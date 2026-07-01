La mise à jour 6.7 de Genshin Impact est disponible et nous envoie sur la Lune

Une nouvelle réaction élémentaire fait son entrée en jeu

Votre aventure à Nod-Krai touche à sa fin dans Genshin Impact, puisque cette mise à jour 6.7 va régler la question du destin de Sandrone tout en vous laissant en apprendre bien plus sur l’univers du jeu, notamment via un petit voyage vers la Lune. Un changement de décor assez significatif pour le jeu, qui ne reste qu’une parenthèse avant la région polaire qu’est Snezhnaya.

Cette mise à jour 6.7 de Genshin Impact est désormais disponible et vous permet de mettre la main sur Sandrone, qui devient donc enfin jouable. L’Exécutrice des Fatui dispose ici d’un nouveau look et d’une manière de combattre unique, puisqu’elle fait appel à Fagio, son automate qui lui permettra notamment de déclencher la toute nouvelle réaction élémentaire du jeu : l’Astroconduction, qui se déclenche entre le Cryo et l’Electro (du moins chez certains personnages seulement). Vous pouvez invoquer le personnage dès maintenant sur sa propre bannière, tandis que Citlali est de retour sur sa bannière avec un nouveau costume (payant) à la clé.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS5, Xbox Series, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux autres guides sur le jeu pour en savoir plus.