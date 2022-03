Si sa soeur Ayaka est arrivée en même temps que la région d’Inazuma, Kamisato Ayato a pris son temps avant de se dévoiler. Le personnage fait enfin son entrée avec la version 2.6 de Genshin Impact, et on fait le point ensemble sur tout ce qu’il faut savoir sur lui de ses compétences à son build, pour savoir s’il faut l’invoquer ou non.

Présentation de Ayato Kamisato

Rareté : ★★★★★

: ★★★★★ Élément : Hydro ( )

: Hydro ( ) Arme : Epée à une main

: Epée à une main Seiyū : Akira Ishida

: Akira Ishida Anniversaire : 26 mars

: 26 mars Date d’arrivée bannière Ayato : Mercredi 30 mars 2022

Description officielle : « Le jeune, mais néanmoins très talentueux, chef du Clan Kamisato de la Commission culturelle. Cultivé et poli, c’est un homme aux multiples facettes. »

Compétences Ayato

Compétences actives

Attaque normale (Ecole Kamisato : Transition) : Enchaîne jusqu’à 5 coups d’épée.

: Enchaîne jusqu’à 5 coups d’épée. Attaque chargée : Consomme de l’endurance pour se propulser en avant et déclencher un iai.

: Consomme de l’endurance pour se propulser en avant et déclencher un iai. Attaque plongeante : Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis sur la route et des dégâts de zone à l’impact.

: Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis sur la route et des dégâts de zone à l’impact. Ecole Kamisato – Beauté réfléchie : Kamisato Ayato change d’emplacement et entre dans un état de Réflexion torrentielle. Après ce déplacement, il laisse une illusion aqueuse à son emplacement d’origine, qui, une fois complétement formée, exploser après un certain temps ou si des ennemis sont à proximité, infligeant des dégâts Hydro de zone. Réflexion torrentielle : Dans cet état, Ayato utilise son Shunsuiken pour attaquer avec une rapidité aveuglante, convertissant les dégâts infligés par ses attaques normales en dégâts Hydro de zone ne pouvant être enchantés. Les propriétés suivantes sont également appliquées : Après avoir touché un ennemi avec une attaque de Shunsuiken, Ayato obtient un effet de flash onduleux, augmentant les dégâts infligés par son Shunsuiken en fonction des PV max actuels. Le flash onduleux peut être initialement cumulé 4 fois maximum, et 1 cumul peut être obtenu une fois toutes les 0,1s grâce à une attaque de Shunsuiken. Cet effet prend fin quand l’état de Réflexion torrentielle se termine. La résistance à l’interruption d’Ayato augmente. Il est impossible d’utiliser des attaques chargées ou plongeantes. L’état de Réflexion torrentielle cesse lorsqu’Ayato quitte le champ de bataille. Utiliser à nouveau Ecole Kamisato – Beauté réfléchie en état de Réflexion torrentielle y mettra fin.

: Kamisato Ayato change d’emplacement et entre dans un état de Réflexion torrentielle. Après ce déplacement, il laisse une illusion aqueuse à son emplacement d’origine, qui, une fois complétement formée, exploser après un certain temps ou si des ennemis sont à proximité, infligeant des dégâts Hydro de zone. Ecole Kamisato – Jardin d’eau : Dévoile un jardin de pureté qui étouffe toute cacophonie en son sein. Tant que cet espace existe, des lames de rosée pleuvent de façon continue pour attaque les adversaires dans la zone, leur infligeant des dégâts Hydro et augmentant les dégâts des attaques normales des personnages à l’intérieur.

Compétences passives

Ecole Kamisato – Avènement de la pleine lune : Lorsque Kamisato Ayato fait partie de l’équipe mais n’est pas déployé, et s’il possède moins de 40 points d’énergie élémentaire, il en récupère deux points toutes les secondes.

: Lorsque Kamisato Ayato fait partie de l’équipe mais n’est pas déployé, et s’il possède moins de 40 points d’énergie élémentaire, il en récupère deux points toutes les secondes. Ecole Kamisato – Clarté de bruine : Ecole Kamisato – Beauté réfléchie obtient les propriétés suivantes : 2 cumuls de flash onduleux sont accordés lors de l’utilisation. Quand une illusion aqueuse exploser, Ayato obtient un effet de flash onduleux équivalant au nombre maximum de cumuls possibles.

