Pour Criterion (et EA), Need for Speed et Burnout semblent être de l’histoire ancienne

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Ces dernières années, Electronic Arts a tenté à plusieurs reprises de relancer la machine autour de Need for Speed, avec des épisodes qui n’ont pas su convaincre entièrement le public. Face à ces échecs, Electronic Arts a donné une autre direction à suivre à Criterion, qui a peu à peu basculé en tant que studio de support pour la saga Battlefield. Maintenant que le gros chantier Battlefield 6 est passé, on aurait pu penser que le studio serait un peu plus libre, mais cela n’a pas l’air d’être le cas.

Need For Speed Unbound // Source : Electronic Arts

Criterion n’a qu’un seul but : Battlefield

Une partie de la presse a été invitée à célébrer le trentième anniversaire de Criterion il y a peu, et IGN a pu entendre et voir des choses qui semblent claires à propos de l’avenir du studio.

Même s’il était question de fêter les 30 ans de ce studio, Rebecka Coutaz, general manager des Battlefield Studios en Europe, a déclaré qu’ils « n’étaient pas là pour parler du passé », ce qui est cocasse pour un tel anniversaire. Le message à faire passer était que Criterion ne s’occupe désormais plus de Need for Speed ou de Burnout. IGN a posé la question à Coutaz, en demandant si des projets liés à ces séries pourraient être dans les tuyaux, ce à quoi l’intéressée répond : « Nous sommes exclusivement concentrés sur Battlefield ». Après tout, le nouveau logo repéré par IGN donnait déjà la réponse, puisqu’on y lit « Criterion: a Battlefield Studio ».

Autrement dit, n’attendez plus dans un avenir proche que Criterion travaille à nouveau sur un jeu de racing de la sorte. Ces licences pourraient évidemment être confiées à d’autres, mais on a arrêté d’être aussi optimistes à ce sujet depuis un paquet d’années.

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Date de sortie : 02/12/2022

GTA 6 : Les précommandes sont ouvertes, où réserver le jeu de Rockstar ?

Où précommander GTA 6 ? Le moment est enfin venu. Pour certains, GTA 6 n’est qu’un jeu de plus à ajouter à leur bibliothèque, pour d’autres, c’est presque le Saint-Graal, étant donné que tout le monde adore en faire des caisses sur le prochain jeu de Rockstar. Après autant d’années d’attente, ça peut se comprendre, et on imagine facilement pourquoi certaines personnes veulent précommander le jeu assez rapidement afin d’être sûres d’avoir un exemplaire physique du jeu à sa sortie, même si on imagine que Take-Two a prévu large pour un tel événement. Détail important à prendre en compte, qui fera également beaucoup parler : l’édition physique de GTA 6 ne comprend pas de disque, mais seulement un code de téléchargement. Une version boîte un peu inutile donc, mais si vous souhaitez avoir l’objet dans votre bibliothèque, ça se comprend également. L’éditeur a lancé le top départ des précommandes du jeu aujourd’hui, après avoir fait durer le suspense bien trop longtemps. Vous vous en doutez, les revendeurs comme Cdiscount ou Amazon se sont dépêchés de proposer le jeu à la vente, même si certaines enseignes ne sont pas encore à jour ici. Si…

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