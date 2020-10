Assassin’s Creed Valhalla dévoile son contenu post-lancement

Après avoir montré du gameplay, dévoilé les configurations requises pour y jouer sur PC et annoncé qu’il était gold la semaine dernière, Assassin’s Creed Valhalla a diffusé une vidéo détaillant son season pass et son contenu post-lancement.

DLC, saisons et Discovery Tour

Inclus dans les éditions Gold et Ultimate ou accessible séparément contre la somme de 39,99€, le season pass du prochain épisode de la saga proposera une quête exclusive dès sa sortie, « La Légende de Beowulf », et deux extensions qui seront disponibles au printemps et à l’été 2021. Notez qu’on ne sait pas encore si celles-ci opteront pour un format épisodique comme dans Assassin’s Creed Odyssey.

La première, intitulée « La Colère des Druides », vous plongera au cœur des mythes et du folklore gaélique, en Irlande, et vous demandera de percer les secrets d’un étrange culte druidique. Quant à la seconde, elle vous permettra de prendre part au Siège de Paris, une bataille présentée comme étant « la plus ambitieuse de l’Histoire des Vikings. » Vous y rencontrerez notamment des personnages historiques d’une France déchirée par la guerre.

En plus du season pass, Ubisoft prévoit de soutenir son jeu avec des mises à jour gratuites qui seront déployées par l’intermédiaire de quatre saisons de trois mois. La première, prévue pour le mois de décembre, ajoutera une nouvelle zone pour votre colonie, le festival viking traditionnel de Yule, le mode de jeu Raids sur Rivière, qui devrait être « dynamique, stimulant et rejouable à l’infini », et des rangs supplémentaires pour le Jomsviking.

Sachez aussi que, comme pour les opus Origins et Odyssey, le titre aura droit à sa propre expérience Discovery Tour l’an prochain.

Assassin’s Creed Valhalla sortira sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X | S et Stadia le 10 novembre, sur PlayStation 5 le 19 novembre et à une date indéterminée sur Amazon Luna.