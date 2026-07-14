Disney célébrera les 25 ans de Kingdom Hearts à la D23, enfin plus d’infos sur Kingdom Hearts IV ?

1

Personne ne s’attendait réellement à voir Kingdom Hearts IV réapparaitre lors du dernier Nintendo Direct, et pourtant. Malheureusement, la bande-annonce présentée à cette occasion n’a donné que peu de détails sur ce nouvel épisode, ne serait-ce que parce que Square Enix n’a donné aucune information à propos des mondes Disney que l’on sera amené à visiter. C’était peut-être pour mieux se préserver à l’occasion de la D23 à venir.

Kingdom Hearts IV // Source : Square Enix

Enfin un premier monde Disney pour Kingdom Hearts IV ?

Pour celles et ceux qui ne sont pas forcément adeptes de la souris aux grandes oreilles et de ses amis, la D23 est le rendez-vous le plus important de Disney dans l’année, où l’entreprise parle de ses parcs d’attraction, de ses films, et parfois, de ses jeux.

Et cette année, on a désormais la confirmation que Kingdom Hearts aura droit à son propre panel. Nommé « Deep Dive into Kingdom Hearts », cet événement aura lieu le 16 août à 1h30 du matin, heure de Paris, et a pour but de célébrer les 25 ans de la saga dans un panel que l’on imagine très rétrospectif. Pendant environ une heure, Disney reviendra sur la création de cette saga, et avant cela, le 14 août, un Disney Entertainment Showcase aura lieu pour parler de tous les films, séries et jeux à venir chez Disney.

Vous l’aurez compris, Kingdom Hearts IV n’est pas mentionné ici, mais difficile de ne pas espérer que le quatrième jeu donne de ses nouvelles. Cela ne serait pas la première fois qu’un jeu de la saga fait parler de lui lors d’une D23. On se souvient par exemple qu’en 2015, le monde du film Les Nouveaux Héros avait été dévoilé pour Kingdom Hearts III. On espère que le premier monde Disney sera donc confirmé à cette occasion, et on lance déjà les paris. Vaiana ? Le retour de Toy Story ? Vice-Versa ? Allez savoir, les possibilités sont très nombreuses.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Kingdom Hearts IV
Kingdom Hearts IV
pc ps5 xbox series switch 2

Date de sortie : N/C

GTA 6 : Les précommandes sont ouvertes, où réserver le jeu de Rockstar ?

Où précommander GTA 6 ? Le moment est enfin venu. Pour certains, GTA 6 n’est qu’un jeu de plus à ajouter à leur bibliothèque, pour d’autres, c’est presque le Saint-Graal, étant donné que tout le monde adore en faire des caisses sur le prochain jeu de Rockstar. Après autant d’années d’attente, ça peut se comprendre, et on imagine facilement pourquoi certaines personnes veulent précommander le jeu assez rapidement afin d’être sûres d’avoir un exemplaire physique du jeu à sa sortie, même si on imagine que Take-Two a prévu large pour un tel événement. Détail important à prendre en compte, qui fera également beaucoup parler : l’édition physique de GTA 6 ne comprend pas de disque, mais seulement un code de téléchargement. Une version boîte un peu inutile donc, mais si vous souhaitez avoir l’objet dans votre bibliothèque, ça se comprend également. L’éditeur a lancé le top départ des précommandes du jeu aujourd’hui, après avoir fait durer le suspense bien trop longtemps. Vous vous en doutez, les revendeurs comme Cdiscount ou Amazon se sont dépêchés de proposer le jeu à la vente, même si certaines enseignes ne sont pas encore à jour ici. Si…

En savoir plus

Sur le même thème

Pour Tetsuya Nomura, parmi tous ses jeux, Kingdom Hearts est l’oeuvre de sa vie

Pour Tetsuya Nomura, parmi tous ses jeux, Kingdom Hearts est l’oeuvre de sa vie

Nintendo Direct : Le résumé complet des annonces Switch 2 (Zelda: Ocarina of Time, Xenoblade Genesis, Kingdom Hearts IV…)

pc ps5 xbox series switch ios android ps4 ps vita xbox one wiiu 3ds ps3 xbox 360 wii switch 2
Nintendo Direct : Le résumé complet des annonces Switch 2 (Zelda: Ocarina of Time, Xenoblade Genesis, Kingdom Hearts IV…)

Kingdom Hearts IV réapparait enfin et sortira sur Switch 2, toute la saga arrive aussi sur la machine de Nintendo

pc ps4 xbox one
Kingdom Hearts IV réapparait enfin et sortira sur Switch 2, toute la saga arrive aussi sur la machine de Nintendo

