Débloquée directement après la réussite de la quête Les terres du Nord, Courtiser les rois vous demandera encore une fois de tenter de vous allier aux différents royaumes d’Irlande. Mais cela ne sera pas si simple cette fois-ci !

Rendre compte à Flann

Avant de tenter de vous allier à de nouveaux rois, vous allez devoir rendre compte à Flann au niveau d’un nouvel avant-poste. Suivez le marqueur d’objectif jusqu’à ce dernier.

Après une courte discussion avec Ciara et Flann, vous allez devoir vous rendre à Donegal pour trouver un sauf-conduit afin de pouvoir rencontrer les rois.

Trouver un sauf-conduit royal

Rendez-vous à l’ouest de l’avant-poste en prenant votre navire. Donegal étant une abbaye, vous allez pouvoir la piller avec votre équipe. Prenez la direction de votre objectif et débutez l’attaque une fois à proximité.

Utilisez votre vision d’Odin pour repérer l’ennemi portant le sauf-conduit royal. Une fois en visuel, dirigez-vous vers ce dernier pour le tuer afin de récupérer l’objet.

Quitte à attaquer l’abbaye, autant terminer l’assaut en pillant les différents coffres. Une fois l’assaut terminé, prenez la direction d’Aileach.

Rencontrer les rois

Suivez votre marqueur de quête pour entrer dans la ville d’Aileach. Une fois à proximité du soldat, présent dans le baraquement où vous attendront les rois, vous donnerez automatiquement le sauf-conduit. Une cinématique se déclenchera.

Barid vous avouera à demi-mots que certains prisonniers doivent être libérés. Vous allez devoir vous rendre dans la prison de la ville et tenter de libérer tout ce petit monde.

Trouver les prisonniers et les libérer

Envoyez votre corbeau en reconnaissance afin de délimiter la zone d’investigation. Une fois la prison en visuel, montez sur les remparts et commencez à faire le ménage sur ces derniers. Vous pourrez rester sur les remparts et éliminer tout le monde de là. De nombreuses flèches seront à disposition et vous pourrez tuer tout le monde discrètement directement de là haut.

Un des ennemis possèdera une clef sur lui, ramassez-la pour pouvoir libérer les prisonniers.

Une fois la clef en votre possession, descendez au niveau des cellules et ouvrez toutes les portes. Libérez les prisonniers un à un.

Une fois tous les prisonniers libérés, vous allez devoir prendre la prison dans un premier temps. Pour cela, vous devrez éliminer tous les ennemis présents dans ce lieu. Une fois fait, vous allez devoir prendre la ville.

Prendre le contrôle d’Aileach

Montez au niveau des remparts et tuez, à l’aide de vos flèches, les ennemis présents devant la cabane où les rois siègent. Cela suffira pour mettre un terme à l’assaut, vous n’aurez pas besoin de tuer tous les ennemis de la zone.

Une cinématique se lancera directement après l’assaut et la quête Courtiser les rois se terminera. Vous débloquerez la suite avec Le masque de la diplomatie.

