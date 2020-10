Après un épisode très réussi dans la Grèce antique, Assassin’s Creed s’attaque cette fois-ci à l’ère Viking, avec Assassin’s Creed Valhalla qui nous met dans la peau de l’un de ces féroces guerriers venus du nord. La formule ne change pas forcément pour autant, et le titre conserve la structure des deux épisodes précédents, avec un grand monde ouvert à explorer, des choix multiples dans les quêtes, et surtout tout un tas de secrets à découvrir. Histoire de vous guider dans cet univers si riche, nous vous avons préparé plusieurs guides et astuces qui vous aideront à bien progresser en jeu, ainsi qu’une FAQ qui répondra aux questions les plus fréquemment posées sur le jeu.

Guide Assassin’s Creed Valhalla

Vous retrouverez dans cette partie tous les guides et astuces d’Assassin’s Creed Valhalla. Notre solution complète de l’histoire principale ainsi que tous nos conseils pour terminer toutes les quêtes annexes le plus facilement possible.

A noter que cette section sera régulièrement mise à jour après la sortie du jeu alors n’hésitez donc pas à parcourir ce guide pour utiliser de nouvelles astuces.

Histoire principale

Quêtes annexes

FAQ (Foire aux questions)

Voici de nombreuses réponses aux questions les plus fréquemment posées sur le prochain jeu d’Ubisoft.

A quelles dates et sur quelles plateformes sortira Assassin’s Creed Valhalla ?

Le jeu sortira sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Stadia et Xbox Series X|S le 10 novembre 2020 et sur PlayStation 5 le 19 novembre prochain.

Comment pourrons-nous bénéficier des améliorations Next-Gen ?

La version PS5 du jeu sera disponible gratuitement aux détenteurs d’une version PS4. A noter que si vous possédez la version disque du jeu, vous ne pourrez pas obtenir l’amélioration sur une PS5 digitale. Sur les consoles Xbox, le jeu bénéficiera du Smart Delivery avec une amélioration atteignant les 4K et 60 fps, tout comme sur PS5.

Est-il nécessaire d’avoir joué aux précédents Assassin’s Creed pour jouer à Valhalla ?

Depuis plusieurs années, chaque épisode est plus ou moins indépendant des autres. De ce fait, il est tout à fait possible de jouer à cet opus en premier. Le seul lien narratif qui revient entre les épisodes est celui de l’histoire située dans notre époque moderne, qui justifie la plongée dans l’Animus et dans les différentes époques historiques. Cependant, cet aspect du scénario est très accessoire depuis quelques épisodes, et ne gêne pas la compréhension globale du scénario du jeu.

Quel est le contexte historique de Assassin’s Creed Valhalla ?

Le jeu nous plongera dans l’époque des vikings, avec leurs conquêtes et leurs drakkars au neuvième siècle autour de 870 après J.-C. Plusieurs personnages ayant vraiment existé seront présents tels qu’Alfred le Grand, roi de la région du Wessex en Angleterre. Le jeu se déroulera également en Norvège, lieu de départ d’une traversée épique de votre colonie en recherche de meilleures conditions de vie.

De quelle taille sera la carte d’Assassin’s Creed Valhalla ?

Après quelques balbutiements, les créateurs ont annoncé que la carte du jeu sera légèrement plus grande que celle d’Odyssey, le précédent volet, notamment parce qu’ils ont crée une grande partie de l’Angleterre (avec principalement trois villes Londres, Winchester et York) mais aussi de la Norvège.

De plus, de récentes images ont montré la présence des deux contrées mystiques d’Asgard et de Jotunheim, sans plus de précisions concernant leur étendue.

Comment s’appelle le personnage principal de Assassin’s Creed Valhalla ?

Le joueur aura la tâche d’incarner Eivor, un héros pouvant être à la fois masculin ou féminin. D’ailleurs, il sera possible d’en changer à n’importe quel moment au cours de la partie.

Le personnage pourra être personnalisé (cheveux, barbe, vêtements, tatouages etc.) mais pas son visage en lui-même. Vous pourrez également laisser choisir l’Animus pour le sexe du personnage en fonction des moments du jeu, rendant l’ensemble un poil moins cohérent finalement. Nous pourrons également recruter un second, qui nous suivra dans tous nos raids et que l’on pourra également personnaliser.

Qu’en est-il du système de dialogues à choix ?

Faisant partie intégrante des derniers jeux de la licence, les dialogues à choix seront bien évidemment de retour lors de ce nouvel opus. Avec la possibilité d’agir sur les quêtes en cours en fonction de vos réponses, ces choix vous permettront aussi d’entamer des romances avec d’autres personnages, repoussant encore plus les composantes RPG du jeu.

Pourrons-nous diriger des drakkars dans Assassin’s Creed Valhalla ?

Après la présence ultra-importante des bateaux dans le précédent jeu Assassin’s Creed Odyssey, la navigation maritime sera de retour avec la possibilité de faire naviguer les légendaires drakkars des vikings, dans des rivières plus étroites et sinueuses que les étendues des îles grecques. Les batailles navales seront également de retour, dans une moindre mesure que dans les précédents jeux.

De quels objets sera composé l’arsenal d’Eivor ?

De multiples armes seront disponibles telles que des épées ou encore des haches (avec la possibilité de les lancer vers vos ennemis), mais aussi des lances ou encore des boucliers ou des arcs. Il sera désormais possible de se battre avec une arme dans chaque main main (combinables à volonté).

