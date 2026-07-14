Fatal Fury: City of the Wolves présente son avenir avec quatre personnages qui devraient rejoindre le jeu

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En accueillant Ken le Survivant dans ses rangs, Fatal Fury: City of the Wolves a mis fin à son deuxième Season Pass, qui ne s’est finalement étalé que sur six mois. SNK a encore des idées en réserve pour supporter le jeu sur une longue période, avec de nouveaux DLC qui devraient bientôt sortir. En attendant d’avoir un calendrier clair sur le troisième Season Pass, on découvre quels personnages devraient y figurer.

Fatal Fury: City of the Wolves // Source : SNK

Une troisième saison sur le point de débuter

Afin de nous donner un premier aperçu de la saison 3 de Fatal Fury: City of the Wolves, SNK a présenté un teaser dans lequel on découvre l’identité de quatre combattants, qui seront prochainement disponibles en tant que DLC. On devrait donc bientôt retrouver en jeu Rick Strowd (qui a même eu droit à son propre teaser), Duck King, Kim Kaphwan et enfin Laocorn Gaudeamus (le méchant du film Fatal Fury), lui aussi gratifié d’une vidéo personnelle.

 

Un beau casting, que l’on imagine être incomplet si SNK décide de rester sur un Season Pass à 6 personnages. Un guest sera sans doute dans le lot, à l’image de Chun-Li et de Ken. Cette troisième saison est censée débuter en ce mois de juillet, mais pour le moment, SNK n’a pas confirmé officiellement de date ni de DLC précis pour entamer ce nouveau chapitre. Ce n’est qu’une question de jours avant le début des hostilités.

Fatal Fury: City of the Wolves est disponible sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series.

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Jaquette de Fatal Fury: City of the Wolves
Fatal Fury: City of the Wolves
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Date de sortie : 24/04/2025

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