Genshin Impact : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 6.7 (Sandrone, aperçu de Snezhnaya…)

Direction la Lune

Cette mise à jour 6.7 de Genshin Impact sera donc centrée sur Sandrone et Columbina, alors que nous ferons le voyage vers la Lune, qui sera une nouvelle zone permanente à explorer, là où aura lieu une nouvelle quête principale.

Bien entendu, durant le live de présentation, la région de Snezhnaya a elle aussi été évoquée. La version 7.0 arrivera dans le courant de l’été, et HoYoverse a souhaité nous en donner un nouvel aperçu après les quelques décors dévoilés il y a de cela un peu plus d’un mois. Ici, le focus est mis sur le bestiaire que l’on va rencontrer, qui promet de changer nos habitudes.

Les bannières de la mise à jour 6.7

Le seul nouveau personnage 5 étoiles de cette mise à jour sera donc Sandrone, qui sera enfin jouable. Elle est de type Cryo et manie une épée à deux mains. Elle a surtout la particularité d’être capable de déclencher une nouvelle réaction élémentaire : l’Astroconduction, qui est liée à une rencontre entre du Cryo et de l’Electro. Cela va augmenter les dégâts de ces deux types en créant une zone spéciale, qui va aussi réduire la défense physique des ennemis. Sandrone combattra également à l’aide de Fagio, son automate qui lui permettra de tirer des rayons d’énergie.

Il convient de noter que cette réaction pourra aussi être déclenchée par d’autres personnages après avoir rempli des missions spécifiques pour chacun. Cela concerne Qiqi, Yumemizuki Mizuki, Yae Miko, Wriothesley, Cyno, Beidou et Diona. Yae Miko, Cyno, Wriothesley, Qiqi et Yumemizuki Mizuki auront droit à des bannières spéciales (n’invoquez pas Qiqi tout de même…)

Sandrone sera présente dans la première bannière de personnages de la version 6.7, aux côtés de Citlali. Durant la deuxième phase de la mise à jour, vous retrouverez Columbina, ainsi que la Shogun Raiden.

Les événements de la version 6.7

Le principal événement de la version 6.7 de Genshin Impact sera le Festival cinématographique de Fontinalia, avec un récit qui sera disponible de manière permanente (pour une fois). Cela prendra surtout place à bord du Wingalet, un bateau de Fontaine.

Vous devrez ici gérer l’aquarium du navire, ce qui veut dire que vous devrez d’abord aller capturer des monstres sous-marins pour ensuite les stocker dans vos bassins. Vous gérerez aussi la boutique de souvenirs et d’autres activités de pêche seront au rendez-vous. Parmi les récompenses à obtenir, un exemplaire de Charlotte, ainsi qu’un skin pour ce même personnage. Un skin payant de Citlali sera quant à lui proposé dans la boutique du jeu.

Un autre mini-jeu nous proposera de jouer les snipers dans des défis spéciaux (oui oui), tandis qu’un événement de danse sera de retour où il faudra appuyer sur les bons boutons au bon moment.

Ah, et, détail qui a son importance pour beaucoup de personnes : un clic suffira désormais à afficher une ligne de dialogue de manière instantanée dans le jeu. Alors oui, ce n’est pas un vrai bouton « skip » comme ce qui était attendu (et ce qui est disponible dans les autres jeux du studio), mais c’est toujours ça de pris…

Les codes primo-gemmes

Durant le live de présentation, des codes primo-gemmes ont été distribués et ne sont valables que durant quelques jours. Les voici :

Marionette

ToTheMoon

TeaPartyTime

Quand sortira la version 6.7 de Genshin Impact ?

La version 6.7 de Genshin Impact sera disponible dès le mercredi 1er juillet aux alentours de 4 heures du matin. Une maintenance aura lieu quelques heures auparavant, et vous recevrez des primo-gemmes en compensation.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS5, Xbox Series, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux autres guides sur le jeu pour en savoir plus.