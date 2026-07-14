Pour Criterion (et EA), Need for Speed et Burnout semblent être de l’histoire ancienne

Criterion n’a qu’un seul but : Battlefield

Une partie de la presse a été invitée à célébrer le trentième anniversaire de Criterion il y a peu, et IGN a pu entendre et voir des choses qui semblent claires à propos de l’avenir du studio.

Même s’il était question de fêter les 30 ans de ce studio, Rebecka Coutaz, general manager des Battlefield Studios en Europe, a déclaré qu’ils « n’étaient pas là pour parler du passé », ce qui est cocasse pour un tel anniversaire. Le message à faire passer était que Criterion ne s’occupe désormais plus de Need for Speed ou de Burnout. IGN a posé la question à Coutaz, en demandant si des projets liés à ces séries pourraient être dans les tuyaux, ce à quoi l’intéressée répond : « Nous sommes exclusivement concentrés sur Battlefield ». Après tout, le nouveau logo repéré par IGN donnait déjà la réponse, puisqu’on y lit « Criterion: a Battlefield Studio ».

Autrement dit, n’attendez plus dans un avenir proche que Criterion travaille à nouveau sur un jeu de racing de la sorte. Ces licences pourraient évidemment être confiées à d’autres, mais on a arrêté d’être aussi optimistes à ce sujet depuis un paquet d’années.