: Ecole Kamisato – Beauté réfléchie obtient les propriétés suivantes : Ecole Kamisato – Cuisine du jour : 18% de chances d’obtenir un plat suspect supplémentaire du même type lorsque vous cuisinez un plat parfait.

Constellations

Reflet gracieux : Les dégâts infligés par une attaque de Shunsuiken augmentent de 40% contre les ennemis dont les PV sont inférieurs ou égaux à 50%.

: Les dégâts infligés par une attaque de Shunsuiken augmentent de 40% contre les ennemis dont les PV sont inférieurs ou égaux à 50%. Source du monde : Le flash onduleux peut maintenant être cumulé 5 fois maximum. Lorsque Ayato possède au moins 3 cumuls de flash onduleux, ses PV max augmentent de 50%.

: Le flash onduleux peut maintenant être cumulé 5 fois maximum. Lorsque Ayato possède au moins 3 cumuls de flash onduleux, ses PV max augmentent de 50%. Contemplation des fleurs : Niveau de compétence Ecole Kamisatio : Beauté réfléchie +3.

: Niveau de compétence Ecole Kamisatio : Beauté réfléchie +3. Flux ininterrompu : Après avoir utilisé Ecole Kamisato : Jardin d’eau, la vitesse d’attaque des attaques normales des personnages de l’équipe à proximité augmentent de 15% pendant 15 secondes.

: Après avoir utilisé Ecole Kamisato : Jardin d’eau, la vitesse d’attaque des attaques normales des personnages de l’équipe à proximité augmentent de 15% pendant 15 secondes. Rosée de mille gouttes : Niveau de compétence Ecole Kamisato : Jardin d’eau +3.

: Niveau de compétence Ecole Kamisato : Jardin d’eau +3. Origine illimitée : Après avoir utilisé Ecole Kamisato : Beauté réfléchie, la prochaine attaque de Shunsuiken d’Ayato déclenche 2 attaques supplémentaires de Shunsuiken en touchant un ennemi, chaque attaque supplémentaire infligeant des dégâts d’une valeur équivalant à 300% de l’attaque d’Ayato. Ces deux attaques supplémentaires ne seront pas affectées par l’effet de flash onduleux.

Comment jouer Ayato ?

Ayato est un personnage plutôt polyvalent, mais il brillera surtout en tant que sub-DPS pour votre équipe. Sur le terrain, Ayato sera essentiellement là pour déclencher ses attaques élémentaires et on se servira finalement très peu de ses attaques normales.

Lors de la rotation, il arrivera donc pour déclencher sa posture avec la mise en place de son double, avant d’être remplacé, puis de revenir pour son déchainement élémentaire qui va faire des gros dégâts de zone, et qui peut effectuer de nombreuses synergies avec les autres éléments.

Mais étant donné que cette attaque requiert beaucoup de point d’énergie, il faudra absolument profiter de l’effet passif d’Ayato qui lui permet de récupérer des points d’énergie quand il n’est pas sur le terrain (c’est aussi pour cela qu’il fonctionnera mieux en tant que sub-DPS, et qu’on ne s’embêtera pas avec ses attaques normales).

Avec qui jouer Ayato ?

La plupart du temps, on cherchera à déclencher des réactions élémentaires avec Ayato, notamment avec les éléments Pyro, Electro et Cryo. Etant donné que son déchainement élémentaire ainsi que sa compétences frappent toutes les deux plusieurs fois avec de l’énergie Hydro, c’est l’idéal pour déclencher de nombreuses réactions.

Xiangling / Bennett

Fischl / Shogun Raiden / Yae Miko

Freeze : Ayaka / Diona (ou Ganyu) / Venti (ou Jean)

Meilleur équipement Ayato

Quelle arme pour Ayato ?

Coupeur de jade : L’une des meilleures armes du jeu, qui va donc aussi bien sur Ayato grâce au boost de PV.

: L’une des meilleures armes du jeu, qui va donc aussi bien sur Ayato grâce au boost de PV. Lune ondulante de Futsu : L’arme signature du personnage, qui augmente les dégâts d’attaques normales et élémentaires ainsi que le taux critique.

