Cette année, le marché des consoles pourrait enregistrer près de 20% de ventes en moins

Des prévisions qui semblent bien optimistes

Puisque l’on est en plein dans la sixième année de commercialisation de cette génération de consoles (en dehors de la Switch 2), pas besoin d’une étude très poussée pour clamer sans risque que les ventes de machines vont chuter cette année. L’institut S&P Global Market Intelligence Kagan (relayé par GamesIndustry.biz) s’est tout de même intéressé à l’étude de l’impact du nouveau prix des consoles pour savoir à quel point le marché allait s’effondrer en 2026, en prenant déjà en compte les données de la première moitié de l’année.

Sans surprise, en 2026, les ventes de consoles devaient afficher une sacrée baisse de rythme avec 19,5 % de ventes en moins, pour arriver à un total de ventes en 2026 à 33,9 millions environ. C’est surtout en 2027 que la crise devrait se faire sentir, avec une autre baisse pour atteindre les 27,1 millions de ventes au total. Le tout est sauvé par la Switch 2 qui devrait effectuer une bonne année malgré sa hausse de prix, avec environ 17 millions de ventes, soit à peu près ce que Nintendo anticipe aussi de son côté (16,5 millions).

La PS5 souffre logiquement davantage, et selon l’institut, elle devrait enregistrer 13,2 millions de ventes, soit environ 4 millions de moins qu’en 2025. On pourrait croire que c’est encore optimiste pour une console vieille de 6 ans et qui est plus chère que jamais, mais l’effet GTA 6 devrait l’aider. Pour ce qui est de la Xbox Series, c’est encore plus compliqué étant donné que l’institut s’attend à ce qu’elle ne se vende qu’à 2,5 millions d’exemplaires.

Les ventes de consoles devraient ensuite repartir à la hausse dès 2028 avec le lancement des nouvelles machines, même s’il faudra probablement attendre 2030 pour retrouver des niveaux plus « acceptables », avec une PS6 vendue à 17 millions d’exemplaires et une Xbox Helix à 7,3 millions. S&P Global Market Intelligence Kagan mise sur une crise plus contrôlée de la RAM dès 2028, ce qui aiderait Sony et Microsoft à proposer des machines qui ne dépasseraient pas les 800 dollars. Autant dire que c’est là une vision très idéaliste, pour ne pas dire étonnamment candide.