Contrairement aux précédents jeux, chaque pièce d’armure sera unique et vous pourrez l’améliorer tout en la personnalisant à outrance.

Quelle est l’argument majeur dans la communication d’Assassin’s Creed Valhalla ?

Tout comme dans Assassin’s Creed III notamment, vous pourrez créer et améliorer votre colonie. Eivor en sera le chef et vos améliorations obtenues permettront de recruter diverses personnes à travers le monde (forgerons, tatoueurs, guerriers etc.) avec la possibilité d’en personnaliser certains.

Il est important de savoir que la colonie sera le hub central de la carte, autour de laquelle se départageront les régions à explorer et à conquérir. Les bâtiments pourront être agrandis, améliorés et chaque décision prise pourra engendrer des événements futurs. Les combats de masse seront de retour et vous pourrez vous allier à des clans notamment en organisant des mariages arrangés.

Qu’est devenu l’aigle qui nous accompagnait ?

L’aide d’un animal sera de nouveau présente dans cet opus mais ce ne sera pas un aigle mais un corbeau noir, plus en rapport avec la mythologie nordique. De plus, le joueur sera d’autant moins guidé dans ses objectifs avec moins d’indications de lieux ou objets signalés par l’animal.

La mythologie fera-t’elle son retour dans cet épisode ?

La mythologie nordique sera évidemment très présente dans cet épisode. On a déjà pu voir des premiers aperçu des royaumes d’Asgard et de Jotunheim, qu’il sera visiblement possible de visiter d’une quelconque façon dans le jeu. Pour ce qui est de la mythologie de la série, on en sait encore peu, mais tout laisse à penser que les deux mythologies seront liées.

Est-ce-que le jeu intègrera une composante multijoueur ?

Non, le jeu sera uniquement jouable en solo, Ubisoft étant encore frileux à l’idée d’incorporer une telle composante dans une jeu Assassin’s Creed. Mais en créant votre second, vous pourrez le partager avec vos amis et l’envoyer les aider dans leurs raids afin de récupérer des récompenses pour votre partie.

Quelle est la durée de vie de Assassin’s Creed Valhalla ?

Au vu des précédents jeux et du contenu promis aux joueurs dans ce nouvel opus, il ne faudra pas s’attendre à tomber en dessous des 50 heures de jeu si l’on cherche à obtenir le 100% tant convoité.

Qui a composé la musique d’Assassin’s Creed Valhalla ?

Les deux compositeurs principaux du jeu sont :

Jesper Kyd , qui a notamment travaillé sur les premiers Assassin’s Creed.

, qui a notamment travaillé sur les premiers Assassin’s Creed. Sarah Schachner, à qui l’on doit les musiques d’Assassin’s Creed Origins.

On retrouve également Einar Selvik qui avait participé à la bande son de la série Vikings.

Des extensions sont-elles déjà prévues pour Assassin’s Creed Valhalla ?

Oui, un Season pass, inclut dans les éditions Gold, prévoit de nouveaux lieux, costumes ou missions dédiées. Ces contenus seront disponibles progressivement fans les mois suivant la sortie du jeu.

La première extension, La Colère des Druides, sera disponible début 2021 et nous emmènera en Irlande, tandis que la seconde, Le Siège de Paris, nous plongera comme son nom l’indique en plein dans la ville de Paris, lorsque les Vikings tentent de percer la muraille infranchissable du royaume.

Quelles sont les différentes éditions de Assassin’s Creed Valhalla ?

En plus de l’édition simple du jeu, Ubisoft propose plusieurs éditions d’Assassin’s Creed Valhalla pour différents prix.

Edition limitée

Edition Gold

Edition Ultimate

Edition avec pack figurine

Ce pack proposé par Amazon regroupe le jeu dans son édition Gold ainsi qu’une figurine à l’effigie d’Eivor.

Edition Collector

Quelles sont les configurations PC du jeu ?

Pour y voir plus clair, Ubisoft a dévoilé un tableau récapitulatif des configurations recommandées ou requises du jeu.

Que proposera Assassin’s Creed Valhalla en termes d’accessibilité ?

Le jeu promet de faire la part belle à l’accessibilité avec notamment de nombreux aspects comme dans les niveaux de difficulté, qui seront divisés pour paramétrer les phases de gameplay en fonction du profil de joueur. Ainsi, il sera possible de régler différemment l’intensité des combats et la difficulté des phases d’infiltration, comme c’est le cas dans pas mal de jeux actuellement.

De plus, les contrôles profiteront de nombreuses options de personnalisation avec notamment un paramétrage des QTE, de la taille des sous-titres ou encore avec un mode daltonien. Toutes les options sont listées (en anglais) sur le site officiel de l’éditeur.

Trailer de gameplay

En bref

Nom du jeu : Assassin’s Creed Valhalla

Assassin’s Creed Valhalla Éditeur : Ubisoft

: Ubisoft Développeur : Ubisoft Montréal et 14 autres studios

: Ubisoft Montréal et 14 autres studios Genre : Action / Aventure

: Action / Aventure Prix : 69,99€

: 69,99€ Supports : PC, Stadia, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, PS5

: PC, Stadia, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, PS5 Date de sortie : 19 novembre sur PS5 et 10 novembre sur les autres plateformes

: 19 novembre sur PS5 et 10 novembre sur les autres plateformes PEGI 18

Pour plus d’informations sur le titre, on vous invite à suivre la fiche d’Assassin’s Creed Valhalla. Pour des astuces spécifiques ou si vous avez des questions, vous pouvez nous en faire part en commentaire.