Le PFS en noir et blanc MOUSE: P.I. For Hire passe la barre du million d’exemplaires vendus

La petite souris voit grand

Avec son style bien à lui, MOUSE: P.I. For Hire a suscité beaucoup de curiosité. Heureusement pour lui, il n’avait pas qu’une belle gueule et s’est avéré être aussi plaisant à jouer qu’à regarder. Le bouche-à-oreille a donc fait son effet auprès du public, et c’est pour cela que MOUSE: P.I. For Hire dépasse aujourd’hui le million de ventes. À noter que Fumi Games parle de « joueurs » ici, mais cela revient au même étant donné que le jeu n’est disponible dans aucun abonnement.

Un joli exploit auquel l’édition physique du jeu vient tout juste de contribuer, puisque celle-ci est sortie le 10 juillet dernier sur PS5 et Switch 2, tandis que l’édition PC représente encore la moitié des ventes.

Mateusz Michalak, cofondateur de Fumi Studio, déclare :

« Ce qui a commencé comme un simple concept de shooter façon dessin animé des années 1930 a fini par toucher bien plus de joueurs que nous n’aurions jamais pu l’imaginer. Notre priorité a toujours été de placer les joueurs au centre de nos préoccupations, et nous avons travaillé sans relâche pour atteindre cet objectif, tant durant le développement du jeu qu’après son lancement. Avec notre récente mise à jour majeure introduisant la possibilité de revisiter les niveaux, la sortie d’éditions physiques et l’arrivée prochaine de contenu narratif téléchargeable, nous espérons que les joueurs sont enthousiastes à l’idée de tout ce qui entoure MOUSE: P.I. for Hire. Une aventure façonnée à la main, née de l’encre, de la sueur et de rêves tenaces. Du fond du coeur, merci de nous soutenir ! »

MOUSE: P.I. For Hire est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et les deux Switch. N’hésitez pas à lire notre test pour en savoir plus.