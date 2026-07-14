N’achetez pas Monster Hunter Wilds tout de suite, Capcom prévient qu’une baisse de prix définitive arrive
Monster Hunter Wilds aura bientôt droit à une seconde jeunesse avec l’arrivée de son extension Ascendance. C’est sans doute pour préparer le terrain que Capcom décide aujourd’hui de faire un peu de ménage dans toutes les éditions du jeu de base qu’il propose, un peu à la manière d’un Dragon’s Dogma 2 tout récemment.
L’édition Premium est remplacée par une édition Gold
Capcom annonce qu’il souhaite simplifier les options d’achat pour Monster Hunter Wilds, ce qui veut dire qu’il s’apprête à supprimer certaines éditions du jeu. Dès le 4 août, vous ne pourrez par exemple plus acheter l’édition Deluxe du jeu, ni même l’édition Premium Deluxe, ainsi que le Passe DLC cosmétique. Les choses que l’on retrouve à l’intérieur de ces packs seront toujours disponibles pour les personnes qui ont acheté l’un de ces produits.
Capcom veut remplacer tout cela par des nouveaux bundles Monster Hunter Wilds, où l’on retrouvera les bonus de l’édition premium et compagnie :
- La « Gold Edition », qui comprendra le jeu de base et la « collection de DLC cosmétiques »
- La « collection de DLC cosmétiques », qui regroupe :
- Les packs DLC cosmétiques 1 à 4
- Les packs DLC Festival de la concorde (Danse des fleurs, Fête des flammes, Veillée des rêves et Chant des lumières)
- Le Pack Deluxe
- Le pack DLC cosmétique Extras
- Le pack DLC cosmétique Extras, qui regroupe plusieurs DLC cosmétiques qui étaient vendus à l’unité.
En plus de ces nouveautés, Capcom a la gentillesse de nous prévenir que Monster Hunter Wilds bénéficiera d’une réduction permanente de son prix dès le 4 août prochain. Autrement dit, mieux vaut ne pas acheter le jeu plein pot dès maintenant, et attendre sagement quelques semaines supplémentaires.