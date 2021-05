Le jeu des alliances continue avec la quête Démonstration de caractère, débloquée suite à la réussite de la quête Flann à la tête de l’Irlande. Vous allez devoir rejoindre Durrow pour gagner les faveurs du nouveau Roi.

Rencontrer Flann à Durrow

Suivez le marqueur de quête jusqu’à Durrow et dirigez-vous vers l’église, sous le point de synchronisation, pour trouver Flann.

Trouver le livre de Kells

Vous allez devoir rendre un petit service à Flann pour espérer obtenir ses faveurs en retour. Il va falloir retrouver le livre de Kells, volé par des danois de Dublin. Il faudra vous rendre au niveau d’un marais au nord de votre position (cf image ci-dessous).

Suivez votre marqueur personnalisé jusqu’au marais et vous tomberez sur un camp ennemi. Débarrassez-vous de la plupart des ennemis à distance, histoire d’éviter un combat trop hardu. Vous aurez trois réserves à fouiller pour trouver le livre. Commencez au sud du camp pour trouver une note écrite.

Continuez à l’ouest de votre position. Utilisez votre corbeau pour délimiter les zones d’investigations mais également votre vision d’Odin une fois à proximité pour trouver les objets.

Finissez par la dernière réserve à l’est de là et vous tomberez sur une ancienne connaissance à vous. Et c’est donc Thornstein qui n’était autre que le voleur du livre. Malheureusement, il n’est plus en sa possession et vous allez devoir chercher ailleurs.

Partez pour le nord-est, direction les tombeaux de Boyne. Une fois sur place, vous tomberez sur un groupe de druides. Restez dans les herbes hautes et attirez-les pour les assassiner discrètement. Attention au sanglier !

Une fois tous les ennemis vaincus, récupérez une jarre explosive au niveau des tentes et emmenez-la en contrebas, au niveau d’un mur destructible, empêchant l’accès à une grotte. Tirez ensuite sur la jarre pour la faire exploser et libérer le passage.

Lorsque vous êtes finalement entré dans la grotte, tuez les différents ennemis sur la gauche à l’arc puis récupérez la clef au niveau de la table.

Continuez votre progression et descendez encore un peu. Tuez les ennemis restants et ouvrez la porte verrouillée pour récupérer le livre.

Retournez ensuite à Durrow pour ramener le livre au Roi.

La quête Démonstration de caractère se terminera là-dessus et vous débloquerez la suite avec Efforts de guerre.

