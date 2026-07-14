Disney célébrera les 25 ans de Kingdom Hearts à la D23, enfin plus d’infos sur Kingdom Hearts IV ?

Enfin un premier monde Disney pour Kingdom Hearts IV ?

Pour celles et ceux qui ne sont pas forcément adeptes de la souris aux grandes oreilles et de ses amis, la D23 est le rendez-vous le plus important de Disney dans l’année, où l’entreprise parle de ses parcs d’attraction, de ses films, et parfois, de ses jeux.

Et cette année, on a désormais la confirmation que Kingdom Hearts aura droit à son propre panel. Nommé « Deep Dive into Kingdom Hearts », cet événement aura lieu le 16 août à 1h30 du matin, heure de Paris, et a pour but de célébrer les 25 ans de la saga dans un panel que l’on imagine très rétrospectif. Pendant environ une heure, Disney reviendra sur la création de cette saga, et avant cela, le 14 août, un Disney Entertainment Showcase aura lieu pour parler de tous les films, séries et jeux à venir chez Disney.

Vous l’aurez compris, Kingdom Hearts IV n’est pas mentionné ici, mais difficile de ne pas espérer que le quatrième jeu donne de ses nouvelles. Cela ne serait pas la première fois qu’un jeu de la saga fait parler de lui lors d’une D23. On se souvient par exemple qu’en 2015, le monde du film Les Nouveaux Héros avait été dévoilé pour Kingdom Hearts III. On espère que le premier monde Disney sera donc confirmé à cette occasion, et on lance déjà les paris. Vaiana ? Le retour de Toy Story ? Vice-Versa ? Allez savoir, les possibilités sont très nombreuses.