Tetsuya Nomura promet que Final Fantasy VII Remake Part 3 et Kingdom Hearts IV progressent très bien

pc ps5 xbox series
Tetsuya Nomura promet que Final Fantasy VII Remake Part 3 et Kingdom Hearts IV progressent très bien
S'abonner
Me notifier des
guest
1 Commentaire
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Votre PC tient-il la route pour Onimusha: Way of the Sword ? Un benchmark vous aide à le vérifier
pc ps5 xbox series switch 2
Votre PC tient-il la route pour Onimusha: Way of the Sword ? Un benchmark vous aide à le vérifier
Pour Criterion (et EA), Need for Speed et Burnout semblent être de l’histoire ancienne
pc ps5 xbox series
Pour Criterion (et EA), Need for Speed et Burnout semblent être de l’histoire ancienne
« L’exploration et la curiosité sont au cœur de l’expérience » : Sylvain Sechi et Emmanuel Obert de New Tales nous donnent l’eau à la bouche pour la sortie de Fading Echo
pc ps5 xbox series
« L’exploration et la curiosité sont au cœur de l’expérience » : Sylvain Sechi et Emmanuel Obert de New Tales nous donnent l’eau à la bouche pour la sortie de Fading Echo
Avis aux amateurs de GoldenEye, Agent 64: Spies Never Die suivra les traces du mythique FPS dès ce mois d’août
pc
Avis aux amateurs de GoldenEye, Agent 64: Spies Never Die suivra les traces du mythique FPS dès ce mois d’août
Octopath Traveler et Octopath Traveler II arriveront en octobre sur Switch 2, sans mise à niveau proposée
switch 2
Octopath Traveler et Octopath Traveler II arriveront en octobre sur Switch 2, sans mise à niveau proposée
The Elder Scrolls Online n’est pas encore mort, malgré les grandes coupes chez ZeniMax Online
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
The Elder Scrolls Online n’est pas encore mort, malgré les grandes coupes chez ZeniMax Online
« L’ADN d’Obsidian n’a pas changé » : Le réalisateur de The Outer Worlds 2 s’emporte face aux critiques sur le studio
pc ps5 xbox series
« L’ADN d’Obsidian n’a pas changé » : Le réalisateur de The Outer Worlds 2 s’emporte face aux critiques sur le studio
Marvel Tokon donne un aperçu de son mode Episode, avec ses deux boss spéciaux à combattre
pc ps5
Marvel Tokon donne un aperçu de son mode Episode, avec ses deux boss spéciaux à combattre
Critiqué pour tous les DLC sortis sur Assassin’s Creed Black Flag Resynced, Ubisoft répond
pc ps5 xbox series
Critiqué pour tous les DLC sortis sur Assassin’s Creed Black Flag Resynced, Ubisoft répond
Avowed 2 reste finalement une possibilité, même si Obsidian a peu de chances d’en voir le bout
pc ps5 xbox series
Avowed 2 reste finalement une possibilité, même si Obsidian a peu de chances d’en voir le bout
Pour son passage en version 1.0, Palworld cartonne à nouveau sur Steam
pc ps5 xbox series xbox one
Pour son passage en version 1.0, Palworld cartonne à nouveau sur Steam
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 13 juillet (Heave Ho 2, Looking for Fael, Denshattack!)
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 13 juillet (Heave Ho 2, Looking for Fael, Denshattack!)
Débrief : Reset Xbox, PlayStation et les jeux en physique, Nintendo stoppe la Switch en Europe
Débrief : Reset Xbox, PlayStation et les jeux en physique, Nintendo stoppe la Switch en Europe
« J’essaie de laisser le joueur le plus libre possible » : Bryan Martinet se confie sur son projet fou, Goeland: Seagull Adventure
pc
Goeland: Seagull Adventure
Le studio id Software tente de rassurer comme il peut sur son état après les licenciements
pc ps5 xbox series
Le studio id Software tente de rassurer comme il peut sur son état après les licenciements
God of War: Laufey sortira en édition physique avec un disque, donc en 2027 au plus tard
ps5
God of War: Laufey sortira en édition physique avec un disque, donc en 2027 au plus tard
EA Sports FC 26 dévoile l’évènement Phenoms
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 26 dévoile l’évènement Phenoms
Assassin’s Creed Black Flag Resynced est déjà un succès avec 2 millions de jeux vendus dès son lancement
pc ps5 xbox series
Assassin’s Creed Black Flag Resynced est déjà un succès avec 2 millions de jeux vendus dès son lancement
Control Resonant : Histoire, gameplay, combats… Voici ce qu’il faut savoir sur l’action-RPG de Remedy
pc ps5 xbox series
Control Resonant : Histoire, gameplay, combats… Voici ce qu’il faut savoir sur l’action-RPG de Remedy
L’Union européenne rappelle qu’elle ne peut pas empêcher PlayStation d’abandonner le format du physique pour les jeux
ps5
L’Union européenne rappelle qu’elle ne peut pas empêcher PlayStation d’abandonner le format du physique pour les jeux
« Je suis attristé, mais je n’arrive pas à ressentir de la colère » : John Carmack, co-fondateur d’id Software, réagit aux licenciements
pc ps5 xbox series
« Je suis attristé, mais je n’arrive pas à ressentir de la colère » : John Carmack, co-fondateur d’id Software, réagit aux licenciements
La version Switch 2 de Hell is Us prendra un peu de retard pour éviter toutes les sorties de septembre
switch 2
La version Switch 2 de Hell is Us prendra un peu de retard pour éviter toutes les sorties de septembre
Après la fermeture de Game One, l’équipe de l’émission Team G1 rebondit chez France Télévision
Après la fermeture de Game One, l’équipe de l’émission Team G1 rebondit chez France Télévision
Asha Sharma (Xbox) devient conseillère auprès de la Réserve fédérale américaine sur le sujet de la productivité et sur… les emplois
xbox series
Asha Sharma (Xbox) devient conseillère auprès de la Réserve fédérale américaine sur le sujet de la productivité et sur… les emplois