En 2019, A Plague Tale: Innocence avait fait forte impression tout en créant la surprise grâce à une aventure forte en émotions. Le jeu d’Asobo Studio nous transporte dans la France des années 1300, où la guerre et les maladies ravagent tout sur leur passage. On y incarne Amicia et Hugo, une jeune fille et son frère qui vont perdre leur famille et vont devoir fuir l’Inquisition, tout en prenant garde à ce que Hugo ne succombe pas à sa maladie, dans un contexte où la peste est présente et où les rats fourmillent par milliers. Afin de vous guider pas à pas dans cette aventure, nous vous proposons un guide complet ainsi qu’une FAQ pour répondre à toutes vos questions.

Guide A Plague Tale : Innocence

Dans cette section, vous trouverez un guide permettant d’avancer pas à pas dans l’histoire principale du jeu. Tous les articles de notre soluce seront listés ici.

Chapitre 1 : L’Héritage des de Rune

Chapitre 6 : Marchandise endommagée

Chapitre 7 : Le chemin qui nous attend

Chapitre 8 : Chez nous

Chapitre 9 : Dans l’ombre des remparts

Chapitre 10 : Le chemin des roses

Chapitre 11 : En vie

Chapitre 12 : Tout ce qu’il reste

Chapitre 13 : Pénitence

Chapitre 14 : Les liens du sang

FAQ (Foire aux questions)

Vous retrouverez ici les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur A Plague Tale: Innocence.

Quand et où sort A Plague Tale: Innocence ?

A Plague Tale: Innocence est disponible depuis le 14 mais 2019. Pour le moment, le jeu n’est sorti que sur les plateformes PC, PS4 et Xbox One.

A Plague Tale: Innocence sortira-t-il sur PS5 et Xbox Series X ?

A ce jour, aucune version optimisée PS5 ou Xbox Series X n’a été annoncée. Cependant, il est bien possible de jouer à A Plague Tale: Innocence sur ces consoles via la rétrocompatibilité des deux machines, et de profiter d’un boost naturel si la console le permet.

A Plague Tale: Innocence possède-t-il des DLC ?

Pour le moment, Asobo Studio n’a prévu aucun DLC pour A Plague Tale: Innocence, et il y a peu de chance qu’un DLC ou une extension voient le jour.

A Plague Tale: Innocence aura-t-il une suite ?

Avec le succès de A Plague Tale: Innocence, il y a fort à parier qu’une suite est bien en route chez Asobo Studio. Plusieurs rumeurs ont fait état de cette suite, et si rien n’est encore confirmé officiellement, l’univers du jeu devrait logiquement être à nouveau exploité dans un nouvel opus.

Quelle est la durée de vie de A Plague Tale: Innocence ?

A Plague Tale: Innocence est un jeu relativement linéaire, même s’il existe quelques objectifs annexes. Pour compléter l’aventure principale, il faut compter environ 12 heures. Pour terminer tout ce qu’il y a à faire dans le jeu, il vous faudra entre 15 et 20 heures.

Est-ce que A Plague Tale: Innocence possède plusieurs fin ?

Non, A Plague Tale: Innocence est un jeu majoritairement linéaire et ne possède pas de choix qui permettent d’influencer le cours de l’histoire ou la fin.

Est-ce que A Plague Tale: Innocence possède des collectibles ?

Oui, même l’aventure de A Plague Tale: Innocence est linéaire, il y a des collectibles à ramasser dans le jeu, comme les Herbiers d’Hugo, les cadeaux ou encore les curiosités.

Comment a été conçu A Plague Tale: Innocence ?

Si certains d’entre vous se demandent ce qu’il s’est passé en coulisses lors de la création du jeu, on vous renvoie à notre reportage que nous avons effectué au sein du studio, où de nombreux membres d’Asobo nous expliquent les prémices du jeu, les thèmes abordés, et les difficultés de conception.

Où acheter A Plague Tale: Innocence au meilleur prix ?

Suivez simplement ce comparateur de prix pour savoir où trouver le jeu au prix le plus bas.

 

Trailer de gameplay

En bref

A Plague Tale: Innocence

Éditeur : Focus Home Interactive

: Focus Home Interactive Développeur : Asobo Studio

: Asobo Studio Genre : Aventure

: Aventure Prix : 60 euros

: 60 euros Console : PC – PS4 – Xbox One

: PC – PS4 – Xbox One Date de sortie : 14/05/2019

: 14/05/2019 PEGI 18

Pour plus d’informations sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre fiche de A Plague Tale Innocence.