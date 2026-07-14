De nouveau indépendant, Compulsion Games (ex-Xbox) cherche des partenaires avec qui collaborer

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Compulsion Games a échappé de peu à la fermeture en bataillant pour retrouver son indépendance auprès de Xbox. Comme Double Fine, le studio s’en va maintenant tenter de trouver sa place dans un milieu bien plus difficile qu’il y a une dizaine d’années, où le secteur des AA est en crise. C’est pourquoi la direction de Compulsion Games fait passer le message que le studio est ouvert à toutes les opportunités.

South of Midnight // Source : Compulsion Games

Le studio affiche sa disponibilité

Qui dit studio indépendant ne dit pas forcément studio prêt à travailler complètement seul. Pour survivre dans cette industrie de plus en plus impitoyable, Complusion Games doit trouver des partenaires, et c’est aujourd’hui une bouteille à la mer que le studio lance sur LinkedIn en mettant en avant ses différentes récompenses obtenues pour South of Midnight :

« En retournant à nos racines en tant que développeur indépendant, nous recherchons des opportunités de collaboration avec des studios à travers toute l’industrie. Nous invitons nos partenaires à tirer parti du talent et de la créativité de l’équipe primée à l’origine de South of Midnight, un jeu récompensé par un BAFTA Award, un Peabody Award et sept Canadian Game Awards, et figurant dans de nombreux classements des « meilleurs jeux de 2025 ». Avec beaucoup d’expérience dans la création de nouvelles licences populaires, nous apportons notre créativité, notre expertise technique et notre approche collaborative à chaque projet. Nous sommes impatients à l’idée de travailler sur des expériences mémorables qui divertiront les joueurs dans le monde entier. »

Reste maintenant à voir si cet appel va être entendu. On imagine que le studio a ses propres idées en tête (il possède encore les droits sur ses propres licences, à savoir South of Midnight, Contrast, et We Happy Few), mais la direction de Compulsion Games a conscience qu’il faut aussi se montrer ouvert à l’idée de travailler sur d’autres projets demandés par des partenaires, si l’occasion se présente. Il

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