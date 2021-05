Après avoir démasqué le chef de la secte druidique des Enfants de Danu, qui n’est autre que l’abbé Eogan, l’heure est à la confrontation. Ce dernier étant retranché dans sa forteresse, il va falloir s’y rendre pour faire le ménage dans la quête Un fléau de serpents.

Se regrouper au campement de Flann

Suivez le marqueur de quête pour vous rendre au niveau du campement de Flann. Entrez dans la tente pour déclencher une cinématique.

Une fois la discussion terminée, ressortez de la tente et parlez à nouveau avec Flann, non loin de là. Vous pourrez décider de lancer l’assaut à ce moment là.

Prendre d’assaut Armagh

Une fois l’assaut débuté, dirigez-vous vers le pont-levis qui sera abaissé aussitôt par l’ennemi. Commencez par vous occuper des quelques ennemis qui fonceront vers vous.

Entrez ensuite dans la première cour et continuez à éliminer vos ennemis. Concentrez-vous sur les archers en hauteur, au niveau de l’entrée du fort. La suite de la quête ne se déclenchera qu’après la mort de tous les ennemis.

Une fois la première cour nettoyée, levez la herse pour permettre à vos alliés de continuer l’assaut.

Une fois la herse levée, vous allez devoir brûler le village. Équipez-vous d’une torche et lancez la sur les toits en paille afin de les incendier. Faites grimper la jauge pour la remplir complètement.

Rejoindre Flann à la porte intérieure

Suivez le marqueur de quête afin de trouver Flann au niveau de la porte intérieure. Cette dernière étant barricadée, vous allez devoir faire le tour pour l’ouvrir.

Ouvrir la porte intérieure

Grimpez via le monte charge et tirez sur les deux barricades de la porte intérieure. Une fois ceci fait, descendez et ouvrez la porte par l’autre côté.

Accompagner Flann à l’église

Suivez votre ami jusqu’à atteindre l’église. Tuez les ennemis qui jalonneront votre chemin puis, une fois entré dans l’église, forcez la porte à deux.

Vaincre Eogan

Un combat se lancera après la cinématique où vous devrez affronter l’abbé Eogan ainsi que deux de ses gardes. Le combat ne sera pas difficile, les deux gardes ayant peu de points de vie. Frappez fort et tuez les trois ennemis.

Après une autre cinématique, la quête Un fléau de serpents se terminera et vous débloquerez la suite avec la mission Le coût de la trahison.

Pour découvrir la suite de l’histoire d’Assassin’s Creed Valhalla, n’hésitez pas à jeter un œil à notre guide complet.