Première quête de l’extension La Colère des Druides d’Assassin’s Creed Valhalla, Commerce avec l’Irlande se débloquera automatiquement après le téléchargement du DLC. Vous allez devoir vous rendre à votre campement de Ravensthorp pour faire connaissance avec une nouvelle arrivante.

Rencontrer l’arrivant

Dirigez-vous vers les quais du campement pour trouver, non loin de la forge, la nouvelle arrivante : Azar. Engagez la discussion.

Une fois la conversation entamée, elle vous fera part de son agacement face au blocage de sa marchandise. Vous allez devoir dégager l’obstacle fluvial pour permettre à Azar de récupérer sa cargaison.

Rejoindre l’obstacle fluvial

Suivez le marqueur de quête pour vous diriger à l’est de votre campement, à environ 1700 mètres. Vous tomberez sur un campement ennemi, divisé en deux par le fleuve. Vous allez devoir incendier le camp.

Incendier l’obstacle fluvial

Commencez par la partie Nord. Les éléments à brûler seront matérialisés par un halo vert. Occupez-vous des ennemis le plus discrètement possible grâce à votre arc et incendiez les différents éléments grâce à votre torche.

Une fois la partie Nord détruite, la jauge disparaîtra et vous allez devoir traverser le fleuve pour continuer la destruction. Enflammez les baraquements et autres éléments de la même manière que précédemment pour continuer votre quête. Essayez toujours de rester discret afin d’éliminer vos ennemis le plus facilement possible.

Une fois toutes les constructions incendiées, vous devrez rendre compte à Azar.

Rendre compte à Azar

Retournez à votre campement principal pour retrouver la marchande, affairée au niveau de son nouvel avant-poste. Une fois la discussion terminée, vous débloquerez un nouveau bâtiment.

La quête Commerce avec l’Irlande se terminera et vous débloquerez la suite : Aventure irlandaise.

Pour découvrir la suite de l’histoire d’Assassin’s Creed Valhalla, n’hésitez pas à jeter un œil à notre guide complet.