L’heure est aux alliances et vous allez devoir tenter de vous mettre le Roi irlandais dans votre poche ! Et cela va débuter avec la quête Flann à la tête de l’Irlande, débloquée suite à la réussite de la mission Prise de Rathdown.

Rendre compte à Barid

Rendez-vous à Dublin et suivez le marqueur de quête jusqu’à Barid. Une discussion avec ce dernier débutera.

Avant de vous rendre au couronnement de Flann, vous allez devoir retrouver la poétesse qui semble s’être perdue en chemin.

Trouver la poétesse de Flann

Sortez de la Halle du Roi et envoyez votre corbeau en reconnaissance pour délimiter la zone d’investigation. Vous la trouverez attablée non loin de là.

Après avoir assisté à de vives tensions entre la poétesse et deux vikings, vous allez devoir prendre partie et prendre part à un combat à mains nus contre ces derniers. Esquivez les coups et contre-attaquez directement après l’esquive. Répétez l’opération autant de fois que nécessaire.

Faire dessoûler Ciara

Une fois le combat terminé, dirigez-vous vers la poétesse et portez-la. Emmenez-la vers une mare en suivant le marqueur de quête puis déposez-la dans cette dernière pour la réveiller.

Rejoindre Barid avec Ciara

Une fois Ciara réveillée, suivez-la pour retrouver Barid à l’entrée de Dublin. Enfourchez ensuite une monture pour suivre tout ce petit monde en direction de Tara, endroit du couronnement.

Une fois arrivés sur place, une cinématique se déclenchera et vous apprendrez qu’un des prêtres manque à l’appel. Vous allez devoir enquêter sur sa disparition.

Enquêter sur la disparition du prêtre

Dirigez-vous vers la tente du prêtre pour trouver des traces de sang. Utilisez votre vision d’Odin pour les mettre en surbrillance et suivez la piste.

Suivez ensuite les marques des roues d’un chariot. Vous finirez par tomber sur le cadavre du prêtre.

Tuer les bandits

Continuez à suivre le marqueur de quête pour finir par trouver les bandits, bien décidés à prendre la place du prêtre lors de la cérémonie pour assassiner le futur Roi. Une fois arrivé sur place, tuez-les. Récupérez ensuite une lettre sur un des ennemis.

Rendre compte à Ciara

Revenez sur vos pas pour retourner à Tara et racontez vos péripéties à Ciara, la poétesse.

Après une longue cinématique illustrant le couronnement du Roi, la quête Flann à la tête de l’Irlande se terminera et vous débloquerez la suite avec Démonstration de caractère.