: L’arme signature du personnage, qui augmente les dégâts d’attaques normales et élémentaires ainsi que le taux critique. Epée noire : Augmente le taux critique et les dégâts des attaques normales, ce qui en fait une bonne alternative en 4 étoiles.

: Augmente le taux critique et les dégâts des attaques normales, ce qui en fait une bonne alternative en 4 étoiles. Lame kageuchi d’Amenoma : L’alternative free-to-play si vous voulez booster l’attaque du personnage, qui pourra servir de batterie.

Meilleur set pour Ayato

Âme des profondeurs (2 ou 4) : Forcément, puisque Ayato sera essentiellement là pour frapper avec ses compétences Hydro, autant renforcer ces dernières, et ce set en 4 pièces sera idéal, tandis que le 2 pièces ira aussi avec l’un des deux sets suivants.

: Forcément, puisque Ayato sera essentiellement là pour frapper avec ses compétences Hydro, autant renforcer ces dernières, et ce set en 4 pièces sera idéal, tandis que le 2 pièces ira aussi avec l’un des deux sets suivants. Rideau du Gladiateur (2 ou 4) : Le 4 pièce peut ici être aussi bien recommandé que le 2 pièces, car ils offriront tous les deux un bon boost d’attaque.

: Le 4 pièce peut ici être aussi bien recommandé que le 2 pièces, car ils offriront tous les deux un bon boost d’attaque. Echo de l’offrande (2 ou 4) : Même chose que pour le Gladiateur, même si on recommande le 4 pièces ici pour profiter un maximum de la compétence élémentaire d’Ayato (car elle change les attaques normales d’Ayato)

Quels main stats prioriser sur les accessoires ?

Sablier : ATQ%

: ATQ% Coupe : Bonus de DGT Hydro

: Bonus de DGT Hydro Coiffe/Couronne : Taux critique/Dégâts critiques

Quelles sub-statistiques en premier pour Ayato ?

Taux critique Dégâts critiques ATK% Recharge d’énergie PV%

Matériaux d’élévation et d’aptitudes Ayato

Matériaux d’élévation Ayato

Voici tout ce qu’il faudra pour monter le niveau d’Ayato :

Niveau 20 : 1 x Eclat de lazurite varunada / 3 x Fleur de cerisier / 3 x Garde-main ancien / 20.000 moras

: 1 x Eclat de lazurite varunada / 3 x Fleur de cerisier / 3 x Garde-main ancien / 20.000 moras Niveau 40 : 3 x Fragment de lazurite varunada / 2 x Rosée du Rejet / 10 x Fleur de cerisier / 15 x Garde-main ancien / 40.000 moras

: 3 x Fragment de lazurite varunada / 2 x Rosée du Rejet / 10 x Fleur de cerisier / 15 x Garde-main ancien / 40.000 moras Niveau 50 : 6 x Fragment de lazurite varunada / 4 x Rosée du Rejet / 20 x Fleur de cerisier / 12 x Garde-main kageuchi/ 60.000 moras

: 6 x Fragment de lazurite varunada / 4 x Rosée du Rejet / 20 x Fleur de cerisier / 12 x Garde-main kageuchi/ 60.000 moras Niveau 60 : 3 x Morceau de lazurite varunada / 8 x Rosée du Rejet / 30 x Fleur de cerisier / 18 x Garde-main kageuchi / 80.000 moras

: 3 x Morceau de lazurite varunada / 8 x Rosée du Rejet / 30 x Fleur de cerisier / 18 x Garde-main kageuchi / 80.000 moras Niveau 70 : 6 x Fragment de lazurite varunada / 12 x Rosée du Rejet / 45 x Fleur de cerisier / 12 x Garde-main célèbre / 100.000 moras

: 6 x Fragment de lazurite varunada / 12 x Rosée du Rejet / 45 x Fleur de cerisier / 12 x Garde-main célèbre / 100.000 moras Niveau 80 : 6 x Pierre de lazurite varunada / 20 x Rosée du Rejet / 60 x Fleur de cerisier / 24 x Garde-main célèbre / 120.000 moras

Matériaux d’amélioration d’aptitude Ayato

Garde-main ancien / Kageuchi / Célèbre

Enseignement / Guide / Philosophie de l’élégance

Mudra du général maléfique

Pour d’autres astuces et conseils, retrouvez notre soluce complète de Genshin Impact ou consulter notre guide complet de tous les personnages.