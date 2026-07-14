Techland annonce l’annulation des versions PS4 et Xbox One de Dying Light: The Beast

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Alors que l’on se dirige tout droit et bien trop rapidement vers une nouvelle génération de consoles, l’industrie a encore de la peine à totalement faire l’impasse sur la génération PS4/Xbox One. Après tout, il y a toujours un public à aller chercher là-bas, surtout à l’heure où cette génération voit ses prix augmenter d’année en année, au lieu de diminuer comme cela devrait être le cas. Mais Techland doit en tout cas faire le deuil de son ambition de sortir son Dying Light: The Beast sur des machines vieilles de 13 ans.

Dying Light: The Beast // Source : Techland

En 2026, on commence à comprendre

Jusqu’ici, Techland n’était pas revenu sur sa promesse de sortir des versions PS4 et Xbox One de Dying Light: The Beast. Mais en l’absence de nouvelles de ces portages, on commençait à se douter qu’ils avaient été compromis. Le studio lâche enfin l’affaire et présente ses excuses sur les réseaux sociaux, en précisant que les processeurs et la RAM des anciennes consoles rendent ces versions trop compliquées à bâtir. De fait, Dying Light: The Beast ne sortira pas sur PS4 et Xbox One :

« Après mûre réflexion, nous avons pris la difficile décision que Dying Light: The Beast ne sortira pas sur PlayStation 4 et Xbox One. Dying Light: The Beast a été conçu de A à Z pour tirer pleinement parti du hardware de génération actuelle. Son monde ouvert, ses visuels avancés, et son combat et sa traversée fluides dépendent tous d’une puissance de traitement et d’une mémoire que les consoles de génération précédente ne peuvent tout simplement pas fournir. Au fur et à mesure que le développement avançait, il est devenu clair que sortir le jeu sur ces plateformes nécessiterait des compromis qui nous empêcheraient de livrer l’expérience que nous nous étions engagés de créer. »

Techland prévient que des remboursements auront lieu si des précommandes ont été encaissées. Une décision qui pourra décevoir mais qui reste compréhensible, surtout si cela permet d’éviter un portage qui ne serait de toute façon pas à la hauteur des attentes.

En attendant, vous pouvez toujours retrouver Dying Light: The Beast sur PC, PS5 et Xbox Series.

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Jaquette de Dying Light : The Beast
Dying Light : The Beast
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Date de sortie : 18/09/2025

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