Votre PC tient-il la route pour Onimusha: Way of the Sword ? Un benchmark vous aide à le vérifier

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Vous attendez Onimusha: Way of the Sword avec impatience ? Cela tombe bien, puisque sa date de sortie a récemment été avancée afin d’éviter le bouchon exceptionnel de fin septembre. Mais si vous comptez acheter le jeu sur Steam, il faut maintenant vous assurer que votre bécane sera suffisamment robuste pour profiter de l’expérience avec tout le confort possible. Afin de vérifier tout cela, Capcom vous donne accès à un benchmark qui va tester votre machine.

Onimusha: Way of the Sword // Source : Capcom

Avez-vous ce qu’il faut ?

Une démo est déjà disponible pour savoir si vous pouvez jouer dans de bonnes conditions à Onimusha: Way of the Sword, mais Capcom a décidé de sortir un benchmark, qui fournit davantage d’informations sur les capacités de votre PC. Pour y avoir accès, il suffit de vous rendre sur la page Steam du jeu, et d’y chercher le Playtest de ce dernier. Le benchmark est mentionné de cette façon. Il vous faudra demander l’accès, mais vous pourrez immédiatement télécharger le benchmark dans la foulée.

En le lançant, vous aurez droit à une première cinématique qui va jauger les performances de votre PC durant ces phases, avant de passer sur du gameplay (vous ne jouerez pas directement), qui est bien plus demandeur. Quelques minutes pour bien voir si vous profitez de l’expérience dans les meilleures conditions, ou s’il faudra penser à améliorer votre machine, voire à passer sur l’une des consoles.

Onimusha way of the sword 1 1

Exemple de benchmark – Onimusha: Way of the Sword // Source : ActuGaming

Onimusha: Way of the Sword est attendu pour le 4 septembre prochain sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.

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Jaquette d'Onimusha: Way of the Sword
Onimusha: Way of the Sword
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Date de sortie : 04/09/2026

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