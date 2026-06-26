Genshin Impact : Le casting de Snezhnaya, dernière région du jeu, se dévoile en vidéo

La Tsarine avance ses pions

Pour la communauté de Genshin Impact, ce moment est important. On nous parle de Snezhnaya depuis des années, tout en sachant que cette région pourrait être la dernière que l’on visitera dans le monde de Teyvat (on y croit guère). Il s’agit du pays où opèrent les Fatui, organisation qui joue les antagonistes (et parfois les alliés) depuis le début de notre aventure, menés par une Tsarine dont on ignorait l’apparence jusqu’à aujourd’hui. L’Archon Cryo nous montre donc à quoi elle ressemble, au même titre que de nombreux personnages inédits.

Dans l’ordre, on découvre donc les personnages suivants :

Vodyanitsa

Alyosha

Odette

Valeriy

Pulcinella, le Coq

Tartaglia, le Jeune Sire

Sandrone, le Pantin

Arlecchino, le Valet

Pantalone, le Fortuné

Vesna

Danica

Noy

Mitya

Anastasya Feodorovna Snezhnaya

Ronova, Maîtresse de la mort

Rhinedottir, l’« Or »

Si l’on connait déjà évidemment les Exécuteurs Fatui dans cette liste ainsi que les divinités présentées, le reste du casting est inédit. On devrait avoir la chance de les invoquer durant toute notre aventure sur cette région, même si on ignore qui ouvrira le bal en 7.0.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS5, Xbox Series, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux autres guides sur le jeu pour en savoir plus.