constellation

Forteresse de fantaisie : Augmente l’absorption de dégâts des rideaux de sommeil de Nuits de solennité de 20 %. De plus, déclencher Nuits de solennité génère un bouclier pour tous les personnages de l’équipe à proximité qui ne sont pas protégés par un rideau de sommeil. Ce bouclier bénéficie d’une absorption de dégâts équivalant à 35 % de celle d’un rideau de sommeil, dure 12 secondes et absorbe les dégâts Cryo 250 % plus efficacement.

: Augmente l’absorption de dégâts des rideaux de sommeil de Nuits de solennité de 20 %. De plus, déclencher Nuits de solennité génère un bouclier pour tous les personnages de l’équipe à proximité qui ne sont pas protégés par un rideau de sommeil. Ce bouclier bénéficie d’une absorption de dégâts équivalant à 35 % de celle d’un rideau de sommeil, dure 12 secondes et absorbe les dégâts Cryo 250 % plus efficacement. Hégémonie de lumière : Lorsqu’une étoile filante de Nuits de solennité touche un ennemi, Layla récupère 1 point d’énergie. Chaque étoile filante peut restaurer l’énergie de Layla 1 fois de cette manière.

: Lorsqu’une étoile filante de Nuits de solennité touche un ennemi, Layla récupère 1 point d’énergie. Chaque étoile filante peut restaurer l’énergie de Layla 1 fois de cette manière. Secret de la nuit : Niveau d’aptitude Nuits de solennité +3.

: Niveau d’aptitude Nuits de solennité +3. Illumination étoilée : Lorsque Nuits de solennité commence à tirer des étoiles filantes, tous les personnages de l’équipe à proximité obtiennent l’effet Étoile d’aube, augmentant les dégâts de leurs attaques normales et chargées d’une valeur équivalant à 5 % des PV max de Layla. L’effet Étoile d’aube dure 3 secondes ou disparaît 0,05 seconde après avoir infligé des dégâts d’attaque normale ou chargée.

: Lorsque Nuits de solennité commence à tirer des étoiles filantes, tous les personnages de l’équipe à proximité obtiennent l’effet Étoile d’aube, augmentant les dégâts de leurs attaques normales et chargées d’une valeur équivalant à 5 % des PV max de Layla. L’effet Étoile d’aube dure 3 secondes ou disparaît 0,05 seconde après avoir infligé des dégâts d’attaque normale ou chargée. Flux de conscience : Niveau d’aptitude Rêve berçant les étoiles +3.

: Niveau d’aptitude Rêve berçant les étoiles +3. Feu d’âme radieux : Augmente les dégâts infligés par les étoiles filantes de Nuits de solennité et par les rayons de lumière stellaire de Rêve berçant les étoiles de 40 %. De plus, diminue l’intervalle entre la création des étoiles vespérales de Nuits de solennité de 20 %.

Comment jouer Layla ?

On jouera avant tout Layla pour sa capacité à créer des boucliers. Avoir un personnage d’un autre élément que Géo capable de créer des boucliers est toujours un plus, étant donné que le Cryo pourra facilement avoir des réactions élémentaires avec d’autres éléments. Layla ne restera donc sur le terrain que pour activer son bouclier et pour lancer son déchaînement élémentaire, pas plus.

Avec qui jouer Layla ?

Layla est un personnage plutôt simple à intégrer dans une équipe. On préférera les teams Gel, avec un personnage Hydro et un autre Anemo pour geler les ennemis, mais on peut aussi l’associer à un autre personnage Cryo pour servir de batterie.

Meilleur équipement Layla

Quelle arme pour Layla ?

Clé de Khaj-Nisut : Une très bonne épée qui permet d’augmenter les PV.

: Une très bonne épée qui permet d’augmenter les PV. Epée de Favonius : Cela vous assurera un peu de recharge d’énergie afin de vous focaliser sur les sub-statistiques importantes dans vos artefacts.

Meilleur set pour Layla

Ténacité du Millelithe (4 pièces) : Puisque Layla base ses compétences et son bouclier sur ses PV, ce set est donc sans problème le meilleur choix pour elle.

Quels main stats prioriser sur les accessoires ?

Sablier : PV%

: PV% Coupe : PV% > Dégâts Cryo

: PV% > Dégâts Cryo Coiffe/Couronne : PV % > Taux Critique

Quelles sub-statistiques en premier pour Layla ?

PV% Taux critique Dégâts critiques Recharge d’énergie

Matériaux d’élévation et d’aptitudes Layla

Matériaux d’élévation Layla

Voici tout ce qu’il faudra pour monter Layla :

Niveau 20 : 1 x Eclat de Jade shivada / 3 x Nilotpalotus / 3 x Parchemin divinatoire / 20.000 moras

: 1 x Eclat de Jade shivada / 3 x Nilotpalotus / 3 x Parchemin divinatoire / 20.000 moras Niveau 40 : 3 x Fragment de Jade shivada / 2 x Calibre perpétuel / 10 x Nilotpalotus / 15 x Parchemin divinatoire / 40.000 moras

: 3 x Fragment de Jade shivada / 2 x Calibre perpétuel / 10 x Nilotpalotus / 15 x Parchemin divinatoire / 40.000 moras Niveau 50 : 6 x Fragment de Jade shivada / 4 x Calibre perpétuel / 20 x Nilotpalotus / 12 x Parchemin sigillé / 60.000 moras

: 6 x Fragment de Jade shivada / 4 x Calibre perpétuel / 20 x Nilotpalotus / 12 x Parchemin sigillé / 60.000 moras Niveau 60 : 3 x Morceau de Jade shivada / 8 x Calibre perpétuel / 30 x Nilotpalotus / 18 x Parchemin sigillé / 80.000 moras

: 3 x Morceau de Jade shivada / 8 x Calibre perpétuel / 30 x Nilotpalotus / 18 x Parchemin sigillé / 80.000 moras Niveau 70 : 6 x Fragment de Jade shivada / 12 x Calibre perpétuel / 45 x Nilotpalotus / 12 x Parchemin maudit / 100.000 moras

: 6 x Fragment de Jade shivada / 12 x Calibre perpétuel / 45 x Nilotpalotus / 12 x Parchemin maudit / 100.000 moras Niveau 80 : 6 x Pierre de Jade shivada / 20 x Calibre perpétuel / 60 x Nilotpalotus / 24 x Parchemin maudit / 120.000 moras

Matériaux d’amélioration d’aptitude Layla

Parchemin divinatoire / sigillé / maudit

Enseignement / Guide / Philosophie de l’Ingénuité

Miroir du mushin

Si vous souhaitez d’autres conseils, on vous renvoie vers soluce complète de Genshin Impact ou tout simplement revenir sur l’index de notre guide complet de tous les personnages.