1666: Amsterdam dévoile les secrets de sa direction artistique dans un nouveau journal des développeurs

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Panache Digital Games poursuit sa série de journaux des développeurs consacrés à 1666: Amsterdam. Dans ce deuxième épisode, le studio montréalais emmené par Patrice Désilets met en lumière le travail artistique réalisé pour donner vie à son ambitieux jeu d’action-aventure historique. Cette nouvelle vidéo propose une plongée dans les inspirations qui ont façonné l’esthétique du titre en s’appuyant sur les œuvres majeures de l’âge d’or néerlandais.

1666 Amsterdam // Source : Panache Digital

Une direction artistique inspirée des maîtres du XVIIe siècle

Annoncé lors du dernier Summer Game Fest, 1666: Amsterdam est le prochain projet du studio Panache Digital Games, dirigé par Patrice Désilets, le co-créateur de la série Assassin’s Creed. Cette nouvelle licence partage d’ailleurs plusieurs points communs avec les premiers épisodes de la saga d’Ubisoft. On y retrouve notamment une aventure qui se déroule à travers plusieurs époques, ainsi qu’une reconstitution historique qui semble particulièrement soignée.

Pour recréer Amsterdam en 1666, les équipes ont effectué un important travail de documentation autour de l’art néerlandais du XVIIe siècle, période considérée comme l’âge d’or des Pays-Bas. Les tableaux de cette époque servent de base pour imaginer les ambiances, les jeux de lumière, les couleurs et l’architecture qui composeront les différents quartiers du jeu. On y retrouve bien sûr des grands noms dans le domaine, notamment Vermeer (l’une de ses œuvres les plus célèbres a été repris par une célèbre marque de yaourt) et Rembrandt.

Le journal des développeurs revient également sur le processus créatif utilisé pour adapter ces œuvres classiques dans le jeu vidéo. Les artistes expliquent comment les tableaux ont été analysés afin d’en extraire les éléments architecturaux, les compositions ou encore les palettes de couleurs avant de les transformer en environnements entièrement explorables.

Sans oublier les influences du cinéma et des séries dont l’incontournable Twin Peaks de David Lynch. Que ce soit la période 1666, 1999 ou celle de nos jours, chacun d’eux proposera une ambiance unique et marquée par rapport aux autres. Pour en savoir plus sur la vision globale du projet, nous vous renvoyons vers le premier journal de développeur consacré à ce sujet.

En attendant de découvrir davantage de séquences de gameplay, il est toujours possible d’essayer gratuitement le prologue jouable de 1666: Amsterdam, disponible sur Steam et Epic Games Store.

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