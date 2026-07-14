N’achetez pas Monster Hunter Wilds tout de suite, Capcom prévient qu’une baisse de prix définitive arrive

L’édition Premium est remplacée par une édition Gold

Capcom annonce qu’il souhaite simplifier les options d’achat pour Monster Hunter Wilds, ce qui veut dire qu’il s’apprête à supprimer certaines éditions du jeu. Dès le 4 août, vous ne pourrez par exemple plus acheter l’édition Deluxe du jeu, ni même l’édition Premium Deluxe, ainsi que le Passe DLC cosmétique. Les choses que l’on retrouve à l’intérieur de ces packs seront toujours disponibles pour les personnes qui ont acheté l’un de ces produits.

Capcom veut remplacer tout cela par des nouveaux bundles Monster Hunter Wilds, où l’on retrouvera les bonus de l’édition premium et compagnie :

La « Gold Edition » , qui comprendra le jeu de base et la « collection de DLC cosmétiques »

, qui comprendra le jeu de base et la « collection de DLC cosmétiques » La « collection de DLC cosmétiques », qui regroupe : Les packs DLC cosmétiques 1 à 4 Les packs DLC Festival de la concorde (Danse des fleurs, Fête des flammes, Veillée des rêves et Chant des lumières) Le Pack Deluxe Le pack DLC cosmétique Extras

Le pack DLC cosmétique Extras, qui regroupe plusieurs DLC cosmétiques qui étaient vendus à l’unité.

En plus de ces nouveautés, Capcom a la gentillesse de nous prévenir que Monster Hunter Wilds bénéficiera d’une réduction permanente de son prix dès le 4 août prochain. Autrement dit, mieux vaut ne pas acheter le jeu plein pot dès maintenant, et attendre sagement quelques semaines supplémentaires.